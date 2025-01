https://thecradle.co/articles/what-us-mediation-1000-israeli-violations-in-lebanon-go-unchecked



Welche US-Vermittlung? 1000 israelische Verstöße im Libanon bleiben unkontrolliert

Während einer kürzlichen Sitzung des Waffenstillstandskomitees leugneten israelische Beamte jegliche Verstöße und behaupteten, es gebe keine 60-Tage-Frist für den Abzug ihrer Truppen. Die anwesenden US-Vertreter unternahmen nichts – aber sie müssen vielleicht bald handeln: Die Hisbollah schwört „Widerstand“ gegen Verstöße, sobald der Waffenstillstand ausläuft.

Der Libanon-Korrespondent von The Cradle

2 JANUAR, 2025

Unter der Aufsicht des US-Sondergesandten und ehemaligen israelischen Soldaten Amos Hochstein haben Beirut und Tel Aviv am 27. November nach fast 14 Monaten intensiver Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen.

Das israelische Militär verpflichtete sich, sich innerhalb von 60 Tagen nach Inkrafttreten des Abkommens aus dem libanesischen Gebiet zurückzuziehen.

Um die Einhaltung des Abkommens zu gewährleisten, wurde ein Überwachungsausschuss unter der Leitung von US-General Jasper Jeffers eingesetzt, der sich auf die Durchsetzung der Einstellung der Feindseligkeiten und die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats konzentriert.

Zügellose israelische Verstöße

Israel untergrub jedoch sofort den Waffenstillstand und beging allein im ersten Monat fast 1.000 Verstöße – einer von vielen Fällen, in denen der Besatzungsstaat internationale Vereinbarungen missachtet.

Darüber hinaus haben die Besatzungstruppen den Einsatz der libanesischen Armee an wichtigen Punkten im Südlibanon immer wieder behindert und Pläne durchsickern lassen, die zeigen, dass Tel Aviv die Kontrolle über strategische Gebiete im Land behalten will. Berichten zufolge gibt es israelische Bemühungen, eine Sicherheitspufferzone einzurichten, die sich von Abbad bis zu den Dörfern Odaisseh und Kfar Kila erstreckt.

Karte mit den Gebieten der israelischen Militärpräsenz (in gelb) südlich des Litani-Flusses im Südlibanon nach der erklärten Waffenruhe. (Aktualisiert im Dezember 2024)

In der Zwischenzeit versicherte die Hisbollah der libanesischen Regierung von Beginn der Waffenruhe an, dass sie während der 60-tägigen Waffenruhe keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werde, sich strikt an die Bedingungen des Abkommens halte und es der Regierung und der Armee ermögliche, auf die täglichen Provokationen Israels zu reagieren.

Der Waffenstillstand folgte auf intensiven internen und internationalen Druck auf die Widerstandsbewegung, ihren Kampf mit Israel einzustellen, zumal letzteres seine Bombenangriffe auf das ganze Land gefährlich auszuweiten begann. Gleichzeitig drängten die Israelis, die ihre erklärten Kriegsziele nicht erreichen konnten und bei ihrer Bodeninvasion täglich Truppenverluste hinnehmen mussten, auf einen Waffenstillstand, um eine Eskalation zu verhindern, die sich bis nach Beirut ausdehnen und eine große Zahl ziviler Opfer fordern könnte.

Dieses Abkommen mag für keine der beiden Parteien ideal sein, aber es ist umsetzbar. Israel hat zwar greifbare Erfolge erzielt, aber es ist ihm nicht gelungen, die Hisbollah zu zerschlagen oder sie als Organisation zu beseitigen. Für die Hisbollah ging es in erster Linie darum, den Krieg zu beenden, um die Zerstörung zu stoppen, trotz der Schäden, die sie erlitten hat.

Folglich einigten sich beide Seiten auf ein Abkommen, das die Hisbollah als eine Wiederholung der Resolution 1701 bezeichnete. Es handelte sich nicht um eine Demütigung oder eine Niederlage, wie es die Gegner der Gruppe gerne darstellen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Hisbollah einen Mittelweg zwischen dem Aufruf der Hamas, einen breiteren Konflikt unter dem Banner der „Al-Aqsa-Flut“ zu entfachen, und einer Politik der Nichteinmischung gewählt hat, da die Führung der palästinensischen Bewegung die Hisbollah nicht in ihre Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, einbezogen hat.

Aus ethischen Gründen entschied sich die Hisbollah dafür, eine begrenzte Unterstützungsfront zu eröffnen und ihre Ziele klar zu definieren: das israelische Militär zu erschöpfen und es unter Druck zu setzen, damit es den Angriff auf Gaza einstellt. Dieses Kalkül erwies sich jedoch später als fehlerhaft.

Als die Unterstützungsfront zu einem ausgewachsenen Krieg eskalierte, erklärte die Hisbollah, ihr Ziel sei es, den Konflikt zu beenden. Als Israel um eine Einstellung der Feindseligkeiten bat, stimmte die Hisbollah unter akzeptablen Bedingungen zu.

Nach über einem Jahr des Konflikts, der durch die von der Hamas geführte Operation Al-Aqsa-Flut ausgelöst wurde, erzielten die Hisbollah und Israel schließlich ein 13-Punkte-Abkommen, das von den USA und Frankreich vermittelt wurde. Tel Aviv erklärte sich zwar bereit, sich innerhalb von 60 Tagen aus dem libanesischen Hoheitsgebiet zurückzuziehen, doch seine Handlungen während des Waffenstillstands zeugen von dem unerbittlichen Bestreben, militärisch zu erreichen, was während des Krieges nicht möglich war.

Die Zerstörung libanesischer Häuser und Städte während des ersten Monats des Waffenstillstands übersteigt bereits bei weitem die während des Konflikts verursachten Schäden, wobei Dörfer wie Bani Hayyan, Markaba, Shama, Al-Bayada und Wadi al-Hujayr verheerende Schäden erlitten haben.

Die dreisten Verstöße Israels beschränken sich nicht nur auf Grenzstädte. Zu den Verstößen gegen den Waffenstillstand gehören auch der verbotene Einsatz von Kriegsdrohnen über Beirut und seinen südlichen Vororten sowie umfangreiche Militärschläge in Dörfern im östlichen Bekaa-Tal.

Die USA schauen weg

Das Komitee zur Überwachung des Waffenstillstands, das von Tel Avivs treuesten Verbündeten angeführt wird, steht vor großen Herausforderungen, die größtenteils auf Israels mangelnde Bereitschaft zurückzuführen sind, die Bedingungen des Waffenstillstands einzuhalten.

Wie The Cradle erfuhr, fanden bisher zwei Sitzungen im Hauptquartier der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) in Naqoura im Südlibanon statt, bei denen israelische Offiziere anwesend waren, gefolgt von einer dritten Sitzung, an der der libanesische Premierminister Najib Mikati teilnahm – ohne Anwesenheit der Israelis.

Die Quellen fügten hinzu, dass das erste Treffen nur 40 Minuten dauerte und sich auf einleitende Diskussionen über Kernthemen beschränkte. Die zweite Sitzung war jedoch von Unstimmigkeiten geprägt, da die israelische Seite die zuvor vereinbarten Bedingungen nicht einhielt.

Während dieses Treffens wurde allen klar, dass die libanesische Armee zwar einen Aufmarschplan für die westliche, zentrale und östliche Achse fertiggestellt und genehmigt hatte, die Israelis sich jedoch weigerten, eine Rückzugsstrategie vorzulegen. Stattdessen schoben sie der libanesischen Armee die Schuld für den ihrer Meinung nach „langsamen Aufmarsch“ zu und behaupteten, die 60-Tage-Frist für den Waffenstillstand sei lediglich symbolisch und nicht bindend für den Rückzug der israelischen Streitkräfte und nur für den Rückzug der Hisbollah-Truppen südlich des Litani-Flusses gedacht.

Die israelischen Vertreter gingen noch weiter und behaupteten, die libanesische Armee habe nicht die Absicht, die Bestimmungen des Abkommens über den Rückzug der Hisbollah von südlich des Litani-Flusses umzusetzen.

Während der Gespräche soll der libanesische General Edgar Lowndes nach einem hitzigen Wortwechsel mit der israelischen Seite, die ihre wiederholten Angriffe im Libanon als unbedeutend herunterspielte und sich weigerte, sie als Verstöße gegen das Abkommen zu werten, aus der Sitzung gestürmt sein. Die israelische Delegation argumentierte insbesondere, dass der Einsatz von Drohnen im libanesischen Luftraum keine Verletzung des Waffenstillstands sei, was darauf hindeutet, dass die Angriffe aus der Luft unkontrolliert fortgesetzt würden.

Der leitende US-Beamte – ein General – holte Lowndes zurück in die Sitzung und versuchte, das Verfahren danach förmlicher zu gestalten. Im Anschluss an die Sitzung fanden Kontakte auf hoher Ebene zwischen verschiedenen Ausschussmitgliedern statt, wobei der libanesische Übergangs-Premierminister Najib Mikati mit französischen und amerikanischen Offizieren sowie dem UNIFIL-Kommandeur zusammentraf, um zu betonen, dass Israel die unterzeichnete Vereinbarung über den Rückzug der israelischen Armee aus libanesischem Gebiet innerhalb der vereinbarten Frist einhalten müsse.

In diesem Zusammenhang bestätigte der US-General, dass der Gesandte Hochstein an der nächsten Ausschusssitzung am 6. Januar teilnehmen werde, um die unklaren Punkte zu bestätigen, und stimmte mit seinen libanesischen Kollegen darin überein, dass Israel durch seine Aktionen den Waffenstillstand verletze.

Geduld inmitten von Provokationen

Während die Hisbollah sich zurückhielt und über einen einzigen Vergeltungsschlag auf die „Ruwaisat al-Alam-Anlage der feindlichen israelischen Armee in den besetzten libanesischen Kfar-Schuba-Bergen“ hinaus keine nennenswerte Reaktion zeigte, haben die israelischen Provokationen die Grenzen des Waffenstillstands weiterhin täglich auf die Probe gestellt. Wie eine der Hisbollah nahestehende Quelle The Cradle mitteilt :

„Wir werden geduldig sein, bis die 60-Tage-Frist abläuft und die diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, und danach gibt es keine andere Lösung als Widerstand.“

Die internationalen Vermittler stehen nun unter wachsendem Druck, das Abkommen durchzusetzen. Der Sprecher des libanesischen Parlaments, Nabih Berri, betonte, wie wichtig die Beteiligung Frankreichs am Überwachungsprozess angesichts der Parteilichkeit der USA gegenüber Israel sei.

Das libanesische Außenministerium reichte beim UN-Sicherheitsrat eine formelle Beschwerde ein, in der es von 816 Verstößen zwischen dem 27. November und dem 22. Dezember sprach. Premierminister Mikati forderte eine rasche und vollständige Umsetzung der Resolution 1701 und warnte, dass Verzögerungen die Region weiter destabilisieren könnten.

Beirut forderte außerdem „eine verstärkte Unterstützung für die UNIFIL und die libanesische Armee, um den Schutz der Souveränität des Landes zu gewährleisten und die notwendigen Sicherheitsbedingungen für die Wiederherstellung von Stabilität und Normalität im Süden des Landes zu schaffen“.

Es ist offensichtlich, dass Israel seine vermeintliche Vormachtstellung ausnutzt, um das Waffenstillstandsabkommen zu manipulieren und dessen Bedingungen so auszulegen, dass sie seinen strategischen Zielen entsprechen. Indem der Besatzungsstaat so tut, als habe sich das Kräfteverhältnis unwiderruflich zu seinen Gunsten verschoben, fordert er nicht nur die libanesische Seite heraus, sondern missachtet das Abkommen offen mit Aktionen wie Luftangriffen, die unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung gerechtfertigt werden.

Diese Provokationen, gepaart mit der Drohung, die Feindseligkeiten wieder aufleben zu lassen und die Hisbollah gewaltsam zu vertreiben, offenbaren das kalkulierte Bestreben, vor Ort neue Tatsachen zu schaffen, die nie Teil des ursprünglichen Abkommens waren.

