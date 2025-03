https://english.almayadeen.net/news/politics/new-israeli-rules-may-make-aiding-palestinians-nearly-imposs



Neue israelische Regeln könnten die Hilfe für Palästinenser nahezu unmöglich machen: NGOs

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

17. März 2025

„Israel“ hat seine Kontrolle über die humanitäre Hilfe für Palästinenser verschärft und damit die humanitäre Krise im Gazastreifen nach mehr als einem Jahr Krieg durch die israelische Armee noch verschärft.

Neue Vorschriften, die von der israelischen Regierung vorgeschlagen wurden, könnten die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Gaza im Westjordanland „fast unmöglich“ machen und bei NGOs, die sich der Unterstützung der Palästinenser verschrieben haben, Ängste auslösen.

Die Koordinierungsstelle der Regierungstätigkeiten in den Gebieten (COGAT), eine israelische Behörde, die für die Überwachung palästinensischer Angelegenheiten zuständig ist, hat einen neuen Plan für die Verteilung humanitärer Hilfe vorgelegt, den einige NGOs für inakzeptabel hielten, wie AFP am Montag berichtete.

„Die Möglichkeit, Hilfe zu leisten und humanitäre Grundsätze im Gazastreifen einzuhalten, die Zugangsbeschränkungen, mit denen wir im Westjordanland konfrontiert sind … All diese Dinge zusammen vermitteln einem das Gefühl, die Apokalypse mitzuerleben“, beschrieb ein anonymer Mitarbeiter gegenüber AFP die Situation und sagte: “Wir haben im Grunde einen Feuerlöscher, der versucht, eine Atombombe zu löschen.“

Ende Februar schlug COGAT einen Plan vor, um die israelische Kontrolle über die Hilfsgüter zu stärken, indem Logistikzentren in Verbindung mit dem Militär eingerichtet und strengere Kontrollen über die gesamte humanitäre Lieferkette eingeführt werden, mit dem erklärten Ziel, Plünderungen und Veruntreuung von Hilfsgütern zu bekämpfen.

Ein Vertreter einer europäischen NRO erklärte gegenüber AFP: „COGAT ging davon aus, dass die Hamas sich dank der humanitären Hilfe wieder aufbauen würde … das ist falsch, und humanitäre Hilfe wird ihnen keine Raketen oder Flugkörper bringen“, und fügte hinzu, dass „Israel“ nur mehr Kontrolle über das Gebiet anstrebe.

Die NROs wiesen darauf hin, dass das Datum, an dem die neuen von COGAT festgelegten Regeln für humanitäre Hilfe in Kraft treten, noch nicht bekannt ist.

Ein separates Mandat der israelischen Regierung vom März hatte bereits die Registrierung von NGOs, die einen Beitrag zur Unterstützung der Palästinenser leisten, durch einen neuen Rahmen verschärft. Demnach müssen Organisationen detaillierte Informationen über ihre Mitarbeiter bereitstellen, wodurch die Regierung befugt ist, Mitarbeiter abzulehnen, die ihrer Ansicht nach mit der „Delegitimierung“ Israels in Verbindung stehen.

Dies geschah, nachdem „Israel“ am 2. März, als die erste Phase des Waffenstillstands in Gaza endete, ein Verbot für die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen verhängt hatte, um die Hamas unter Druck zu setzen, die erste Phase zu verlängern, anstatt zur zweiten Phase des Abkommens überzugehen.

„Israel“ verschärft die Gaza-Blockade und verletzt den Waffenstillstand

Als jüngste Maßnahme zur weiteren Unterdrückung des Gazastreifens gab der israelische Energieminister Eli Cohen bekannt, dass er am 9. März einen Befehl zur Stromabschaltung im Gazastreifen unterzeichnet habe, und betonte, dass „Israel alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen wird, um die Geiseln zurückzubringen und sicherzustellen, dass die Hamas am Tag nach [dem Krieg] nicht mehr in Gaza ist.“

Die Leiterin des staatlichen Medienbüros in Gaza, Salama Maarouf, forderte die internationale Gemeinschaft am 8. März, dem Internationalen Frauentag, auf, sich an die Massaker zu erinnern, die durch die israelische Besatzung begangen wurden und zur Tötung von 12.316 Frauen in Gaza geführt haben.

Die UNICEF-Sprecherin Rosalia Bollen warnte am 8. März, dass das Embargo den Tod von Kindern riskiere, da es sowohl die Einfuhr von Hilfsgütern als auch von Treibstoff nach Gaza blockiere, wo unzureichende Strom- und Treibstoffknappheit die kritische Infrastruktur, einschließlich Krankenhäuser und Entsalzungsanlagen, gefährde, und betonte die dringende Notwendigkeit, die Wasserproduktion zu erhöhen.

Ärzte ohne Grenzen kritisiert Israel für die Instrumentalisierung der humanitären Hilfe

In einem ähnlichen Zusammenhang verurteilte Ärzte ohne Grenzen (MSF) am 13. März den „Einsatz von Hilfsgütern als Kriegswaffe in Gaza durch Israel“ und kritisierte die anhaltende Blockade, die palästinensische Zivilisten von lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser und Strom abschneidet.

In einer Stellungnahme verurteilte Ärzte ohne Grenzen die von Israel verhängte Blockade aufs Schärfste und warf den israelischen Behörden vor, „kollektive Bestrafung“ anzuwenden und „humanitäre Bedürfnisse zu instrumentalisieren, indem sie sie als Verhandlungsmasse einsetzen“, während die Waffenstillstandsverhandlungen laufen.

„Die israelischen Behörden normalisieren den Einsatz von Hilfsgütern erneut als Verhandlungsinstrument. Das ist empörend. Humanitäre Hilfe sollte niemals als Verhandlungsmasse im Krieg eingesetzt werden“, sagte Myriam Laaroussi, Nothilfekoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen.

Laaroussi warnte weiter: ‚Ein Waffenstillstand ohne Aufstockung der humanitären Hilfe ist widersprüchlich‘, und betonte, dass die Einsatzfähigkeit von Ärzte ohne Grenzen ohne Treibstoffversorgung stark eingeschränkt wäre.

Die Organisation forderte die israelischen Behörden auf, ‚das humanitäre Völkerrecht zu respektieren und ihrer Verantwortung als Besatzungsmacht gerecht zu werden‘, indem sie die Blockade beenden.

Ärzte ohne Grenzen forderte auch die Verbündeten Israels, die diese „schwerwiegende Verletzung des humanitären Völkerrechts ignoriert haben“, auf, „davon abzusehen, solche Handlungen zu normalisieren“, und Maßnahmen zu ergreifen, „um zu verhindern, dass Gaza weiter in Verwüstung stürzt“.

Dies geschieht, während der Internationale Gerichtshof (IGH) angekündigt hat, am 28. April in Den Haag mit Anhörungen zu den humanitären Verpflichtungen Israels gegenüber den Palästinensern zu beginnen.

Die Anhörungen folgen auf eine Resolution der UN-Generalversammlung vom Dezember, in der der IGH um ein Gutachten zu diesem Thema ersucht wird. Die Resolution, die nach der Entscheidung „Israels“, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zu verbieten, verabschiedet wurde, fordert den IGH auf, die Verantwortung „Israels“ bei der „Gewährleistung und Erleichterung der ungehinderten Bereitstellung dringend benötigter Güter, die für das Überleben der palästinensischen Zivilbevölkerung unerlässlich sind“, zu klären.

Die Urteile des Internationalen Gerichtshofs sind zwar rechtsverbindlich, doch verfügt das Gericht nicht über die Mittel, um sie durchzusetzen.

