Schwarzes Geld, schwarze Flaggen: Wie USAID den Weg für die Machtübernahme der Militanten in Syrien ebnete

Von Alexander Rubinstein

26. Dezember 2024

Während die als terroristisch eingestufte Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ihre Proto-Regierung in Idlib aufbaut, springen notorisch korrupte Nichtregierungsorganisationen (NRO) ein, um die Lücken im öffentlichen Dienst zu schließen, wobei einige sogar übergelaufen sind, um an der Seite der Gruppe zu arbeiten.

Die Vereinigten Staaten, die zwei Jahrzehnte und 5,4 Billionen Dollar damit verbracht haben, al-Qaida-feindliche Regierungen zu stürzen, befinden sich nun in einer paradoxen Lage. Die moderne al-Qaida hat sich in Syrien einen eigenen Quasi-Staat geschaffen und steht dennoch weiterhin auf der US-Liste der ausländischen terroristischen Organisationen. Dies als außenpolitischen Fehltritt zu bezeichnen, wäre zu kurz gegriffen; die USA haben die Eroberung von Teilen Syriens durch HTS aktiv unterstützt und gleichzeitig die offizielle Einstufung als Terrororganisation beibehalten.

In den letzten fünf Jahren hat die HTS, ein Al-Qaida-Ableger, versucht, ihr Image zu rehabilitieren. Ihr Anführer Abu Mohammad al-Jolani – ein ehemaliges hochrangiges Mitglied sowohl von ISIS als auch von al-Qaida – hat eine kalkulierte Charmeoffensive durchgeführt und versucht, die Gruppe von einer Gruppe, die sich auf Gewalt und die Verfolgung von Minderheiten konzentriert, in eine sympathischere lokale Regierungseinheit umzuwandeln.

Seit der Gründung von HTS und einer Proto-Regierung namens Syrische Heilsregierung (SSG) hat al-Jolani, der Anführer der Gruppe, viel Energie darauf verwendet, über Themen zu sprechen, die die Idee der Staatlichkeit von al-Qaida normalisieren sollen; Dinge wie „Institutionen“ und „Strukturen“. Dies und al-Jolanis plötzliches Eintreten für die vielfältigen Minderheiten in Syrien sind die Hauptpfeiler der Neuausrichtung der Terrorgruppe. Al-Jolani selbst macht die Einrichtung quasi-staatlicher Strukturen für den plötzlichen Erfolg der Gruppe bei der Übernahme Syriens verantwortlich.

Diese Verlagerung des Schwerpunkts von der Beseitigung der Ungläubigen auf die Schaffung einer guten Regierungsführung wurde in einem Artikel im Telegraph mit dem Titel „How Syria’s ‚diversity-friendly‘ jihadists plan on building a state“ (Wie Syriens ‚diversity-friendly‘ Dschihadisten einen Staat aufbauen wollen) hervorgehoben. In dem Artikel, der fünf Tage vor der Flucht von Präsident Assad veröffentlicht wurde, wurde eine totale Machtübernahme durch die HTS offenbar als vollendete Tatsache betrachtet.

Im März dieses Jahres sagte Jolani vor einer Gruppe von Spitzenstudenten der Universität Idlib, dass die Rebellen mitten im Krieg eine Regierung aufbauen müssten – und nicht erst nach dem Ende des Konflikts. „Jeder Ziegelstein, der in den befreiten Gebieten gebaut wird, bringt uns Hunderte von Kilometern unserem Hauptziel näher, nämlich der Befreiung von Damaskus – so Gott will“, sagte er.

Dieses Prinzip setzt er nun in die Praxis um, indem er in Aleppo eine Reihe von bieder betitelten bürokratischen Einrichtungen zum Leben erweckt.

Die Müllabfuhr hat bereits begonnen, und die Strom- und Wasserversorgung wurde wieder aufgenommen.

Die Allgemeine Zakat-Kommission, eine islamische Steuereinzugsbehörde, die sich auch um die Armen kümmert, hat mit der Verteilung von Brotkörben begonnen, während die Allgemeine Organisation für Getreidehandel und -verarbeitung der HTS die Bäckereien mit Treibstoff versorgt hat, um sicherzustellen, dass sie weiter produzieren können.

Insgesamt hat das Ministerium für Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten nach eigenen Angaben 65.000 Brote an die Bevölkerung verteilt, und zwar im Rahmen einer Kampagne mit dem Titel „Gemeinsam kehren wir zurück“.

Als Zeichen dafür, dass der Protostaat nicht nur auf die Gunst der Einheimischen, sondern auch auf internationale Legitimität bedacht ist, hat die Abteilung für politische Angelegenheiten der HTS Telefonnummern für Ausländer und Diplomaten bereitgestellt, die die Stadt verlassen wollen…

Sie betonen auch die Vielfalt der syrischen Kultur und des syrischen Erbes: „Aleppo ist ein Treffpunkt der Zivilisation mit kultureller und religiöser Vielfalt für alle Syrer.

Auf dem Weg nach Damaskus lehnte sich al-Jolani an das Mantra der Biden-Administration „Vielfalt ist unsere Stärke“ an. Und in einem Interview mit CNN wurde er unverblümt gefragt: „Innerhalb weniger Tage haben Sie große Städte eingenommen. Was hat sich geändert? Wie konnten Sie das jetzt machen?“ Al-Jolani antwortete:

In den letzten Jahren wurden die internen Meinungen vereinheitlicht und institutionelle Strukturen in den befreiten Gebieten Syriens geschaffen. Zu dieser Institutionalisierung gehörte auch die Umstrukturierung innerhalb der militärischen Fraktionen… Die Revolution ist von Chaos und Willkür zu einem Zustand der Ordnung übergegangen, sowohl in zivilen und institutionellen Angelegenheiten als auch bei militärischen Operationen.“

Auf die Frage der CNN-Auslandskorrespondentin Jomana Karadsheh, ob al-Jolani immer noch plane, eine „strenge islamische Herrschaft“ einzuführen, lenkte al-Jolani den Blick auf die Institutionen.

Wir sprechen über etwas, das mit den Traditionen und der Natur der Region in Einklang steht. Das Wichtigste ist der Aufbau von Institutionen. Es geht nicht um die Herrschaft von Einzelpersonen oder persönlichen Launen. Es geht um eine institutionelle Regierungsführung. Syrien verdient ein Regierungssystem, das institutionell ist…“

Al-Jolani nahm den Rest des Interviews zum Anlass, seine Grundsatzrede über den Aufbau von Inklusivität zu halten. Unmittelbar nach der Machtübernahme durch HTS überschwemmten grausame Videos von Folterungen und Hinrichtungen, die sich gegen die alawitische Gemeinschaft Syriens richteten, die sozialen Medien und widerlegten die fortschrittliche Propaganda der Terrorgruppe. Und obwohl es erst ein paar Jahre her ist, dass die HTS Selbstmordattentate verübte, haben andere Gruppen, die al-Jolanis Offensive unterstützten, in den westlichen Medien so gut wie keine Beachtung gefunden.

Zu diesen Gruppen gehört Ahrar al-Sham, der von Amnesty International Kriegsverbrechen, Entführungen, Folter und der mögliche Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen wird. Ebenfalls an der Offensive beteiligt war Nour al-Din al-Zenki, eine „gemäßigte Rebellengruppe“, die bis 2017 von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde, als Aufnahmen auftauchten, die ihre Mitglieder bei der Enthauptung eines Teenagers zeigten.

Doch die grausame Geschichte dieser Al-Qaida-Ableger hat das Weiße Haus nicht gerade beunruhigt. Nur wenige Tage nach Assads Abgang stellte Joe Biden fest, dass die bezeichneten Terrorgruppen, die die Staatsmacht in Syrien an sich gerissen haben, „die richtigen Dinge sagen“. Darüber hinaus versprach Biden, mehr humanitäre Hilfe zu leisten und „mit allen syrischen Gruppen“ zusammenzuarbeiten, um eine neue Regierung und eine neue Verfassung zu schaffen.

Täuschen Sie sich nicht, einige der Rebellengruppen, die Assad gestürzt haben, haben ihre eigene düstere Bilanz von Terrorismus und Menschenrechtsverletzungen. Wir haben die Erklärungen der Führer dieser Rebellengruppen in den letzten Tagen zur Kenntnis genommen. Und wir sind – sie sagen jetzt die richtigen Dinge, aber wenn sie mehr Verantwortung übernehmen, werden wir nicht nur ihre Worte, sondern auch ihre Taten bewerten.“

Die Kommentare von Joe Biden zu den Entwicklungen in Syrien wurden zwar von den Medien breit aufgegriffen, waren aber kaum mehr als eine Umformulierung einer Erklärung von USAID-Administratorin Samantha Power, die zwei Tage zuvor veröffentlicht wurde – am selben Tag, an dem Bashar al-Assad nach Russland floh. Power wies außerdem darauf hin, dass ihre Behörde „lokale Organisationen“ unterstützt, um die „Regierungsführung“ in „Gebieten, die nicht dem Assad-Regime angehören“, zu stärken:

Wir haben die Erklärungen der Rebellenführer zur Kenntnis genommen, mit denen sie die Bevölkerung beruhigen wollen, insbesondere Minderheiten und diejenigen, die in ehemals vom Regime kontrollierten Gebieten leben, aber wenn sie mehr Verantwortung übernehmen, müssen sie sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um die Institutionen zu erhalten, die Menschenrechte aller Syrer zu schützen und das Völkerrecht einzuhalten.

Die Vereinigten Staaten sind seit langem der führende Geber humanitärer Hilfe für das syrische Volk und versorgen Millionen von Menschen in ganz Syrien mit Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und Unterkünften und unterstützen lokale Organisationen, die sich für die Stärkung der syrischen Wirtschaft, der Regierungsführung und grundlegender Dienstleistungen in Gebieten außerhalb des Assad-Regimes einsetzen. USAID hat sich inmitten der Entwicklungen der letzten Tage eng mit unseren Partnern abgestimmt, und wir werden das syrische Volk auch in Zukunft unterstützen.“

Seit die HTS die Provinz Idlib übernommen hat, haben USAID und „humanitäre“ NGOs, die sie als „Implementierungspartner“ bezeichnen, unter der Schirmherrschaft der Terrorgruppe riesige Summen in die Region gepumpt.

Durchführende Partner – im Verbrechen

Seit Beginn des Krieges haben USAID und das Bureau of Humanitarian Assistance (BHA) des US-Außenministeriums mehr als 18 Milliarden Dollar für „humanitäre Hilfe“ in Syrien ausgegeben, mehr als 1,2 Milliarden Dollar allein im Steuerjahr 2024, wobei sie oft notorisch korrupte NGO-Partner für die Erledigung der schmutzigen Beiträge einsetzten.

In einem PBS-Interview mit James Jeffrey, dem Sonderbeauftragten der Vereinigten Staaten für das Syrien-Engagement, gab Jeffrey zu, dass „im Jahr 2018 mein Schwerpunkt – im Zentrum all meiner Aktivitäten – Idlib war. Und in Idlib war er [al-Jolani] die stärkste Kraft.“ USAID stand also vor einem Problem: Wie sollte man einer Region Hilfe leisten, die von einer Gruppe beherrscht wird, der es gesetzlich verboten war, zu helfen?

„Wir mussten uns wie eine Brezel drehen, um [den damaligen Außenminister] Mike Pompeo dazu zu bringen, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen“, sagte Jeffrey und fügte hinzu:

Und das haben wir getan. Es hieß nicht, dass man der HTS Hilfe leisten kann. Sie besagte im Wesentlichen, dass, wenn die Hilfe irgendwie in den Händen der HTS landet, Sie, die Organisation, sei es USAID oder Nichtregierungsorganisationen, die die Hilfe geleistet haben, dafür verantwortlich gemacht werden könnten.“

Jeffrey erklärte, dass er über NRO-Partner indirekt mit der HTS in Kontakt stand.

Ich erhielt Mitteilungen von ihnen und erläuterte ihnen sorgfältig unseren Standpunkt, von dem ich wusste, dass er an sie weitergegeben werden würde, aber ich bat sie nicht, ihnen etwas zu sagen.“

Jeffrey zufolge vermittelte HTS ihm über die NROs: „Wir wollen euer Freund sein. Wir sind keine Terroristen. Wir kämpfen nur gegen Assad.“

Im März 2020, nur wenige Tage bevor ein Waffenstillstand zwischen Terrorgruppen und der syrischen Regierung um Idlib geschlossen wurde, besuchte Jeffrey persönlich die Provinz und „traf sich mit syrischen NGO-Vertretern und den Weißhelmen“, um amerikanische Hilfe zu versprechen. Die von den USA, Großbritannien und Israel unterstützten „Zivilschutz“-Gruppen wurden von HTS-Führer Abu Jaber Shaykh als „unsere versteckten Soldaten“ bezeichnet.

Doch schon vor dem Waffenstillstand strömte die Hilfe. Nach Berichten über „die größte humanitäre Horrorgeschichte des 21. Jahrhunderts“ in Idlib leitete CNN die Zuschauer zu einem Portal auf seiner Website weiter, auf dem sie an NRO, darunter viele USAID-Partner, spenden konnten. In diesen Berichten wurde die HTS nicht erwähnt und nur das „Regime“ für die humanitäre Katastrophe verantwortlich gemacht.

Eine NRO, für die CNN Spenden sammelte, war das International Rescue Committee (IRC), ein Mitglied des verdeckten Netzwerks der CIA während des Kalten Krieges. Im März 2021 berichtete das Office of Inspector General von USAID, dass das IRC bei der Vergabe von Unteraufträgen mit USAID-Mitteln für die Syrienhilfe „nicht immer Referenzen überprüft [oder] Antiterrorismuskontrollen durchgeführt“ habe.

In einer Branche, in der es so gut wie keine Aufsicht gibt, ist das IRC nur einer von mehreren USAID-Partnern, die nachweislich „wie ein Kartell“ agieren und mit Terroristen zusammenarbeiten.

Eine weitere notorisch korrupte NRO, die weiterhin mit USAID zusammenarbeitet, ist Blumont, früher bekannt als International Relief and Development (IRD), dessen Fehlverhalten im Irak und in Afghanistan Gegenstand einer weiteren US-Untersuchung war. Wie die Washington Post feststellte:

In Bagdad und Kabul wurden Unternehmen wie IRD mit der Verwaltung von Programmen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar betraut, die vom Steuerzahler finanziert wurden, ohne dass USAID eine nennenswerte Kontrolle ausübte, wie aus Interviews mit Regierungsprüfern und ehemaligen IRD-Mitarbeitern hervorgeht, die mit den Projekten vertraut waren.

Die gemeinnützige Organisation hat ihrerseits mindestens 19 Mitarbeiter von USAID, der führenden Regierungsbehörde für Armutsbekämpfung und Demokratieförderung weltweit, eingestellt. Mehrere von ihnen wechselten direkt von ihren Schreibtischen bei der Behörde auf wichtige Posten im Unternehmen.

Einige dieser Mitarbeiter, darunter auch der ehemalige stellvertretende Verwalter von USAID, erhielten beträchtliche Gehaltserhöhungen, indem sie den Potomac überquerten und in den neuen IRD-Büros in Arlington im US-Bundesstaat Virginia arbeiteten, wo sie Hunderttausende von Dollar an Jahresgehältern, Boni und anderen Vergütungen kassierten.

In der Welt der humanitären NRO – Nichtregierungsorganisationen – sind solche Gehälter ungewöhnlich. Noch seltener sind Boni jeglicher Art.

In einem Interview mit dem Magazin gab Jay R. Rollins, der Generalinspekteur von USAID in Bagdad, zu: „Wir haben eine Menge Unregelmäßigkeiten, Diskrepanzen und Beweise dafür gesehen, dass USAID-Gelder tatsächlich an die Aufständischen geflossen sind“, so Rollins. „Wir haben empfohlen, die gesamte Operation zu beenden.

Das IRD, das jetzt Blumont heißt, arbeitet weiterhin mit USAID zusammen, obwohl seine Verträge oft stark geschwärzt sind, wie dieser von 2018. Laut der Website von Blumont reichen die Verträge mit USAID für Beiträge in Syrien jedoch bis 2025. Ein weiterer Blumont-Vertrag mit dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und Kanada, der zwischen 2017 und 2019 aktiv war, betraf die „Stärkung von Governance-Strukturen“, unter anderem in der von der HTS beherrschten Region Idlib.

International Medical Corps (IMC) ist ein weiterer USAID-Partner, dem Korruption vorgeworfen wird, wie in einem Artikel der Washington Post von 2016 berichtet wurde.

Das International Medical Corps (IMC), eine in Los Angeles ansässige Wohltätigkeitsorganisation, teilte am Freitag mit, dass ein Teil der von USAID finanzierten Beschaffungen bis zum Abschluss der Ermittlungen auf Eis gelegt sei.

In der Südtürkei sagten derzeitige und ehemalige IMC-Mitarbeiter in Interviews, dass eine „Mafia“ von Lieferanten sich verschworen habe, um Angebote zu manipulieren und minderwertige Waren zu akzeptieren, die nicht den fakturierten Spezifikationen entsprachen. „Es war wie ein Kartell“, sagte ein leitender Angestellter, der, wie andere auch, nicht mit den Medien sprechen durfte oder Konsequenzen fürchtete.

Die IMC teilte am Freitag mit, dass sie auch eine Handvoll Mitarbeiter entlassen hat, die verdächtigt werden, in „ausgeklügelte Betrugspläne“ verwickelt zu sein. „Wir sind voll und ganz darauf vorbereitet, schnell zu handeln, sollten wir feststellen, dass weitere Mitarbeiter involviert sind“, sagte Rebecca Gustafson, eine Sprecherin.

Die Aussetzung der Finanzierung führte dazu, dass die IMC nach Angaben der Organisation 800 Mitarbeiter entlassen musste, die meisten von ihnen Syrer, die im Kriegsgebiet leben. Jedes dieser Gehälter hätte etwa 10 Menschen ernähren können“, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter.

Die Geschichte der Korruption durch die NRO-Partner von USAID in Syrien hört damit nicht auf. Nur wenige Tage vor der HTS-Offensive wurde eine Anklage gegen einen syrischen Staatsangehörigen namens Mahmoud al-Hayfan enthüllt, der zwischen 2014 und 2018 das Regionalbüro der Catholic Relief Services in Idlib leitete und dort rund 160 Mitarbeiter beschäftigte. Im Laufe von vier Jahren lobte al-Hayfan vor anderen NRO-Mitarbeitern offen die Jabhat al-Nusra, den Vorläufer der HTS, und leitete zwischen 9 und 10,1 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe an die Terrorgruppe um. In der Anklageschrift heißt es: „AL HAFYAN zeigte Loyalität zu [al-Nusra] sowie zu anderen bewaffneten Kämpfergruppen. AL HAFYAN verkehrte mit Mitgliedern von [al-Nusra] und anderen bewaffneten kämpferischen Gruppen. In Mitarbeitertreffen, an denen der Zeuge 1, der Zeuge 2 und andere Mitarbeiter von NGO-1 teilnahmen, bezeichnete AL HAFYAN [al-Nusra] und andere bewaffnete Kampfgruppen als „Mujahedeen“, was bedeutet, dass sie Freiheitskämpfer waren, die Syrien mit Ehre beschützten. AL HAFYAN erklärte, die Unterstützung der „Dschihadisten“ sei wichtiger als die Hilfe für die vom Konflikt betroffenen Syrer. AL HAFYAN erklärte, er werde [al-Nusra] ‚auf jeden Fall‘ unterstützen.“

Während diese Fälle von Betrug, Korruption und Unterstützung terroristischer Gruppen durch die NRO-Partner von USAID schockierend sind, ist es vielleicht noch schockierender, dass dieselben NRO trotz dieser Skandale weiterhin von USAID unterstützt werden. Weit davon entfernt, diese Organisationen von zukünftigen Verträgen auszuschließen, ermutigt USAID bis zum heutigen Tag aktiv zu Spenden an Catholic Relief Services und das International Medical Corps.

