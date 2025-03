„Neutrale“ Schweiz sagt UN-Konferenz nach israelischem Druck ab Ali Abznimah

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/neutral-switzerland-cancels-un-conference-after-israeli-pressure



„Neutrale“ Schweiz sagt UN-Konferenz nach israelischem Druck ab

Ali Abunimah

Rights and Accountability

7. März 2025

Demonstranten in Genf verurteilen Israels Völkermord in Gaza, Oktober 2024. Eine von den Vereinten Nationen einberufene Konferenz über die Rechte der Palästinenser, die am 7. März 2025 in der Stadt stattfinden sollte, wurde von der Schweizer Regierung auf israelischen Druck hin abrupt abgesagt.

Eric Dubost ZUMAPRESS/Newscom

Die Schweiz hat eine Konferenz, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Auftrag gegeben wurde und die Rechte der Palästinenser unter israelischer Militärbesatzung zum Thema hatte, abrupt abgesagt. Der Schritt in dieser Woche erfolgte auf Druck Israels und offenbar aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten.

Die Schweiz, die sich als neutral bezeichnet, ist Verwahrerin der Vierten Genfer Konvention von 1949, einem wichtigen internationalen Vertrag zum Schutz von Zivilisten unter militärischer Besatzung.

Im vergangenen September stimmten 124 UN-Mitgliedstaaten für eine bahnbrechende Resolution, die das historische Urteil des Internationalen Gerichtshofs bestätigt, wonach die Besetzung palästinensischen Landes durch Israel von Natur aus illegal ist und innerhalb von 12 Monaten beendet werden muss.

Die Resolution beauftragte die Schweiz außerdem mit der Einberufung einer Konferenz der Staaten, die die Vierte Genfer Konvention unterzeichnet haben – sogenannte Hohe Vertragsparteien –, um „die Konvention im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ostjerusalem, durchzusetzen und ihre Einhaltung sicherzustellen“.

Russland, China, Brasilien, Südafrika und sogar so enge Verbündete Israels wie Frankreich, Spanien und Belgien gehörten zu der großen globalen Mehrheit, die die Maßnahme unterstützte.

Nur 14 Regierungen stimmten gegen die Resolution, darunter Israel und die Vereinigten Staaten. 43 Staaten enthielten sich der Stimme.

„Mangel an Konsens“

Doch trotz der überwältigenden weltweiten Unterstützung für die Konferenz sagte die Schweiz diese am Donnerstag, einen Tag vor dem geplanten Beginn in Genf, mit der Begründung eines „Mangel an Konsens“ ab.

Die Schweizer Regierung behauptete, dass nach der Vorlage eines „Entwurfs der Abschlusserklärung“, der von der Konferenz angenommen werden sollte, „klar wurde, dass die unterschiedlichen Positionen der hochrangigen Vertragsparteien dazu führen würden, dass es keine ausreichende Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die Abhaltung der Konferenz und die Annahme einer Abschlusserklärung geben würde“.

Diese Ausrede überzeugte Beobachter wie Craig Mokhiber, einen UN-Menschenrechtsbeauftragten, der im Oktober 2023 wegen der Untätigkeit der Weltorganisation angesichts des sich abzeichnenden Völkermords Israels in Gaza zurücktrat, nicht.

„Die Verwässerung der Erklärung durch die Schweiz, um sich mit den Täterstaaten und ihren mitschuldigen Verbündeten zu arrangieren, anstatt sich an den Wortlaut der Anforderungen des humanitären Völkerrechts zu halten, wie sie in [der Vierten Genfer Konvention] definiert sind, und dann die Konferenz wegen angeblicher Uneinigkeit abzusagen, stellt einen klaren Akt der Politisierung, einen Verstoß gegen die Neutralität, eine Abdankung von ihren Pflichten als Verwahrer und einen klaren Versuch dar, den Prozess zu sabotieren“, schrieb Mokhiber am Freitag.

Mokhiber wies darauf hin, dass die große Mehrheit der Weltbevölkerung für die Konferenz gestimmt hat, und fügte hinzu: „Und dennoch weigert sich die Schweiz, die Konferenz einzuberufen, verstößt damit gegen ihre Pflichten als Verwahrerin der Genfer Konventionen und signalisiert, dass die historische Schweizer Tradition der Neutralität tot ist.“

Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit – ein Zusammenschluss von Dutzenden mehrheitlich muslimischen Ländern – bedauerte, dass die Konferenz nicht stattfinden würde, und gab implizit auch der Schweiz die Schuld für das Scheitern.

Die OIC-Mission in Genf erklärte, dass „der Entwurf der Erklärung weder das vereinbarte Mandat zu erfüllen schien, noch dem Ernst der Lage angemessen war“.

Infolgedessen „konnte er nicht die notwendige überregionale Unterstützung aufbringen, auch nicht von den OIC-Mitgliedsstaaten“.

Israelischer Druck, Angst vor Washington

Das israelische Außenministerium begrüßte die Absage als „bedeutende diplomatische Leistung“ und würdigte den Beitrag seines Außenministers Gideon Sa’ar, der „intensiv … unter dem Radar“ daran gearbeitet habe, die Konferenz zu verhindern.

Doch noch bevor die Schweiz offenbar dem israelischen Mobbing und Druck nachgab und die Konferenz insgesamt absagte, versuchte sie bereits, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen und das Treffen in eine leere Farce zu verwandeln.

„Das Schweizer Außenministerium ist in den letzten Wochen zunehmend nervös geworden„, berichtete der öffentlich-rechtliche Schweizer Rundfunk SWI swissinfo.ch am Donnerstag, bevor die Absage bekannt gegeben wurde.

„Israel hat die Schweiz dafür verurteilt, dass sie die Veranstaltung ausrichtet, die es als ‚Teil des juristischen Krieges gegen Israel‘ ansieht“, berichtete SWI swissinfo.ch.

Und obwohl in der UN-Resolution vom September 2024 festgelegt wurde, dass sich die Konferenz auf die Umsetzung der Vierten Genfer Konvention in den besetzten palästinensischen Gebieten konzentrieren sollte, stellte SWI swissinfo.ch fest, dass „im Vorfeld des Treffens berichtet wurde, dass in Genf keine konkreten Beispiele oder aktuellen Konflikte diskutiert oder auch nur erwähnt werden sollen“.

„Solche politischen Manöver der Schweiz sind typisch für den Nahostkonflikt, der voller rechtlicher und politischer Fallstricke ist“, fügte der öffentlich-rechtliche Sender hinzu.

Die Alpenrepublik scheint nicht nur Angst vor Kritik aus Israel zu haben, sondern auch aus Washington, dem wichtigsten politischen Sponsor, Waffenlieferanten und Komplizen Israels beim Völkermord.

Die geplante Konferenz „findet zu einer Zeit statt, in der Israel enge Beziehungen zur neuen Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten unterhält“, so SWI swissinfo.ch.

„Dies ist ein weiterer Grund für die vorsichtige Herangehensweise der Schweiz – im Moment hat auf der internationalen Bühne alles das Potenzial, zu einem diplomatischen Faustpfand zu werden. In Bern sind die amerikanischen Zölle auf Schweizer Exporte die Hauptsorge.“

Mokhiber stellt den Rückzieher der Schweiz in den Kontext des umfassenderen Angriffs auf internationale Institutionen, der darauf abzielt, Israel abzuschirmen.

„Block für Block reißen westliche Regierungen das moderne Gebäude des Völkerrechts ein, um ein einziges, unterdrückerisches ausländisches Regime zu schützen – eines, das derzeit wegen Völkermordes vor dem [Internationalen Gerichtshof] steht und dessen Anführer vom [Internationalen Strafgerichtshof] wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht werden“, schrieb Mokhiber.

„Die Schweiz hat sich diesem vandalistischen Projekt angeschlossen, indem sie Journalisten verhaftet, die das israelische Regime kritisieren, und nun die Genfer Konferenz blockiert, die von einer klaren Mehrheit der Länder gefordert wurde, um das Regime zur Rechenschaft zu ziehen.“

Übersetzt mit Deepl.com

