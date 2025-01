https://www.commondreams.org/opinion/new-year-same-wars



Palästinenser inspizieren die Zerstörung des Kamal Adwan Krankenhauses und der Umgebung in Beit Lahia, Gaza, am 29. Dezember 2024.

(Foto: Khalil Ramzi Alkahlut/Anadolu via Getty Images)

Neues Jahr, dieselben alten Kriege

Robert C. Koehler

03. Januar 2025

CommonDreams

Der Krieg ist das Krebsgeschwür der Menschheit. Seine scheinbare Unvermeidlichkeit ist im globalen Militärhaushalt verankert. Können wir jemals aufhören, Kriege zu führen?

Ich begrüße das neue Jahr mit einem Gefühl abstrakter Hilflosigkeit, denn die Schlagzeilen bringen uns weiterhin tote Kinder, bombardierte Krankenhäuser, Folter, Vergewaltigungen und natürlich immer mehr „Selbstverteidigung“ (manchmal auch als Völkermord bezeichnet).

Von meinem sicheren Büro aus nehme ich die täglichen Nachrichten – aus Gaza und aus der ganzen Welt – mit einem Peitschenhieb aus Schuldgefühlen und Naivität auf. Woher soll ich denn wissen, wie es sich anfühlt, wenn mein Haus oder mein Zelt bombardiert wird, wenn ich meine Kinder sterben sehe, wenn ich keinen Zugang zu Wasser, geschweige denn zu medizinischer Versorgung habe? Reicht es, wenn ich mich in die Kollateralschäden dieser Welt im Krieg einfühlen kann?

Nein, nein, nein, das ist es nicht.

Es ist einfach so, wie es ist. Es ist in Ordnung, zu töten – man muss sich nur an bestimmte Regeln halten.

Aber ich fühle trotzdem mit und zittere bis ins Mark vor Ungläubigkeit, die nie vergeht: „Als ob die unerbittlichen Bombardierungen und die katastrophale humanitäre Lage in Gaza nicht schon genug wären, wurde der einzige Zufluchtsort, an dem sich die Palästinenser sicher fühlen sollten, tatsächlich zu einer Todesfalle.

Diese Worte stammen von Volker Türk, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, der in einem kürzlich veröffentlichten UN-Bericht über Israels anhaltende Verwüstung palästinensischer Krankenhäuser und die praktisch vollständige Zerstörung des Gesundheitssystems in den besetzten Gebieten zitiert wird. Dazu gehört auch die Verhaftung – und Entführung – von Hunderten von Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften, die oft gefoltert und manchmal ermordet werden.

Der UN-Bericht wurde veröffentlicht, „nur wenige Tage nachdem die letzte funktionierende größere Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen, das Kama Adwan Krankenhaus, nach einer Razzia der israelischen Streitkräfte außer Betrieb genommen wurde, so dass die Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens fast keinen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung hat“, so U.N. News:

Personal und Patienten wurden zur Flucht gezwungen oder in Gewahrsam genommen, wobei es zahlreiche Berichte über Folter und Misshandlungen gab. Der Leiter des Krankenhauses wurde in Gewahrsam genommen; sein Schicksal und sein Verbleib sind unbekannt.

Während des Berichtszeitraums gab es mindestens 136 Angriffe auf mindestens 27 Krankenhäuser und 12 andere medizinische Einrichtungen, bei denen Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter und andere Zivilisten schwer verletzt und die zivile Infrastruktur erheblich beschädigt, wenn nicht sogar völlig zerstört wurde.

Es ist praktisch unmöglich, Nachrichten wie diese zu verarbeiten, ohne sie zunächst auf eine Abstraktion zu reduzieren. Das ist etwas, das irgendwo „da drüben“ passiert, mit Menschen, die ich nicht kenne. Und schon bald ist die Welt selbst – die Welt, in der wir alle leben – größtenteils eine Abstraktion … eine durch Grenzen getrennte Einheit. Ich kann über schreckliche Dinge lesen, die an weit entfernten Orten geschehen, aber mir fehlt das Gefühl einer tatsächlichen Verbindung zu ihnen.

In den UN-Nachrichten heißt es weiter: „Der Schutz von Krankenhäusern während eines Krieges ist von höchster Bedeutung und muss von allen Seiten zu jeder Zeit respektiert werden.

Und an dieser Stelle ging mein innerer Alarm los. Ich habe keine Einwände gegen den Sinn des obigen Satzes, aber es fehlt etwas. Etwas Entscheidendes. Die Grundaussage ist die folgende: Wenn man Krieg führt, muss man sich immer noch an bestimmte Regeln halten, z. B. keine Krankenhäuser ohne einen wirklich guten Grund bombardieren. Wenn man es doch tut, hat man etwas Schlimmes getan. Man hat ein Kriegsverbrechen begangen.

Es geht nicht nur darum, dass Kriegshandlungen in juristische Formulierungen eingewickelt werden, sondern dass der Krieg selbst – in dem Kontext, aus dem der Begriff „Kriegsverbrechen“ stammt – nicht in Frage gestellt oder moralisch angefochten wird. Krieg existiert einfach. Er ist eine transkulturelle moralische Gewissheit. Er ist ein fester Bestandteil der Zivilisation selbst. Verschiedene soziale Einheiten auf dem ganzen Planeten sind zwangsläufig uneins oder ärgern sich von Zeit zu Zeit übereinander, und wenn sie das tun – welche Wahl haben sie denn – ziehen sie in den Krieg. So sind die Dinge nun einmal. Es ist in Ordnung, zu töten – man muss sich nur an bestimmte Regeln halten. Und meistens gelten diese Regeln für den Verlierer, nicht für den Gewinner. Rückblickend ist das sicherlich richtig.

Und plötzlich beginnt das Gefühl der Abstraktion, das ich empfand, zu zerbrechen. Das Konzept des Krieges macht das Leben selbst sofort zu einer Abstraktion. Es spielt keine Rolle, dass alle Religionen (siehe 1. Mose 1,27) die Kostbarkeit des menschlichen Lebens – des Lebens selbst – anzuerkennen scheinen. Die meisten Religionen sind auch die ersten, die ihre Truppen – oder, heutzutage, ihre Panzer und Bomber – in die Schlacht schicken.

Vor einem Jahr schrieb ich:

Wir – und damit meine ich den größten Teil der Menschheit – spielen immer noch mit der so genannten „Theorie des gerechten Krieges“, der intellektuellen Rechtfertigung des Krieges, die auf den heiligen Augustinus und die ersten Jahrhunderte der Common Era zurückgeht.

Sie wissen, dass Gewalt moralisch neutral ist – wenn die Sache also gerecht und heilig ist, nur zu! Tötet die Ungläubigen… Die Neutralität der Gewalt kann von jedem genutzt werden, der eine Machtposition innehat.

Und, ach ja, bevor man das Feuer eröffnet, bevor man mit dem Töten beginnt, muss man einen spirituellen Schritt direkt in den Prozess tun: Man muss den Feind definieren und ihn dann entmenschlichen. Wenn das geschehen ist, lass es krachen! Das Einzige, was Sie jetzt noch aufhält, sind die so genannten Kriegsregeln, die angeblich unschuldige Zivilisten schützen und die ganze Sache vernünftig machen sollen. Was für ein Witz. Gewalt macht giftig süchtig und breitet sich leicht aus – überall und jederzeit.

Der Krieg ist, wie ich festgestellt habe, das Krebsgeschwür der Menschheit. Seine scheinbare Unvermeidlichkeit ist im globalen Militärhaushalt verankert. Wir verfügen über ein paar Tausend einsatzbereite Atomwaffen („falls nötig“) und damit über die Macht, alles Leben auf dem Planeten Erde, also uns selbst, zu vernichten. Ist es nicht an der Zeit, dieses potenzielle Armageddon zu überdenken?

Wir sind in der Lage, Frieden zu schaffen! Die meisten von uns wollen ihn, zumindest für uns selbst, unsere Lieben, unsere Gemeinschaft und unser Land. Wir wissen nur nicht, was es ist – und nein, es ist nicht irgendein Klischee von perfekter Harmonie. Aber es beginnt mit der einzigen Regel des Krieges, die notwendig ist: Er darf nie wieder geführt werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …