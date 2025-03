Neues konservatives Argument: US-Hilfe kürzen, um Israels Ruf zu schützen

https://www.mintpressnews.com/conservative-argument-protect-israel-aid/289264/



Robert Inlakesh

18. März 2025

In den frühen Morgenstunden des 18. März 2025 zerschlugen israelische Luftangriffe einen brüchigen Waffenstillstand im Gazastreifen, der über 400 palästinensische Todesopfer forderte, darunter viele Kinder. Diese tragische Eskalation wird wahrscheinlich die weltweite Überprüfung der US-Militärhilfe für Israel verschärfen, insbesondere da konservative Stimmen in den Vereinigten Staaten bereits beginnen, die langjährige Politik der bedingungslosen Unterstützung in Frage zu stellen.

Die Heritage Foundation, ein bekannter konservativer Thinktank, der für seine Rolle bei der Ausarbeitung des Projekts 2025 bekannt ist, veröffentlichte kürzlich einen Bericht mit dem Titel „Von der besonderen Beziehung zur strategischen Partnerschaft, 2029–2047“. Der Bericht plädiert für eine schrittweise Reduzierung der amerikanischen Militärhilfe für Israel und verweist dabei auf die wirtschaftliche und militärische Eigenständigkeit des Landes.

Dieser Vorschlag wurde von der Democratic Majority for Israel (DMFI), einer führenden pro-israelischen Lobbyorganisation, umgehend verurteilt. In einer Stellungnahme erklärte die DMFI: „Dieser Vorschlag stellt einen Verrat an Amerikas langjährigem, für beide Seiten vorteilhaftem Engagement für die Sicherheit Israels dar, das seit mehr als 75 Jahren ein Eckpfeiler der Beziehungen zwischen den USA und Israel ist.“

Der demokratische Abgeordnete Steny Hoyer, ein überzeugter Fürsprecher Israels, kritisierte den Bericht ebenfalls und bezeichnete ihn als „sowohl falsch als auch gefährlich“. Hoyer, der mindestens 1,82 Millionen US-Dollar von pro-israelischen Spendern erhalten hat, war maßgeblich daran beteiligt, umfangreiche, aus Steuergeldern finanzierte Hilfsgelder für Israel zu sichern. Im November 2023 veröffentlichte er eine Pressemitteilung, in der er forderte, dass „der Kongress die Hilfsgelder für Israel sofort und bedingungslos finanzieren muss“ – eine Forderung, die anschließend erfüllt wurde.

Trotz ihrer neuen Haltung in Bezug auf Hilfsgelder war die Heritage Foundation schon immer ein starker Unterstützer Israels. Die Denkfabrik hat mit der Anti-Defamation League (ADL) zusammengearbeitet, um der Kritik an Israel an US-amerikanischen Hochschulen entgegenzuwirken, und war maßgeblich an der Entwicklung des „Project Esther“ beteiligt, einer Strategie zur Eindämmung der Kritik an Israel an Hochschulen.

Die Trump-Regierung unterhält enge Beziehungen zu Heritage und hat seit ihrer Rückkehr an die Macht viele seiner Vorschläge umgesetzt. Die jüngste Haltung zu Hilfsleistungen für Israel folgt jedoch auf einen bemerkenswerten Besuch des israelischen Abgeordneten Amit Halevi, einem Mitglied der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu, in Washington.

Während seines zehntägigen Besuchs setzte sich Halevi für eine Reduzierung der US-Militärhilfe ein und argumentierte, dass eine solche Unterstützung Israel als schwach und übermäßig abhängig darstelle. Er traf sich mit der Führung von Heritage in Begleitung von Gideon Israel, dem Leiter des Jerusalem-Washington Center, einer Organisation, die republikanische Abgeordnete in Bezug auf die Israel-Politik berät.

Während pro-israelische Gruppen wie DMFI, die den Demokraten nahestehen, sich lautstark gegen den Bericht der Heritage Foundation ausgesprochen haben, haben sich republikanische Elemente der Israel-Lobby auffällig zurückgehalten. Dieses Schweigen deutet auf eine mögliche Spaltung hin, die sich um Netanjahus Führung dreht, wobei einige israelische Konservative, darunter Halevi, einräumen, dass ein übermäßiges Vertrauen in die US-Hilfe dem globalen Image Israels schaden könnte.

Die Debatte über die Militärhilfe der USA für Israel hat auch die Aufmerksamkeit von Finanzkonservativen auf sich gezogen. Der Kongressabgeordnete Thomas Massie, der einzige Republikaner, der 2023 gegen ein 14-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für Israel stimmte, hat sich konsequent für die Beendigung der Auslandshilfe in allen Bereichen eingesetzt. Er bekräftigte kürzlich seine Haltung: „Wir sollten kein Geld von China leihen, um es an andere Länder zu schicken.“

Massies Ansichten finden bei einer wachsenden Gruppe von Rechtspopulisten Anklang, die die finanziellen Verpflichtungen Amerikas im Ausland in Frage stellen. Jüngste Umfragen zeigen, dass jüngere republikanische Wähler bedingungsloser Militärhilfe für Israel zunehmend skeptisch gegenüberstehen.

Trotz dieser aufkommenden Skepsis hat Präsident Trump die Empfehlungen von Heritage bisher abgelehnt. Seit seiner Wiederwahl hat er 12 Milliarden US-Dollar Militärhilfe für Israel bewilligt, darunter ein 4-Milliarden-Dollar-Paket, das unter Umgehung des Kongresses auf den Weg gebracht wurde. Gleichzeitig haben die USA die Auslandshilfe für zahlreiche andere Verbündete gekürzt, darunter das libanesische Militär und wichtige westasiatische Partner, während sie die finanzielle Unterstützung Israels unerschütterlich aufrechterhalten.

Auch wenn ihre Ziele wahrscheinlich nicht wohlwollend sind, stellt der Bericht der Heritage Foundation eine der ersten bedeutenden konservativen Herausforderungen für die langjährige pro-israelische Haltung Washingtons dar. Da die Ablehnung der Auslandshilfe durch den rechten Flügel zunimmt und sich die öffentliche Meinung in Amerika – insbesondere unter jüngeren Republikanern – deutlich verändert, könnte die bisher unangreifbare US-Hilfe für Israel endlich auf den Prüfstand kommen.

Titelbild | Menschen versammeln sich im Hof des Ahli-Arab-Krankenhauses, auch bekannt als Baptist-Krankenhaus, um zu trauern und Abschied von den Leichen der Opfer zu nehmen, die bei einem israelischen Bombenangriff in Gaza-Stadt am 18. März 2025 getötet wurden. Majdi Fathi | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

