Eine echte Warnung: Mit der Entlassung des Shin-Bet-Chefs zerstört Netanjahu Israel von innen heraus

Hamas und Hisbollah konnten Israel dank der IDF, des Shin Bet und des Mossad nicht brechen – aber Netanjahu versucht, ihre Arbeit von innen heraus zu beenden. Bars Loyalität gilt dem Staat und seinen Gesetzen – nicht Netanjahu –, der allen anderen Torwächtern signalisiert, dass sie die nächsten sind

Benjamin Netanyahu und Ronen Bar im Jahr 2023. Bildnachweis: Kobi Gideon/GPO

Yossi Verter

17. März 2025

Das Amt des Premierministers wird derzeit von einem Mann bekleidet, der korrupt ist und andere korrumpiert, der verantwortungslos handelt und seine Bürger im Stich lässt. Er ist gefährlich. Er gefährdet die Demokratie, die nationale Sicherheit, die nationale Widerstandsfähigkeit und die Zukunft des Zionismus.

Aber Benjamin Netanyahu hat nichts aus dem Angriff der Hamas auf den Süden am 7. Oktober 2023 gelernt, der durch die von ihm und seinem Justizminister Yariv Levin angestrebte Justizreform angeheizt wurde.

Im Gegenteil, er ist jetzt Amok gelaufen und hat seinen eigenen Angriff auf die Torwächter gestartet, die ihn daran hindern, Israel in eine monarchische nationalistische Autokratie wie Ungarn, Russland und die Türkei zu verwandeln.

Was die Entlassung des Direktors des Sicherheitsdienstes Shin Bet, Ronen Bar, betrifft, so stand das schon in riesigen Buchstaben an der Wand, noch bevor Netanjahu ihn vor etwa einer Woche zum Rücktritt aufforderte.

Hier sind die Gründe in chronologischer Reihenfolge: die Affäre um die durchgesickerten Verschlusssachen, in die Netanyahus derzeitige oder ehemalige Mitarbeiter Eli Feldstein, Israel Einhorn und Yonatan Urich verwickelt sind (Feldstein hat, wie wir wissen, in einer sicherheitsrelevanten Position in Netanyahus Büro gearbeitet, obwohl er keine Sicherheitsfreigabe hatte); die Shin-Bet-interne Untersuchung seiner Versäumnisse am 7. Oktober, die auch auf die Versäumnisse der Regierung hinwies; und der Qatargate-Skandal, in dem gegen dasselbe Trio von Serientätern ermittelt wird. Details des letztgenannten Skandals werden derzeit durch eine Nachrichtensperre geschützt.

Der letzte Grund war auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Eine schwere Wolke schwebt nun über Netanyahus Kopf – was wusste er, wann wusste er es, hat er es gebilligt, hat er es ignoriert, hat er weggeschaut? „Ich habe seit langem kein Vertrauen mehr in den Shin-Bet-Chef“, erklärte Netanjahu am Sonntagabend den Grund für die Amtsenthebung. Aber das Problem ist nicht das Vertrauen, sondern die Loyalität. Weiterlesen in haaretz.com

