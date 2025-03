https://www.palestinechronicle.com/star-of-david-markings-israeli-soldiers-humiliate-palestinians-in-hebron/



Davidstern-Markierungen: Israelische Soldaten demütigen Palästinenser in Hebron

9. März 2025 Artikel, Reportagen

Ein israelischer Soldat zeichnete einen Davidstern auf das Buch eines Schülers in Hebron, um ihn zu demütigen. (Foto: zur Verfügung gestellt)

Teilen Twittern Pinnen E-Mail

Von Fayha Shalash – Ramallah

Israelische Soldaten in Hebron benutzen religiöse Symbole wie den Davidstern, um palästinensische Schüler und Einwohner zu demütigen und die täglichen Schwierigkeiten des Lebens unter militärischer Besatzung zu verschärfen.

Der 12-jährige Abdul Rahman Yasser muss jeden Tag drei israelische Sperranlagen passieren, um seine Schule im Herzen der Altstadt von Hebron (Al-Khalil) zu erreichen, die normalerweise nur wenige hundert Meter von seinem Zuhause entfernt ist.

Die israelischen Sperranlagen in einem Gebiet von nicht mehr als ein paar Kilometern im Süden von Hebron umfassen mehr als 120 Kontrollpunkte, die das Leben der Bewohner, die täglich still leiden, behindern.

Die Einreise in bestimmte Gebiete ist nur mit israelischer Genehmigung erlaubt, und das Verlassen der Häuser ist nur zu bestimmten Zeiten gestattet. Wenn die Bewohner ihre Häuser verlassen dürfen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, werden sie an diesen Kontrollpunkten, von denen die meisten elektronisch sind, gedemütigt.

„Folterstimmung“

Vor einigen Tagen kehrte Abdul Rahman von der Schule zurück und wollte gerade den Checkpoint Tel Rumeida überqueren, um nach Hause zu kommen.

Er berichtete dem „Palestina Chronicle“, dass die israelischen Soldaten zu diesem Zeitpunkt in „quälerischer Stimmung“ waren und die Schüler stundenlang festhielten. Sie forderten Abdul Rahman auf, seine Tasche auf dem Tisch auszuleeren, was er auch tat.

„Einer der Soldaten nahm ein islamisches Buch, fotografierte es und übersetzte es mit Google. Dann kritzelte er mit einem schwarzen Stift die palästinensische Flagge auf den Buchdeckel und zeichnete einen Davidstern daneben“, sagte er.

Dies ist das erste Mal, dass Soldaten religiöse Slogans auf die Bücher von Schülern malen, während ein anderer Soldat den Stern auf die Hand eines Kindes malte, als es die Sperre passierte.

Abdul Rahman ist oft Zeuge, wie junge Männer an diesem Kontrollpunkt, den er „die Falle“ nennt, festgenommen werden. Israelische Soldaten sind darin geübt, Palästinenser zu demütigen, zu schlagen und stundenlang festzuhalten.

„Ich stelle mir vor, dass ich ohne die Sperranlage leicht zu meiner Schule hätte gelangen können und nicht so lange gebraucht hätte, um dorthin zu gelangen. Ich wäre in der Umgebung geblieben, um mit meinen Freunden Spaß zu haben, aber ich muss schnell zurück sein, bevor die Soldaten ihre Meinung ändern und sie schließen“, fügte er hinzu.

Israel erlaubt nur den Bewohnern der Region, diese Sperranlagen zu passieren, die mit einem Computer ausgestattet sind, der Fotos und vollständige Informationen über die Bewohner enthält. Sie sind gezwungen, ihre Ausweise den Soldaten auszuhändigen, damit diese elektronisch überprüft werden können und ihnen das Passieren erlaubt wird.

Schüler werden zusätzlich zur manuellen Kontrolle einer elektronischen Überprüfung durch ein speziell für diesen Zweck vorbereitetes Tor unterzogen. Die Soldaten haben alle ihre Fotos.

Die unmögliche Reise

Yasser Abu Markhia, der Vater von Abdul Rahman, berichtete uns von den Lebensbedingungen der Bewohner der Altstadt unter diesen Barrieren, die im Jahr 2000 errichtet wurden und das Leben der Palästinenser völlig veränderten.

Nach 2015 wurden die Einschränkungen für die Bewohner verschärft und alle Geschäfte wurden für sie vollständig geschlossen. Niemand von außerhalb dieser geschlossenen Gebiete darf sie betreten, es sei denn, es erfolgt eine Koordination und ein Antrag an die Militärverbindungsstelle. Eine Genehmigung darf nicht erteilt werden.

Nach dem Oktober 2023, der mit dem israelischen Völkermord an Gaza zusammenfiel, wurde den Bewohnern eine Ausgangssperre von insgesamt 56 Tagen auferlegt. Sie waren gezwungen, eine Klage beim Obersten Gerichtshof Israels einzureichen, damit die Sperren an drei Tagen in der Woche für zwei Stunden pro Tag geöffnet wurden.

Abu Markhia beschreibt den Weg zur Ibrahimi-Moschee als eine unmögliche Reise, obwohl sie nur 800 Meter von seinem Zuhause entfernt ist. Während er sie früher in fünf Minuten erreichen konnte, braucht er jetzt 40 Minuten, wenn er überhaupt hineingelassen wird.

„Ich bin das Risiko eingegangen und habe vor zwei Tagen in der Moschee gebetet, aber wir wurden beispiellosen Durchsuchungen, Hinhaltetaktiken und einem Zutrittsverbot für Personen unter 27 Jahren ausgesetzt. Dann erlaubten sie einer kleinen Anzahl von Gläubigen, die Moschee zu betreten, und hielten den Rest draußen, um trotz der Kälte auf der Straße zu beten“, sagte er.

Es gibt Straßen wie die Shuhada-Straße, die Palästinenser überhaupt nicht betreten dürfen, während sie für Siedler problemlos zugänglich sind.

Außerdem weigerte sich Israel entgegen den Vereinbarungen, die Ibrahimi-Moschee während des Ramadan vollständig für Muslime zu öffnen, und behielt den östlichen Teil unter der Kontrolle von Siedlern, die ihn jederzeit stürmen können.

Geiseln in ihrer eigenen Stadt

Die Teilung des südlichen Gebiets von Hebron in zwei Gebiete, H1 und H2, nach dem schrecklichen Massaker, das 1994 von einem Siedler in der Ibrahimi-Moschee verübt wurde und bei dem 29 Gläubige getötet und Dutzende verletzt wurden, wird von Israel ausgenutzt, um Palästinenser aus dem Gebiet zu vertreiben.

Das H2-Gebiet, in dem etwa 40.000 Palästinenser leben, ist gemäß diesem Abkommen vollständig unter israelische Kontrolle geraten, was bedeutet, dass weiterhin versucht wird, die Bewohner zu vertreiben, indem man ihnen das Leben schwer macht.

Issa Amro, Koordinator der Gruppe Youth Against Settlements, berichtete dem „Palestina Chronicle“, dass die meisten Sperren ständig geschlossen seien und die Bewohner dieses Gebiets unter Ausgangssperren, Angriffen durch Soldaten, Diebstahl ihres Eigentums während ihrer Inhaftierung, täglicher Misshandlung und Verzögerungen litten.

In einigen Gebieten von H2 gilt eine nächtliche Ausgangssperre, und es mangelt bewusst an Versorgungsleistungen. Israel hindert jeden von außerhalb daran, das Gebiet zu betreten, selbst wenn es darum geht, Verwandte zu besuchen.

„Von Tel Rumeida über die Shuhada-Straße und die Ibrahimi-Moschee bis hin zur Siedlung Kiryat Arba ist es zu einem Gebiet geworden, das völlig von Hebron isoliert ist und in dem mehr als tausend Familien leben, die als Geiseln gehalten und am Betreten oder Verlassen des Gebiets gehindert werden“, fügte Amro hinzu.

Beleidigungen an diesen Kontrollpunkten sind zu einem alltäglichen Phänomen geworden, bei dem junge Männer gezwungen werden, sich auszuziehen und stundenlang ohne Grund gefesselt zu bleiben. Frauen werden verbal belästigt, angegriffen und manchmal verhaftet.

„Das Zeichnen des Davidsterns auf Kinderbücher und Hände ist eine rassistische Politik par excellence. Der Missbrauch und das Elend des Lebens dort führten zu einer Welle der Vertreibung aus der Region, und eine Gruppe von Familien verließ ihre Häuser und wanderte aus dem Herzen von Hebron aus, das das Zielgebiet ist“, erklärte Amro.

(The Palestine Chronicle)

– Fayha‘ Shalash ist eine in Ramallah ansässige palästinensische Journalistin. Sie schloss ihr Studium an der Birzeit-Universität 2008 ab und leistet seitdem Beiträge für verschiedene Online-Publikationen. Sie hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …