Neue Ermittlungen enthüllen britisches Unternehmen, das Motoren für israelische Drohnen liefert

Von Al Mayadeen English

Quelle: Declassified UK

28. April 2025

Israelische Drohnen sollen Berichten zufolge eingesetzt worden sein, um das Weinen von Babys zu übertragen, um Palästinenser in offene Bereiche zu locken, wo sie dann angegriffen wurden.

Ein am Montag von Declassified UK veröffentlichter Bericht enthüllte, dass ein britisches Unternehmen Motoren für die neueste Serie von Militärdrohnen „Israels“ liefert, was neue Bedenken hinsichtlich der Komplizenschaft Großbritanniens beim Völkermord in Gaza aufkommen lässt.

RCV Engines, ein in Dorset ansässiges Ingenieurbüro, das sich auf Mehrstoff-Verbrennungsmotoren spezialisiert hat, wurde als Hersteller des Antriebssystems für die Drohne APUS 25 identifiziert, die von Israel Aerospace Industries (IAI), einem staatlichen israelischen Waffenhersteller, entwickelt wurde. Die APUS 25 wird als „revolutionäre TactiQuad mit langer Ausdauer“ vermarktet und soll laut IAI „die taktischen Drohneneinsätze für Land- und Seestreitkräfte weltweit neu definieren“.

Das fortschrittliche Design der Drohne ermöglicht ihr „offensive Operationen“, einschließlich des Einsatzes von Waffensystemen, und bietet damit „eine neue Dimension der taktischen Luftunterstützung in Kampfszenarien“, so das Unternehmen. Aus Werbematerialien von IAI geht hervor, dass der Motor der Drohne das Logo von RCV Engines trägt, was die Beteiligung des britischen Unternehmens bestätigt. Bislang waren die Verbindungen von RCV zum israelischen Verteidigungssektor nicht öffentlich bekannt.

Mitschuld von Drohnen

Die Enthüllung, dass in Großbritannien hergestellte Komponenten in bewaffnete Drohnen eingebaut werden, erfolgt vor dem Hintergrund einer verstärkten Kontrolle der britischen Waffenverkäufe an „Israel“. Aufnahmen aus Gaza aus den letzten Monaten zeigen israelische Quadcopter, die Bomben abwerfen und auf Zivilisten schießen. Der pensionierte Chirurg Nizam Mamode berichtete im November vor britischen Abgeordneten: „Die Drohnen kamen herunter und schossen Zivilisten – Kinder – ab.“ Er fügte hinzu: „Wir operierten Kinder, die sagten: ‚Ich lag auf dem Boden, nachdem eine Bombe gefallen war, und dann kam dieser Quadcopter herunter, schwebte über mir und schoss auf mich.‘“

Darüber hinaus sollen israelische Drohnen eingesetzt worden sein, um die Schreie von Babys zu übertragen, um Palästinenser in offene Bereiche zu locken, wo sie dann angegriffen wurden.

Trotz der jüngsten Ankündigungen des britischen Außenministers David Lammy, rund 30 Waffenexportgenehmigungen für „Israel“ auszusetzen, scheinen die von RCV Engines hergestellten Motoren diese Beschränkungen umgangen zu haben. Im Jahr 2022 gab RCV bekannt, dass es eine Ausnahmegenehmigung für weltweite Lieferungen erhalten habe, was bedeutet, dass seine Drohnenmotoren in Großbritannien „von der Exportkontrollliste gestrichen“ wurden. Auf seiner LinkedIn-Seite führte das Unternehmen diese Ausnahmegenehmigung als Grund für schnellere Lieferungen, weniger bürokratische Hürden und höhere weltweite Umsätze an.

Die politische Unterstützung, die RCV erhielt, wurde ebenfalls öffentlich gewürdigt. Das Unternehmen dankte dem lokalen konservativen Abgeordneten Sir Christopher Chope für seine Rolle bei der Lobbyarbeit für die Ausnahmegenehmigung. RCV erklärte: „Der Erfolg, den wir seit 2022 verzeichnen und der in direktem Zusammenhang mit dem Exportkontrollstatus steht, hat dazu geführt, dass RCV stetig gewachsen ist.“

Exportlücke

Emily Apple von der Campaign Against Arms Trade (CAAT) kritisierte die Situation mit den Worten: „Die Labour-Partei muss diese Entscheidung dringend rückgängig machen und diese Lücke schließen. Es ist höchste Zeit, dass sie ihre Mitschuld am Völkermord beendet und das Leben der Palästinenser über die Profite der Rüstungsindustrie stellt.“ Sie fügte hinzu: „Die Aufhebung der Ausfuhrgenehmigungskontrollen für RCV-Motoren ist absolut empörend. Dies macht die ohnehin schon schwache Entscheidung der Labour-Partei, nur 30 Ausfuhrgenehmigungen für Israel auszusetzen, zu einer Farce und scheint eine massive Lücke in den Ausfuhrgenehmigungsvorschriften zu schaffen.“

Auf Anfrage lehnte das Ministerium für Wirtschaft und Handel eine Stellungnahme zu einzelnen Unternehmen ab, und auch RCV Engines reagierte nicht.

Unterdessen entwickelt IAI weiter an fortschrittlicheren Modellen wie dem APUS 60, der eine höhere Ausdauer und Nutzlastkapazität bieten soll, wobei noch unklar ist, ob RCV auch für zukünftige Versionen Motoren liefern wird.

