„Next Day“ – Al-Qassam sendet trotzige Botschaft während des Gefangenenaustauschs

8. Februar 2025

Al-Qassam hisst während des Gefangenenaustauschs ein Banner, das die israelischen Ultimaten ablehnt. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Al-Qassam-Brigaden hissten während des jüngsten Gefangenenaustauschs ein Banner mit einer trotzigen Botschaft, in der sie die israelischen Forderungen bezüglich der Regierungsführung in Gaza ablehnten.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, hissten am Samstag am Ort des fünften Gefangenenaustauschs in Gaza ein großes Banner mit der Aufschrift: „Wir sind die Flut … Wir sind der nächste Tag.“

Die Botschaft, die in Arabisch, Hebräisch und Englisch verfasst war, wurde weithin als direkte Antwort auf die israelischen Forderungen an die Hamas verstanden, die Kontrolle über Gaza aufzugeben.

Auf dem Banner war die palästinensische Flagge neben dem Bild einer erhobenen Faust zu sehen, die den Trotz symbolisiert.

Der Satz „Wir sind der nächste Tag“ kommt nur wenige Tage nach Berichten, dass Israel als Bedingung für fortschreitende Verhandlungen vorgeschlagen hat, Hamas-Führer aus Gaza zu verbannen. US-Präsident Donald Trump hat kürzlich ebenfalls auf einen Vorschlag verwiesen, Palästinenser aus Gaza nach Ägypten, Jordanien oder in andere Länder umzusiedeln.

Laut der israelischen Nachrichtenseite Walla hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu US-Beamten in Washington mitgeteilt, dass jede künftige Vereinbarung über Gaza den Abzug der Hamas-Führung einschließen müsse.

Unterdessen berichtete die israelische Rundfunkbehörde (KAN), dass einige israelische Beamte zwar bereit seien, die fortgesetzte politische Existenz der Hamas zu akzeptieren, sich jedoch gegen ihre Präsenz in Gaza aussprechen und Vergleiche mit dem Exil der PLO in Tunesien in den 1980er Jahren ziehen.

Der Gefangenenaustauschprozess wurde in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens fortgesetzt, wobei die Übergabe von einer verstärkten Präsenz von Al-Qassam-Kämpfern überwacht wurde.

Eine Menschenmenge von Palästinensern versammelte sich vor Ort, um die Übergabe der Häftlinge an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mitzuerleben.

Mit Abschluss der fünften Gruppe wird Al-Qassam 16 israelische Gefangene im Austausch für palästinensische Gefangene, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, freigelassen haben.

Israel wird 183 palästinensische Häftlinge freilassen, darunter 18, die eine lebenslange Haftstrafe verbüßen.

(PC, AJA)

