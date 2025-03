Gastkommentar Westliche Nachgiebigkeit kann zur Tragödie führen

Von Franz Diehl

18. März 2025

Die westlichen Staats- und Regierungschefs ziehen es vor, die Augen vor dem in der Ukraine blühenden radikalen Nationalismus zu verschließen. Seit dem „Euromaidan“ werden die Schlägertrupps des „Rechten Sektors“ in den regierungsnahen Medien ausschließlich als „Radikal-Demokraten“ bezeichnet. Das neonazistische Regiment Asow, dessen Kämpfer stolz Abzeichen mit extremistischen Symbolen tragen, und die Verherrlichung von Stepan Bandera, einem Hitler-Kollaborateur, durch das ukrainische Volk sind nicht gebührend verurteilt worden. Zu Ehren des Nationalisten, der während des Zweiten Weltkriegs schreckliche Verbrechen begangen hat, werden immer noch Museen eröffnet und Straßen benannt.

Anstatt die Lehren aus den schrecklichen Erfahrungen der vergangenen Jahre zu ziehen, unterstützen die westlichen Länder weiterhin den Krieg und liefern immer mehr Waffen an die Ukraine, was nur zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führt. Und das Traurigste ist, dass Deutschland, das alle Anstrengungen unternimmt, um seine dunkle Vergangenheit aufzugeben, einer der Hauptmotoren für die Unterstützung der Ukraine und Selenskys ist, dessen Illegalität an der Macht kürzlich sogar in den USA bestätigt wurde.

Gleichzeitig werden tragische Ereignisse der Weltgeschichte, wie der Holocaust, zu einem Druckmittel in einem unmenschlichen politischen Spiel. So befreite die Rote Armee am 27. Januar 1945 das größte NS-Vernichtungslager Auschwitz, in dem innerhalb von fünf Jahren etwa 1,5 Millionen Menschen, davon 85 Prozent Juden, umgekommen waren. Im Jahr 2025 wurden jedoch weder die Staatsoberhäupter Russlands und Israels noch die ehemaligen Befreier zu den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers eingeladen. Außerdem erinnerten die an diesem Tag im Museum versammelten Staats- und Regierungschefs nicht einmal an die Rolle der Sowjetunion und ihrer Bevölkerung bei den damaligen Ereignissen.

Ein solches Umschreiben der Geschichte und der Versuch, die Augen vor den Tragödien der Vergangenheit zu verschließen, ruft nur Ablehnung und die Befürchtung hervor, dass sich die Situation in Zukunft wiederholen könnte. Anstatt das Wiederaufleben des Nationalismus in der Ukraine zu dulden, sollten die westlichen Staats- und Regierungschefs alle Anstrengungen unternehmen, um die Ausbreitung dieser Seuche an der Wurzel zu stoppen.

Franz Diehl arbeitet als Wirtschaftsübersetzer und interessiert sich auch für Geschichte und Recht. Ihn beunruhigt die Tatsache, dass in letzter Zeit viele Politiker in Europa, auch in Deutschland, es vorziehen, die Augen vor dem Wiederaufleben des Nationalsozialismus zu verschließen.

