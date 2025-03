Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-03-06/ty-article/.premium/new-israeli-army-chief-set-to-present-plans-to-resume-fighting-in-gaza-retake-key-areas/00000195-6c9a-d0f8-a1f7-7cdb56ba0000



Neuer Chef der israelischen Armee will Pläne zur Wiederaufnahme der Kämpfe in Gaza und zur Rückeroberung wichtiger Gebiete vorstellen

Der Plan, den Eyal Zamir voraussichtlich vorstellen wird, sieht den Einsatz mehrerer Divisionen im gesamten Gazastreifen vor, was die IDF dazu zwingen würde, mehr Reservisten einzuberufen

Israelische Soldaten mit Blick auf den Gazastreifen, Anfang dieses Jahres. Bildnachweis: Hadas Parush

Yaniv Kubovich

6. März 2025, 20:58 Uhr IST

Der Stabschef der israelischen Streitkräfte, Eyal Zamir, wird am Donnerstagabend eine Lagebeurteilung abhalten, bei der er voraussichtlich Pläne für die Wiederaufnahme der großflächigen Kämpfe im Gazastreifen vorlegen wird.

Verteidigungsbeamte sagen, dass Zamirs Plan mehrere Divisionen erfordern würde, die verschiedene Gebiete im Gazastreifen zurückerobern würden, darunter Gebiete, die die israelische Armee während der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens verlassen hat.

Eyal Zamir besucht am Mittwoch die Klagemauer, Stunden nachdem er zum neuen Chef der IDF ernannt wurde. Bildnachweis: Sraya Diamant

Quellen, die über die Einzelheiten des Plans informiert sind, bezweifeln, dass die IDF in der Lage ist, die für die Umsetzung eines solchen Plans über einen längeren Zeitraum erforderliche Anzahl von Reservesoldaten einzuberufen.

Mehrere Verteidigungsbeamte, die mit Haaretz sprachen, sagten, dass die Armee Schwierigkeiten habe, die Reihen der Reservedivisionen zu füllen, und viele Reservisten hätten bereits erklärt, dass sie Schwierigkeiten hätten, sich für mehrere Monate erneut zu verpflichten.

Andere Beamte berichteten, dass in einigen Reservebrigaden nur 50 Prozent der zum Dienst einberufenen Personen erschienen sind, sodass diese Brigaden gezwungen waren, Reservisten aus anderen Einheiten der Armee anzuwerben.

Darüber hinaus berichteten Quellen, dass viele Offiziere in den Reserven der israelischen Streitkräfte (IDF) deutlich gemacht haben, dass sie ihren Dienst beenden und sich nicht freiwillig für Kampfeinsätze in Gaza melden wollen. Sie begründeten dies damit, dass die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen auf politischen Erwägungen beruhe und gleichzeitig das Leben der in Gaza festgehaltenen Geiseln gefährde – was seit dem 7. Oktober der Hauptmotivationsfaktor für die Einberufung gewesen sei. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

