Neuer Beweis dafür, dass von der Leyen Israels Völkermord ignoriert hat

David Cronin

Rights and Accountability

11. Juni 2025

Ursula von der Leyen, Mittäterin eines Völkermords. (Aurore Martignoni / Europäische Kommission)

Neue Beweise deuten darauf hin, dass Ursula von der Leyen Beschwerden darüber ignoriert hat, dass Israel Gaza massiv zerstört hat.

Im Februar 2024 erhielt die Präsidentin der Europäischen Kommission eine Beschwerde der Regierungen Irlands und Spaniens.

Der gemeinsame Brief bezog sich auf eine vorläufige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs vom Vormonat, in der die Vorwürfe Südafrikas, Israel habe gegen die Völkermordkonvention verstoßen, als plausibel eingestuft wurden.

Irland und Spanien forderten daraufhin eine „dringende Überprüfung“, ob Israel seinen Verpflichtungen zur Achtung der Menschenrechte gemäß dem Assoziierungsabkommen, das die Grundlage für seine Beziehungen zur Europäischen Union bildet, nachkommt.

Ich habe kürzlich einen Antrag auf Informationsfreiheit gestellt, um Zugang zu allen für von der Leyen erstellten Briefing-Dokumenten zu erhalten, in denen es darum geht, wie die von Irland und Spanien aufgeworfenen Fragen behandelt werden sollten.

Die Europäische Kommission hat nun bestätigt, dass ihr keine Unterlagen vorliegen, die innerhalb der drei Monate nach der Beschwerde Irlands und Spaniens erstellt wurden.

Aus dieser Tatsache lässt sich nur eine Schlussfolgerung ziehen: Von der Leyen hielt die Forderung Irlands und Spaniens nicht für etwas, das sie zum Handeln veranlassen sollte. Sie hat daher weder ihre Mitarbeiter um Rat gefragt, wie sie reagieren solle, noch hat sie ihnen irgendwelche Anweisungen erteilt.

Ihre Untätigkeit steht in krassem Gegensatz zu ihrem Verhalten im Oktober 2023. In derselben Woche, in der Mitglieder der Regierung von Benjamin Netanjahu bekannt gaben, dass sie die Lieferung von Lebensmitteln, Strom und Wasser nach Gaza blockieren würden, besuchte von der Leyen den israelischen Ministerpräsidenten und versicherte ihm, dass er auf die Unterstützung der EU „zählen“ könne.

Mit dieser Zusicherung machte sich von der Leyen zur Mittäterin eines Völkermords.

Zugegebenermaßen stand sie damit nicht allein da. Alle Regierungen der EU – einschließlich Irland und Spanien – gaben Mitte Oktober 2023 eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie den Vernichtungskrieg Israels als defensiv darstellten.

Diese Erklärung erschien am selben Tag, an dem zahlreiche Völkermordforscher und Völkerrechtsexperten eine öffentliche Warnung veröffentlichten, um „vor der Möglichkeit eines Völkermordes durch israelische Streitkräfte an Palästinensern im Gazastreifen zu warnen“.

Als Reaktion auf die öffentliche Empörung über den Völkermord in Gaza unternahmen Irland und Spanien anschließend den minimalen Schritt, eine Überprüfung der Beziehungen zwischen der EU und Israel zu fordern. Indem sie die höfliche Aufforderung der beiden Regierungen ignorierte, bekräftigte von der Leyen implizit ihre Zusicherung, dass Israel auf ihre Unterstützung „zählen“ könne.

In den meisten Fällen würde es als unangebracht gelten, wenn ein Präsident der Europäischen Kommission eine Aufforderung von zwei EU-Regierungen ignoriert.

Die Staatschefs Irlands und Spaniens, die den Brief unterzeichneten, standen von der Leyen in keiner Weise feindselig gegenüber.

Leo Varadkar, der damalige irische Taoiseach (Premierminister), war sogar ein politischer Verbündeter. Seine Partei Fine Gael unterhält seit langem Verbindungen zu den deutschen Christdemokraten, denen von der Leyen angehört.

Grünes Licht für Völkermord

Von von der Leyen wird auch erwartet, dass sie herzliche Beziehungen zum Europäischen Parlament, der einzigen direkt gewählten Institution der EU, unterhält.

Im November 2023 schrieben verschiedene Abgeordnete dieser Versammlung an von der Leyen und forderten eine „gründliche Überprüfung” des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel.

Da von der Leyen auf diesen Appell nicht reagierte, schickten die Abgeordneten im Februar 2024 ein weiteres Schreiben. „Es ist äußerst enttäuschend, dass uns angesichts der Schwere und Dringlichkeit der angesprochenen Themen nicht einmal eine Antwort zuteil wurde“, erklärten die Abgeordneten in diesem Folgebrief – der offenbar ebenfalls ignoriert wurde.

Als Präsidentin der Europäischen Kommission sollte von der Leyen über nationale Politik erhoben sein.

Sie hat sich jedoch geweigert, in der Palästina-Frage Unabhängigkeit zu zeigen. Das grüne Licht, das sie für den Völkermord gegeben hat, spiegelt die Position Deutschlands wider.

Insgesamt hat Deutschland seit Oktober 2023 Waffenexporte im Wert von mehr als 550 Millionen Dollar an Israel genehmigt. Die offizielle Politik, dass die Verteidigung Israels Staatsräson ist – wie Angela Merkel als Kanzlerin erklärte –, gilt in der Berliner Establishment-Elite als unantastbar, trotz gelegentlicher Krokodilstränen über palästinensische Todesopfer.

Ursula von der Leyen war Teil der deutschen Regierung, als Merkel 2008 die Staatsräson-Erklärung abgab.

Obwohl von der Leyen kürzlich Israels Angriffe auf zivile Infrastruktur als „abscheulich“ bezeichnet hat, hat sie ihre Zusage, dass Netanjahu auf die Unterstützung der EU „zählen“ könne, nie zurückgenommen.

Die politische Lage hat sich seit dem Antrag Irlands und Spaniens auf eine „dringende Überprüfung“ der Beziehungen zwischen der EU und Israel im Februar letzten Jahres ein wenig verändert. Eine Mehrheit der EU-Regierungen hat letzten Monat beschlossen, eine solche Bewertung durchzuführen.

Es wird nicht von der Leyen zu verdanken sein, wenn dieser verspätete Schritt endlich zu Taten führt. Sie darf niemals vergessen, dass sie sich mitschuldig am Völkermord gemacht hat.

Übersetzt mit Deepl.com

