Livestream: In einem neuen Buch sprechen junge Menschen aus Gaza aus ihrem Herzen

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

28. April 2025

„Wenn Sie diesen Völkermord wirklich verstehen wollen, müssen Sie zurückgehen und lesen, wie die Palästinenser vor dem 7. Oktober gelebt haben“, sagte Ahmed Alnaouq im Livestream von The Electronic Intifada am 24. April.

Alnaouq ist Mitherausgeber des neuen Buches „We Are Not Numbers: The Voices of Gaza’s Youth“, das gerade bei Penguin in Europa erschienen ist.

Es wird im September in den USA veröffentlicht und ist in vielen Ländern bereits jetzt als E-Book oder Taschenbuch im Online-Handel erhältlich.

Während der Sendung berichtete der Redakteur Jon Elmer über die neuesten Entwicklungen des Widerstands in Gaza und den Angriff der USA auf den Jemen.

Außerdem diskutierten die Redakteure die mangelnde Berichterstattung über die Unterstützung Papst Franziskus‘ für Palästina, die Zensur der renommierten CBS-Nachrichtensendung „60 Minutes“ wegen ihrer Berichterstattung über Palästina, die neuesten Entwicklungen in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran und den Stand der Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und der Hamas.

Die Sendung kann in voller Länge im obigen Video angesehen werden.

Zwei Monate Hunger

Israel hat seit dem 18. März fast 1.900 Palästinenser getötet, darunter 600 Kinder, und Gaza seit fast zwei Monaten unter einer totalen Hungersbelagerung.

Das israelische Militär beschleunigte die Zwangsumsiedlung der Palästinenser und drängte sie in immer kleinere Gebiete, wie die stellvertretende Redakteurin Nora Barrows-Friedman in ihrer Nachrichtenzusammenfassung berichtete.

Die Menschenrechtsgruppe Euro-Med warnte, dass Israel „die Zukunft der Palästinenser als nationale Gruppe bedroht, indem es eine Generation schafft, die von langfristigen physischen, psychischen und kognitiven Behinderungen bedroht ist“.

Letzte Woche haben große Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft in Marokko massive Proteste gegen den Transport von US-Militärgütern durch ihr Land nach Israel organisiert.

Die Kampagne „Mask Off Maersk“, die die Rolle des dänischen Logistikriesen Maersk beim Transport dieser Waffen aufzeigt, wurde kürzlich im Livestream und im Electronic Intifada Podcast vorgestellt.

Wir sind keine Zahlen

Ahmed Alnaouq hat zwei Videos geteilt, in denen junge Schriftsteller aus Gaza ihre eigenen Beiträge aus dem neuen Buch „We Are Not Numbers“ vorlesen – „I Want the World to Know“ von Anas Mohammed Jnena und „I Am a Girl“ von Yara Jouda.

„Ich möchte, dass die Welt weiß, dass einige Teenager in Gaza die fünfte Schulstunde schwänzen, um die Mädchen zu sehen, die sie lieben.“

Das ist eine Zeile aus Jnenas bewegendem Text, den er im Video vorliest, das ihn und Alnaouq in glücklicheren Tagen gemeinsam an der Küste Gazas zeigt.

Alnaouq merkte an, dass die meisten Orte, die in dem 2017 gedrehten Video zu sehen sind, inzwischen zerstört sind.

„Anas ist jetzt verheiratet und lebt in Kuwait. Aber sein Herz lebt in Gaza“, sagte Alnaouq.

We Are Not Numbers ist eine Anthologie mit persönlichen Texten, Reportagen und Gedichten aus einem Zeitraum von zehn Jahren bis zum aktuellen Völkermord. Jeder Beitrag wird von einem kurzen Update über den Autor begleitet.

Vier der Autoren, deren Beiträge in dem Buch veröffentlicht wurden, sind während des Völkermords getötet worden: Yousef Dawas, Mahmoud Alnaouq, Huda Al Sousi und Mohammed Hamo.

Alle Texte sind das Ergebnis eines Projekts namens „We Are Not Numbers“, das 2014 von Ahmed Alnaouq und Refaat Alareer gegründet wurde, dem geliebten Professor, der viele der Autoren persönlich unterrichtete und betreute, bis er im Dezember 2023 im Völkermord ermordet wurde.

Mentoren aus aller Welt arbeiten mit jungen Autoren in Gaza zusammen, die ihre Erfahrungen auf Englisch teilen, damit die Welt sie als Menschen versteht.

Seit einem Jahrzehnt veröffentlichen sie ihre Geschichten auf der Website von We Are Not Numbers und in sozialen Medien, und viele der Autoren haben inzwischen Beiträge für große internationale Publikationen verfasst.

„Wir werden in den Nachrichten nur erwähnt, wenn es Blutvergießen gibt. Wir werden nur als Zahlen, als Statistiken erwähnt. Wir brauchen Menschen, die unsere Geschichten lesen und sich in unsere Lage versetzen“, sagte Alnaouq im Livestream.

Alnaouq sagte, dass The Electronic Intifada seit Oktober 2023 nach seiner Zählung über 170 Artikel von Mitwirkenden von We Are Not Numbers veröffentlicht habe.