In der Zwischenzeit schreibt der führende Think Tanker, der sich mit Syrien befasst, Charles Lister vom Middle East Institute, die Proto-Regierung von HTS, die SSG und die NROs für den Erfolg der Gruppe verantwortlich, indem er in den sozialen Medien schreibt, dass „die SSG eng mit externen [internationalen] NROs zusammenarbeitet & die UNO ein ständiges Büro hat, das mit der SSG in Idlib in Verbindung steht“.

Ein Blick auf den Telegram-Kanal der SSG zeigt, dass sich die Gruppe in scheinbar humanitären Zelten trifft, mit türkischen NGOs zusammentrifft, eine Buchmesse veranstaltet, eine Preisverleihung für „Leben nach dem Koran“ durchführt und Flugblätter für naturwissenschaftliche Kurse aushängt, die „keinen Platz für Frauen vorsehen“.

Ein Bericht des Norwegischen Flüchtlingsrats, der etwa 13 Prozent seiner Mittel vom Büro für humanitäre Hilfe des Außenministeriums erhält, bietet jedoch einen genaueren Einblick in die Zusammenarbeit der SSG mit NRO.

Auf der Website der NRO ist eine ganze Seite dem „Bank-Derisking“ gewidmet, d. h. der Unterstützung von NRO „bei der Minimierung ihres eigenen Risikos, dem Vorwurf der Unterstützung der Terrorismusfinanzierung ausgesetzt zu sein, was zu Geldstrafen oder anderen Konsequenzen führen könnte“.

Der im Oktober 2023 veröffentlichte Bericht beschreibt ausführlich die Dynamik zwischen NRO, den Vereinten Nationen, HTS und der syrischen Heilsregierung in Idlib und enthält Interviews mit zwanzig NRO-Mitarbeitern, UN-Mitarbeitern und Gebern. Schockierenderweise gibt der Bericht unumwunden zu, dass die SSG – die Quasi-Regierung, die sowohl Charles Lister als auch Jolani selbst für den Erfolg von HTS verantwortlich machen – „auf humanitäre Helfer angewiesen war, um viele Lücken in der Versorgung zu schließen“.

Dem Bericht zufolge versuchten einige NRO, die SSG so gut es ging zu umgehen, während andere direkt mit ihr zusammenarbeiteten. Insbesondere einige „Organisationen [die] über größere Programme oder eine stärkere Anlaufstelle im Nordwesten Syriens verfügten, zogen es vor, selbst mit der SSG zusammenzuarbeiten. Einige waren der Meinung, dass sie besser in der Lage waren, Probleme direkt anzugehen, anstatt die UN um Unterstützung zu bitten.

Mit den Worten eines Gebers:

Ich denke, dass man einen Dialog führen muss. Ich meine, sie sind die De-facto-Behörden. Ob uns das nun gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Sie sind die De-facto-Behörden. Irgendwann muss man also einen Dialog mit ihnen führen, solange es um humanitäre Maßnahmen geht.

Dem Bericht zufolge waren die Geber der Ansicht, dass die SSG ungeachtet ihrer Verbindungen zur HTS für ihre Partner einen „sicheren Schirm“ und angesichts des Verbots der HTS einen akzeptablen Mittelweg darstellte. Sie waren der Ansicht, dass die SSG den Vereinten Nationen und anderen humanitären Organisationen die Möglichkeit bot, mit der dominierenden Partei in Idlib in Kontakt zu treten und gleichzeitig den direkten Kontakt mit HTS weitgehend zu vermeiden.

