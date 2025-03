https://www.palestinechronicle.com/new-us-arms-deal-to-israel-3-billion-and-thousands-of-bombs/



Neuer US-Waffendeal mit Israel: 3 Milliarden Dollar und Tausende von Bomben

1. März 2025 News

Die USA liefern weiterhin Waffen nach Israel. (Foto: STAFF SGT. LEE F. CORKRAN, via Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Vereinigten Staaten haben einen Notfall-Waffenverkauf im Wert von 3 Milliarden Dollar an Israel genehmigt, darunter Bomben und Abrissgeräte.

Das Pentagon gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Außenministerium einem möglichen Verkauf von Bomben, Abrissgeräten und anderen Waffen an Israel im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar zugestimmt hat.

Der Kongress wurde am Freitag über den möglichen Waffenverkauf in einem Eilverfahren informiert.

Dieser Schritt umgeht die langjährige Praxis, den Vorsitzenden und Mitgliedern des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses und des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats die Möglichkeit zu geben, das Geschäft zu prüfen und zusätzliche Informationen anzufordern, bevor der Kongress offiziell benachrichtigt wird.

Die Waffenverkäufe umfassen 35.529 Mehrzweckbomben mit einem Gewicht von jeweils rund 1.000 Kilogramm und 4.000 Bunker-Buster-Bomben mit dem gleichen Gewicht, die von General Dynamics hergestellt werden.

Das Pentagon gab zwar an, dass die Lieferungen im Jahr 2026 beginnen würden, fügte jedoch hinzu: „Es besteht die Möglichkeit, dass ein Teil dieser Käufe aus US-Lagerbeständen stammt“, was die sofortige Lieferung einiger Waffen bedeuten könnte.

Das zweite Paket hat einen Wert von 675 Millionen US-Dollar und besteht aus 5.000 Bomben mit einem Gewicht von jeweils etwa 500 Kilogramm sowie der erforderlichen Ausrüstung zur Unterstützung der Lenkung von „dummen“ (ungelenkten) Bomben. Dieses Paket sollte 2028 geliefert werden.

Eine dritte Benachrichtigung umfasst Bulldozer von Caterpillar im Wert von 295 Millionen US-Dollar.

Dies ist das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass die Trump-Regierung den Notstand ausruft, um die Genehmigung von Waffenverkäufen an Israel zu beschleunigen.

Die Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden hatte zuvor Notstandsverfahren genutzt, um Waffenverkäufe an Israel ohne Prüfung durch den Kongress zu genehmigen.

Am vergangenen Montag widerrief die Trump-Regierung eine Anordnung aus der Biden-Ära, die sie dazu verpflichtete, potenzielle Verstöße gegen das Völkerrecht im Zusammenhang mit Waffen, die die Vereinigten Staaten Verbündeten, darunter Israel, zur Verfügung stellten, zu melden.

Nach einem 15-monatigen Krieg und einem Völkermord Israels gegen den Gazastreifen, der zum Tod und zur Verwundung von über 160.000 Menschen und zu einer beispiellosen Zerstörung führte, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu beobachten war, wurde ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza erzielt.

Die erste Phase des Gefangenenaustauschabkommens, das am 19. Januar nach erfolgreicher Vermittlung durch Katar, Ägypten und die Vereinigten Staaten in Kraft trat, wurde am Donnerstag abgeschlossen.

Die erste Phase, die sechs Wochen dauerte, endet heute, am Samstag. Israel hat es abgelehnt, Verhandlungen über die zweite Phase aufzunehmen, und strebt eine Verlängerung der ersten Phase an, um weitere seiner Gefangenen in Gaza zu befreien, ohne sich zur Beendigung des Krieges zu verpflichten.

(PC, AJA)