„Das macht mich sehr stolz“, antwortete Geschäftsführer Ali Abunimah.

Widerstand konfrontiert israelische Truppen in Gaza

Israelische Streitkräfte rücken wieder in bebaute Gebiete in Gaza vor, und Widerstandskämpfer haben sie in mehreren Operationen angegriffen, wie der Redakteur Jon Elmer in früheren Sendungen vorhergesagt und in dieser Folge berichtet hat.

Elmer analysierte auch eine Operation, bei der palästinensische Kämpfer in eine sogenannte Pufferzone vordrangen, die Israel „im Wesentlichen als sein eigenes Territorium betrachtet“, nur 300 Meter von dem Zaun entfernt, der die Grenze zu Gaza in der Nähe von Beit Hanoun markiert.

Die Kämpfer nutzten Tunnel, militärische Geheimdienstinformationen, hohe Disteln und eine Raketengranate, um einen israelischen Jeep umzustürzen, wobei mehrere Israelis getötet wurden.

Jemen und Iran

Unterdessen hat Ansarullah, die regierende Bewegung im Jemen, in den letzten Wochen sieben weitere US-Drohnen vom Typ „Reaper“ abgeschossen, von denen jede etwa 30 Millionen Dollar kostet.

Ansarullah behauptet, in den letzten Jahren mehr als 20 der unbemannten Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben, mindestens 15 davon seit Oktober 2023, was einen erheblichen Teil des US-Bestands ausmacht.

Elmer berichtete über massive Demonstrationen, bei denen Jemeniten in der Hauptstadt Sanaa zusammenkamen, um ihre Zustimmung zur fortgesetzten militärischen Unterstützung Palästinas durch Ansarullah bis zum Erreichen eines neuen Waffenstillstands zum Ausdruck zu bringen.

„Wir können die Realität im Jemen sehen“, sagte Abunimah später in der Sendung während einer Diskussion über die Gespräche zwischen den USA und dem Iran.

Er wies darauf hin, dass es den USA nicht gelungen sei, Ansarullah zu besiegen: Die ‚Freiheit der Schifffahrt‘ im Roten Meer sei nicht wiederhergestellt, US-Drohnen würden weiterhin abgeschossen und jemenitische Raketen würden weiterhin auf Israel abgefeuert.

„Was wird dann das Ergebnis eines viel schwierigeren und herausfordernden Versuchs sein, den Iran anzugreifen?“, fragte Abunimah.

In ähnlicher Weise warnte US-Außenminister Marco Rubio in einem neuen Interview, dass ein möglicher Krieg mit dem Iran ‚viel chaotischer‘ und ‚komplexer‘ sein würde als die militärischen Auseinandersetzungen, die das amerikanische Volk in den letzten Jahren erlebt hat.

Rubio machte deutlich, dass die USA weiterhin das Recht beanspruchen, den Iran anzugreifen, und wie Abunimah anmerkte, ist unter der Trump-Regierung nichts sicher.

Es gibt jedoch positive Anzeichen dafür, dass Trump einen weiteren Krieg vermeiden will. Abunimah hoffte, dass dies Trump sogar dazu bewegen könnte, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitzuteilen, dass er den Krieg gegen Gaza nicht länger unterstützen will. „Ich hoffe, dass dies der Fall ist“, sagte Abunimah.

Papst Franziskus stand zu Gaza

Papst Franziskus verstarb am frühen Morgen des 21. April. In den sozialen Medien wurden Clips und Zitate des Pontifex geteilt, die seine Unterstützung für die Palästinenser zeigen, vielleicht mehr als jeder andere bedeutende politische oder spirituelle Führer des Westens.

Aber die Mainstream-Medien ignorierten diesen Teil der Biografie des Papstes fast vollständig. Die Washington Post schrieb, er habe „Empathie für die Entrechteten“ gehabt, und die New York Times merkte an, er habe sich „um die Ausgegrenzten gekümmert“.

Aber keiner der beiden Artikel erwähnte, dass Franziskus im vergangenen Dezember zu den Tötungen palästinensischer Kinder durch Israel gesagt hatte: „Das ist Grausamkeit, das ist kein Krieg.“

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie sehr die Berichterstattung die Sorge des Papstes um die Palästinenser während seines gesamten Pontifikats ausblendete, insbesondere in den letzten 18 Monaten, die Franziskus selbst als Völkermord in Gaza bezeichnet hatte.

Der Papst hatte die Tötungen von Palästinensern durch Israel auch als ‚Terrorismus‘ bezeichnet.

Abunimah merkte an, dass viele Menschen weiterhin besorgt über die Rechenschaftspflicht für historische Missbräuche durch die katholische Kirche sind, aber die Diskussion im Livestream drehte sich um die tiefe Sorge des Papstes um die Palästinenser, einschließlich seiner fast täglichen Anrufe bei Christen in Gaza während des Völkermords.

Diese Art der Unterstützung sei etwas, „für das die Palästinenser sicherlich große Dankbarkeit empfanden“, sagte Abunimah.

Tamara Nassar produzierte und leitete die Sendung. Michael F. Brown half bei der Vorproduktion und der Verfasser dieses Artikels bei der Nachbearbeitung.