Ein NRO-Mitarbeiter bemerkte: „Es ist sehr lange her, dass wir mit jemandem sprechen [mussten], der … tatsächlich eine Waffe hat. All diese Leute tragen jetzt Anzüge.“

Für einige NRO war die Zurückhaltung der Geber bei der Zusammenarbeit mit der SSG eine Quelle der Frustration. Ein UN-Mitarbeiter wird mit den Worten zitiert: „Wir haben irgendwann gemerkt, dass sich einige NROs mehr über die Geber als über die SSG beschweren.“

Dem Bericht zufolge „sprachen die Teilnehmer über verschiedene Probleme im Zusammenhang mit der Weigerung der Geber, die Zahlung von Dienstleistungen, Gebühren oder Steuern in Idlib zuzulassen… Sie sagten, dass die Geber manchmal bereit waren, in solchen Fragen Kompromisse einzugehen, aber dies wurde nie dokumentiert.“

Einige der für den Bericht befragten Personen hatten den Eindruck, dass die SSG davon ausging, dass die Chancen für eine Streichung der HTS von der Liste der terroristischen Organisationen umso größer waren, je mehr sich die humanitäre Gemeinschaft für sie einsetzte. In ähnlicher Weise stellte der US-Gesandte James Jeffrey in seinem Interview mit PBS fest, dass die SSG Nichtregierungsorganisationen nutzen würde, um dem Westen ein Angebot zu machen. Dem Bericht zufolge war eine der befragten Personen dieser Ansicht:

Die SSG benutzte manchmal humanitäre Organisationen als ahnungslose Boten für Geber und Geberregierungen, um die Wahrnehmung von sich selbst und der HTS zu verbessern. Andere Teilnehmer beschrieben viele ihrer [nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen] Gesprächspartner als politische Berater oder ‚PR-Beamte‘, die mehr daran interessiert waren, ein positives Bild ihrer Gruppe zu vermitteln, als über humanitäre Angelegenheiten zu diskutieren.“

Neben dem Füllen von Lücken in den Diensten der SSG und der Zahlung von Steuern und Gebühren an die Gruppe „sagten einige, dass die Einmischung in Idlib häufiger vorkommt, da sich dort mehr humanitäre Programme konzentrieren. Sie nannten Beispiele aus vielen Bereichen der humanitären Hilfe, darunter Versuche, die Programmplanung auf bestimmte Gebiete zu lenken, die Listen der Begünstigten zu beeinflussen, insbesondere bei Bargeld, und die Auswahl von Lieferanten, Auftragnehmern und Mitarbeitern zu beeinflussen… Ein Teilnehmer sagte jedoch, dass nach einem Jahrzehnt humanitärer Interventionen in der Region die Versuche, sich in die Aktivitäten einzumischen, wahrscheinlich ausgefeilter und schwieriger zu erkennen sind. Sie nannten Beispiele dafür, dass lokale Behörden ehemalige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen anstellten, die genau wussten, wie der Beitrag der Hilfe funktionierte, und die möglicherweise wussten, wie das System ausgenutzt werden konnte.“ Weiter heißt es in dem Bericht:

Einige Teilnehmer wiesen auch darauf hin, dass die SSG ihre Verwaltung stetig „professionalisiert“ habe, indem sie Mitarbeiter mit Erfahrung im öffentlichen Dienst oder im humanitären Sektor einstellten.

Es mag zwar verlockend sein, die riesigen Summen amerikanischer Dollar, die in die Kassen der HTS geflossen sind, als unglückliche Kosten für die Rettung von Menschenleben zu erklären, aber es ist schwierig, das offensichtliche geopolitische Ziel zu ignorieren: Während die HTS in Idlib die Möglichkeit erhielt, einen Staat zu gründen, brach die syrische Regierung aufgrund der Wirtschaftssanktionen langsam zusammen und verhängte kollektive Strafen gegen die Bewohner der von der Regierung kontrollierten Gebiete, indem sie ihnen lebenswichtige Güter wie Lebensmittel und Treibstoff vorenthielt.

Die Rolle der USAID und der NRO, die es der HTS ermöglichten, im Laufe von fünf Jahren in Idlib wieder an Stärke zu gewinnen, folgt jedoch nicht dem typischen Kriegsplan der USA für einen Regimewechsel. Vielmehr klingt es mehr und mehr nach einer farbigen Revolution. Und vielleicht ist sie das auch – nur ist die Farbe diesmal schwarz.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Alexander Rubinstein ist ein ehemaliger Mitarbeiter von MintPress News mit Sitz in Washington, DC. Er schreibt über Polizei, Gefängnisse und Proteste in den Vereinigten Staaten und hat zuvor für RT und Sputnik News berichtet.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

