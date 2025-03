https://www.commondreams.org/news/trump-arms-to-israel



Ein israelischer Soldat trägt am 18. Oktober 2023 eine von den USA gelieferte 155-mm-Artilleriegranate in der Nähe einer selbstfahrenden Haubitze, die an einer Position nahe der Grenze zum Libanon in der Region Obergaliläa im Norden Israels stationiert ist.

(Foto: Jalaa Marey/AFP via Getty Images)

Während befreite Palästinenser Folter beschreiben, genehmigt Trump ein 3-Milliarden-Dollar-Waffenpaket für Israel

Wie die Biden-Regierung behauptet auch Trump einen „Notfall“, um den Kongress zu umgehen.

Brett Wilkins

28. Februar 2025

Während Palästinenser, die aus israelischer Haft entlassen wurden, von Folter und anderem Missbrauch durch ihre ehemaligen Peiniger berichten, genehmigte die Trump-Regierung am Freitag ein neues 3-Milliarden-Dollar-Waffenpaket für Israel.

Das neue Paket, wie von Prem Thakker von Zeteo berichtet, umfasst Bomben und Waffenleitsysteme im Wert von fast 2,716 Milliarden US-Dollar sowie Planierraupen im Wert von 295 Millionen US-Dollar. Die Trump-Regierung erklärte, dass „ein Notfall vorliegt, der den sofortigen Verkauf erfordert“, wodurch sie den Kongress umgehen konnte, wie es die Biden-Regierung bereits mehrfach getan hat. Die Waffen werden jedoch erst 2026 oder 2027 geliefert.

Von Oktober 2023 bis Oktober 2024 erhielt Israel US-Waffen im Wert von 17,9 Milliarden US-Dollar, als es einen Vernichtungskrieg gegen den Gazastreifen führte, bei dem mehr als 170.000 Palästinenser getötet, verstümmelt oder vermisst wurden und Millionen weitere vertrieben, verhungert oder krank wurden. Israel sieht sich Vorwürfen des Völkermords in einem von Südafrika vor den Internationalen Gerichtshof gebrachten Fall gegenüber. Der Internationale Strafgerichtshof hat außerdem Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen.

Die Berichterstattung über das neue Paket erfolgte, nachdem der US-Senator Bernie Sanders (I-Vt.) am Montag angekündigt hatte, dass er versuchen werde, vier weitere Waffenverkäufe im Wert von insgesamt 8,56 Milliarden US-Dollar für offensive amerikanische Waffen an Israel zu blockieren.

In der Zwischenzeit berichteten einige der etwa 1.000 Palästinenser, die von Israel im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurden, von grausamen Misshandlungen durch israelische Streitkräfte. Die ehemaligen Häftlinge, die verhaftet, aber nie wegen eines Verbrechens angeklagt wurden, „sind sichtlich unterernährt und gezeichnet von der körperlichen und psychischen Folter, der sie nach eigenen Angaben in israelischen Gefängnissen ausgesetzt waren“, wie die Washington Post berichtet. Einige kehrten in ihre einstigen Häuser zurück und mussten feststellen, dass diese zerstört und ihre Verwandten von israelischen Streitkräften getötet oder verwundet worden waren.

Eyas al-Bursh, ein Arzt, der sich freiwillig im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt engagierte, als er von israelischen Truppen gefangen genommen wurde, wurde elf Monate lang in Sde Teiman und im Militärgefängnis Ofer im illegal besetzten Westjordanland festgehalten.

„Die Orte, an denen wir festgehalten wurden, waren hart, an Schlaf war nicht zu denken, und wir blieben mit Handschellen und Augenbinden gefesselt„, sagte al-Bursh der Post.

„Wir wurden psychisch und physisch gefoltert, ohne einen einzigen Tag Pause – sei es durch Schläge, Missbrauch, Fausthiebe oder sogar verbale Beleidigungen und Demütigungen“, fügte er hinzu.

Die israelischen Streitkräfte teilten der Post mit, dass sie „in Übereinstimmung mit israelischem und internationalem Recht handeln, um die Rechte der in den Haft- und Vernehmungsanstalten festgehaltenen Häftlinge zu schützen“.

Der Landwirt Ashraf al-Radhi, der 14 Monate lang inhaftiert war – unter anderem im berüchtigten Gefängnis Sde Teiman in der israelischen Negev-Wüste – berichtete der Post jedoch, dass „wir alle Arten von Demütigungen erlebt haben“.

Der Zeitung zufolge

Radhi sagte, er habe sich während seiner Haft „den Tod gewünscht“, was lange Zeiträume einschloss, in denen ihm die Augen verbunden waren, er in Handschellen lag und mit Dutzenden anderer Gefangener in eine schmutzige Zelle gepfercht war. Der 34-Jährige sagte, er habe keinen Zugang zu einem Anwalt gehabt, keine Ahnung gehabt, warum er dort war, oder was in seiner Abwesenheit aus seiner Familie geworden sei.

Rahdi sagte auch, dass Mohammed al-Akka, ein 44-jähriger Häftling, der mit ihm zusammen festgehalten wurde, im vergangenen Dezember gestorben sei. Al-Akka ist einer von Dutzenden palästinensischen Gefangenen, die in israelischer Haft gestorben sind, einige davon aufgrund von Folterverdacht und in mindestens einem Fall durch Vergewaltigung mit einem Elektroschockstab. Gegen eine Reihe israelischer Reservisten wird wegen der angeblichen Gruppenvergewaltigung eines Gefangenen in Sde Teiman ermittelt.

