LIVE: Israelische Truppen töten 13 Menschen und verletzen 200 in Gaza bei jüngstem Angriff auf Hilfsuchende

20 palästinensische Kinder von der WHO aus Gaza evakuiert

Von Maziar Motamedi und Virginia Pietromarchi

Veröffentlicht am 12. Juni 2025

Quellen im al-Awda-Krankenhaus im Zentrum von Gaza berichten, dass israelische Soldaten heute Morgen erneut das Feuer auf Hilfssuchende in der Nähe einer Hilfsstation eröffnet haben, wobei mindestens 13 Menschen getötet und etwa 200 verletzt wurden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden gestern mindestens 57 Hilfssuchende getötet.

Die Gaza Humanitarian Foundation gibt an, dass mindestens fünf Helfer getötet wurden, als einer ihrer Busse angegriffen wurde, und macht die Hamas dafür verantwortlich, die sich zu den Vorwürfen nicht geäußert hat.

Bei Israels Krieg gegen Gaza wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 55.104 Palästinenser getötet und 127.394 verletzt.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Israel verhaftet Personen in Syrien wegen Verdachts auf „Terrorismus“

Der israelische Armeesender berichtet, dass israelische Soldaten der Alexandroni-Brigade letzte Nacht auf besetztem syrischem Gebiet operiert haben.

Israelische Streitkräfte sollen mehrere syrische Staatsangehörige „wegen Verdachts auf Beteiligung am Terrorismus“ im Dorf Beit Jinn, etwa 10 km von der israelischen Grenze entfernt, festgenommen haben.

Internet und Kommunikationsdienste in Gaza unterbrochen

Laut der palästinensischen Telekommunikationsaufsichtsbehörde sind Internet und Kommunikationsdienste im Gazastreifen unterbrochen.

Die Unterbrechung und die „digitale Isolation” der belagerten Enklave seien das Ergebnis einer systematischen gezielten Zerstörung der Kommunikationsinfrastruktur.

„Die gefährliche Eskalation gegen die Kommunikationsinfrastruktur droht Gaza von der Außenwelt abzuschneiden.”

Die israelische Regierung riskierte über Nacht ihren Zusammenbruch. Was ist passiert?

Nach langwierigen Verhandlungen scheiterte ein von den Oppositionsparteien im israelischen Parlament eingebrachter Antrag auf Auflösung in einer Abstimmung, die Beobachtern zufolge eine der bislang größten Herausforderungen für die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu darstellte.

Gegenstand war die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer – ein heikles Thema, das seit langem für Spannungen innerhalb der Regierung sorgt. Einige Regierungsmitglieder wollen viele ultraorthodoxe Männer im wehrfähigen Alter zum Militärdienst verpflichten, was Netanjahus konservativste Koalitionspartner jedoch entschieden ablehnen.

Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem damit verbundenen Bedarf an Arbeitskräften rückte die seit zehn Jahren bestehende Regelung, wonach ultraorthodoxe Männer ein Religionsstudium absolvieren können und vom Wehrdienst befreit sind, wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Oppositionsparteien brachten den Gesetzentwurf unter Verweis auf die internen Meinungsverschiedenheiten der Regierungskoalition in dieser Frage ein.

Ultraorthodoxe Parteien, die für das Überleben von Netanjahus Kabinett entscheidend sind, hatten gedroht, sich der Opposition anzuschließen und für die Auflösung des Parlaments zu stimmen. Nach stundenlangen Vermittlungsgesprächen gelang Netanjahu jedoch ein Kompromiss, und nur 53 Abgeordnete stimmten für den Gesetzentwurf, während 61 Abgeordnete dagegen waren.

