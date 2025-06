https://www.berliner-zeitung.de/news/new-york-times-israels-regierung-ist-eine-bedrohung-fuer-juden-ueberall-li.2332352



New York Times: „Israels Regierung ist eine Bedrohung für Juden überall“

Der jüdische New-York-Times-Kolumnist Thomas L. Friedman kritisiert die israelische Regierung und warnt vor den Folgen des Gazakriegs.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz in Jerusalem. AP

Der israelische Krieg im Gazastreifen trifft weltweit auf vehemente Kritik. Die New York Times weist in einem aktuellen Kommentar darauf hin, dass die Politik der israelischen Regierung schlimme Folgen für Juden weltweit haben werde. „Israelis, Juden in der Diaspora und Freunde Israels überall auf der Welt müssen verstehen, dass die Art und Weise, wie Israel heute den Krieg im Gazastreifen führt, den Grundstein für eine grundlegende Neugestaltung der Wahrnehmung Israels und der Juden in der ganzen Welt legt“, schreibt der außenpolitische Kolumnist der Zeitung und Pulitzerpreisträger, Thomas L. Friedman. NYT-Kolumnist Friedman: Israel wird zur Quelle des Antisemitismus „Es wird nicht gut ausgehen“, schreibt Friedman, der selbst Jude ist, weiter und warnt: „Polizeiwagen und private Sicherheitskräfte vor Synagogen und jüdischen Einrichtungen werden zunehmend zur Normalität; Israel wird von Juden nicht mehr als sicherer Hafen vor Antisemitismus gesehen, sondern als dessen neue Quelle.“ Weiterlesen in berliner-zeitung.de

Glücklicherweise äußerten immer mehr pensionierte und im Reservedienst stehende Piloten der israelischen Luftwaffe sowie pensionierte Armee- und Sicherheitsoffiziere Kritik an der Regierung um Premierminister Benjamin Netanjahu. „Sie haben begonnen, Juden in Amerika und anderswo aufzufordern, ihre Stimme zu erheben – SOS: Rettet unser Schiff –, bevor der moralische Makel des israelischen Militäreinsatzes in Gaza unwiderruflich wird“, so Friedman. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …