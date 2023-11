New German bill threatens to criminalise Palestinian solidarity Berlin puts its crackdown on Palestinian solidarity in high gear with a new proposed „naturalisation“ law that requires immigrants to pledge support for Israel as a condition for German citizenship.

Palästinenser demonstrieren in Deutschland anlässlich des Jahrestages der Nakba / Foto: Reuters

Berlin verschärft sein Vorgehen gegen die Palästina-Solidarität mit einem neuen „Einbürgerungs“-Gesetzentwurf, der von Einwanderern als Voraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft ein Bekenntnis zur Unterstützung Israels verlangt.

Neues deutsches Gesetz droht, palästinensische Solidarität zu kriminalisieren

Von Paul Salvatori

17. November 2023

Eine Bundestagsfraktion aus CDU und CSU hat einen besorgniserregenden Gesetzentwurf zur „Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer“ vorgelegt.

Der Gesetzentwurf sollte am Freitag in den Deutschen Bundestag eingebracht werden, der dann über die Verabschiedung des Gesetzes entscheiden wird.

In dem Gesetzentwurf heißt es, man dränge darauf, „dass der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit von einem Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und einer Erklärung abhängig gemacht wird, dass der Einbürgerungsbewerber keine gegen die Existenz des Staates Israel gerichteten Bestrebungen verfolgt hat oder verfolgt“.

Aus dem Gesetzentwurf geht jedoch nicht genau hervor, was das „Bekenntnis“ bedeutet oder beinhaltet.

In Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland bereits die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) formell übernommen hat, die häufig verwendet wird, um Antisemitismus mit Kritik an Israel zu verbinden, würde die Verabschiedung des Gesetzentwurfs möglicherweise dazu führen, dass das Eintreten für die Befreiung Palästinas von israelischer Unterdrückung unter Strafe gestellt wird.

Ein solches Eintreten für die Befreiung Palästinas von der israelischen Unterdrückung ist untrennbar mit der berechtigten Kritik an Israel verbunden, das – wie derzeit im Gazastreifen zu sehen ist – das Leben der Palästinenser routinemäßig schädigt und gewaltsam unterbricht.

In einem kürzlich erschienenen Bericht des Al Mezan Center for Human Rights heißt es: „Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe mit Tausenden von militärischen Angriffen fort und zerstören systematisch Häuser, Wohnviertel, zivile Einrichtungen, Straßen und Infrastrukturen“.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Alle gesammelten Daten und Beweise bestätigen, dass die umfangreichen Bombardierungen und Zerstörungen nicht auf eine militärische Notwendigkeit zurückzuführen sind. Vielmehr sind sie Teil einer systematischen Zerstörungsaktion im Rahmen einer beispiellosen Strategie der kollektiven Bestrafung“.

Seit dem 7. Oktober hat Israel über 11.000 Palästinenser in Gaza getötet, darunter etwa 4650 Kinder.

Trotzdem werden in der Präambel des Gesetzentwurfs die jüngsten Solidaritätsbekundungen für die Palästinenser in Deutschland, die ein Ende des Tötens fordern, verteufelt und als „widerliche Kundgebungen und Demonstrationen“ bezeichnet.

Eine solche Präambel, so falsch sie auch ist, impliziert, dass der Grund, warum der Gesetzentwurf jetzt eingebracht wird, zumindest teilweise mit der beschriebenen Solidarität zu tun hat. Dies ist besonders ungeheuerlich, da dies auch bedeutet, dass der Gesetzentwurf nicht will, dass sich die Deutschen ausdrücklich gegen das massenhafte Abschlachten der Palästinenser wenden.

Dies untergräbt die Präambel des Gesetzentwurfs noch weiter. Die palästinensisch-amerikanische Journalistin Hebh Jamal, die derzeit in Deutschland lebt, berichtet in einem kürzlich erschienenen Artikel: „Ich habe an mehreren [pro-palästinensischen] Demonstrationen in ganz Deutschland teilgenommen, und die einzige sichtbare Bedrohung der öffentlichen Sicherheit ging von der Polizei aus.

„Ich war sogar Zeuge einer Demonstration in Frankfurt, die nur wenige Minuten vor Beginn von der Polizei verboten wurde. Hunderte von Menschen wurden mit Wasserwerfern, einem extremen Polizeiaufgebot und einem Kesseltreiben der Ordnungskräfte konfrontiert, was zur Festnahme von über 300 Personen führte.

Diese Gewalt ist leider ein Spiegelbild der breiten Unterstützung antipalästinensischer Gruppen in Deutschland.

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu Agency „hat die [deutsche] Regierung bis zum 2. November Exporte im Wert von fast 303 Millionen Euro (323 Millionen Dollar) nach Israel genehmigt – fast zehnmal so viel wie im gesamten Jahr 2022 (32 Millionen Euro), wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte

„Bei den Genehmigungen handelt es sich vor allem um Komponenten für Luftverteidigungs- und Kommunikationstechnik“.

Diese Technologie wird von Israel systematisch zur gezielten Tötung von Palästinensern eingesetzt.

Die militärische Unterstützung Israels durch Deutschland zeigt angesichts des Gesetzentwurfs, dass Deutschland bereit ist, eine inakzeptable Doppelmoral aufrechtzuerhalten, nämlich dass es zulässig ist, dass Israel Palästinensern Unrecht tut, aber nicht, dass die Deutschen sich dem widersetzen.

Nach der gleichen verdrehten Logik sollte es den Deutschen egal sein, dass Israel durch ein Apartheidsystem eine Vormachtstellung gegenüber den Palästinensern aufrechterhält und diese in praktisch allen Lebensbereichen benachteiligt.

In einem Gespräch mit Jacobin im vergangenen Oktober behauptete Wieland Hoban – Vorsitzender der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten -: „Der Gedanke, Verantwortung für den Holocaust zu übernehmen, war von Anfang an mit geopolitischen Erwägungen verknüpft. In jüngerer Zeit wird die Unterstützung Israels – sei es materiell oder politisch – unermüdlich als deutsche Pflicht propagiert“.

Es ist sicherlich nichts falsch daran, dass Deutschland, das für den Holocaust verantwortlich ist, dazu beiträgt, Wiedergutmachung für die größere jüdische Gemeinschaft zu leisten und sie zu entschädigen. Man kann sogar argumentieren – angesichts des schieren Grauens und der Schwere des Holocausts -, dass eine solche Versöhnungsarbeit nicht optional, sondern notwendig ist.

Der Geist der Gerechtigkeit, der dies kennzeichnet, wird jedoch völlig untergraben, wenn Deutschland – sei es durch den Gesetzentwurf oder seine militärische Unterstützung Israels – als antipalästinensisch auftritt.

Paul Salvatori ist ein leitender Produzent bei TRT World.

Übersetzt mit Deepl.com



