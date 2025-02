https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/israel-obstructing-aid-deliveries-gaza-rights-group-warn



Israel behindert Hilfslieferungen nach Gaza, warnt Menschenrechtsgruppe

Nora Barrows-Friedman

Rights and Accountability

7. Februar 2025

Palästinensische Menschenrechtsgruppen sagen, dass die Hilfe, die nach Gaza kommt, immer noch nicht ausreicht, um die Grundbedürfnisse zu decken. (Omar Ashtawy / APA Images)

Das Folgende ist ein Auszug aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams am 6. Februar. Sehen Sie sich die gesamte Folge hier an.

Trotz des Waffenstillstands töteten israelische Streitkräfte, die sich noch im Süden des Gazastreifens befinden, am Mittwoch in Rafah zwei Palästinenser.

Ein Kind wurde von einem israelischen Scharfschützen im Zentrum von Rafah in die Brust erschossen, Stunden nachdem Besatzungstruppen im Osten von Khan Younis das Feuer auf Zivilisten eröffnet und dabei einen Mann getötet hatten.

Während die Menschen weiterhin in ihre Häuser im Norden und Süden zurückkehren, sagen die lokale Regierung und Menschenrechtsgruppen, dass Israel seinen Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen in Bezug auf die Einfuhr notwendiger humanitärer Hilfsgüter und Unterkünfte nicht nachkommt.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser, insbesondere im Norden, ist nach wie vor ein täglicher Kampf, und die Palästinenser sind immer noch nicht in der Lage, angemessene Notunterkünfte und Materialien zu beschaffen, um sich vor der Winterkälte zu schützen.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza gab am 3. Februar bekannt, dass gemäß dem Waffenstillstandsprotokoll 60.000 Wohnwagen und 200.000 Zelte in den Gazastreifen gebracht werden sollten, um Vertriebene unterzubringen.

Außerdem sollten täglich 600 Lastwagen mit Hilfsgütern und Treibstoff in den Gazastreifen einfahren, so das Medienbüro, zusätzlich zu medizinischen und gesundheitlichen Dienstleistungen und Geräten, die „für die Wiederherstellung der humanitären Dienste im Gazastreifen erforderlich sind“.

Israel behindere jedoch die Hilfslieferungen, „was die humanitäre Krise verschärft und das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verdoppelt“, warnte das Medienbüro.

Der Euro-Med Human Rights Monitor ist der Ansicht, dass sich die humanitäre Lage seit Inkrafttreten des Waffenstillstands am 19. Januar nicht verbessert hat.

In einem Bericht erklärt die Menschenrechtsgruppe: „Nahezu alle Formen der Hilfe sind weiterhin unterbrochen und die dringenden humanitären Bedürfnisse der rund 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden nicht erfüllt.“

Obwohl die Zahl der Lastwagen, die in den Gazastreifen einfahren, gestiegen ist, so Euro-Med, zeigt eine vorläufige Analyse des Umfangs und der Art der in die Enklave eingeführten Hilfsgüter, dass einige davon nicht lebensnotwendige Güter enthalten. Die Menschenrechtsgruppe fügt hinzu, dass nur etwa 35 Prozent der 8.500 Lastwagen, die seit dem Waffenstillstand eingelassen wurden, in den Norden des Gazastreifens gefahren sind.

Medizinische Geräte und wichtige Ausrüstungsgegenstände, die für die Wiederaufnahme des Krankenhausbetriebs benötigt werden, wie z. B. MRT-Geräte, sind noch nicht in Gaza eingetroffen.

Was die notwendige städtische Infrastruktur betrifft, so wurden laut Euro-Med Human Rights Monitor etwa 85 Prozent der Wasserbrunnen in Gaza zerstört, und Israel hat die Einfuhr von Material zu deren Reparatur und Wiederherstellung verboten.

Nach Schätzungen der Stadtverwaltung von Gaza und der lokalen Behörden im nördlichen Gazastreifen müssen 100 Brunnen im nördlichen Gazatal sofort wiederhergestellt und repariert werden; bisher sei noch keiner repariert worden, so die Gruppe.

Der Gesundheitssektor liegt derweil weiterhin in Trümmern.

Izzedin Lulu, ein Medizinstudent, filmte sich diese Woche selbst, wie er durch die Trümmer des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens ging.

Der Direktor des Kamal Adwan, der Kinderarzt Hussam Abu Safiya, befindet sich immer noch in israelischer Haft im Militärgefängnis Ofer und hat seit mehr als 40 Tagen keinen Zugang zu einem Anwalt. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Mezan hat um sofortigen Zugang zu einem Anwalt gebeten.

Der Grenzübergang Rafah wurde in der vergangenen Woche offiziell wieder für Patienten aus Gaza geöffnet, die eine medizinische Evakuierung benötigen. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es zwischen 12.000 und 14.000 Patienten, die außerhalb von Gaza versorgt werden müssen, aber bis Mittwoch wurden nur ein paar Dutzend Palästinenser über den Grenzübergang Rafah evakuiert.

Netanjahu im Weißen Haus

Der international gesuchte und wegen Kriegsverbrechen angeklagte Benjamin Netanjahu wurde diese Woche im Weißen Haus empfangen.

Präsident Donald Trump versicherte bei seinem Treffen mit Netanjahu, dass die USA „Eigentümer“ des Gazastreifens seien.

Trump behauptete, er plane eine ethnische Säuberung der Palästinenser aus dem Gazastreifen, während dieser wieder aufgebaut werde – ähnliche Pläne wie die, die Joe Biden, sein Vorgänger als US-Präsident, und der damalige Außenminister Antony Blinken während des 15-monatigen Völkermords verkündet hatten.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen haben diese Aussagen scharf kritisiert.

Die Menschenrechtsgruppe Al-Haq erklärte am Mittwoch: „Anstatt den Wiederaufbau in großem Umfang zu unterstützen, um das wiederherzustellen, was Israels Völkermordmaschinerie zerstört hat, hat die US-Regierung ihre eindeutige Beteiligung am Völkermord Israels in Gaza angekündigt – der jüngste Plan in der anhaltenden Nakba, der darauf abzielt, das palästinensische Volk zu fragmentieren und zu zerstören und den Palästinensern ihr unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung zu verweigern.“

Belagerung des Westjordanlands

Dutzende Palästinenser wurden in der Stadt Dschenin im Norden des Westjordanlands und im Flüchtlingslager Dschenin getötet, als die israelische Razzia und Belagerung des Gebiets in die dritte Woche in Folge ging. Auch die Razzien und Angriffe der israelischen Streitkräfte in den umliegenden Städten und Dörfern haben zugenommen.

In Tulkarm haben israelische Angriffe etwa 75 Prozent der Palästinenser aus ihren Häusern im Tulkarm-Flüchtlingslager vertrieben, während israelische Streitkräfte nach Angaben lokaler Beamter die Einfuhr von Medikamenten, Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern verhinderten.

Tamara Nassar von „Electronic Intifada“ berichtet, dass das israelische Militär in Dschenin „mehrere Luftangriffe auf dicht besiedelte Wohngebiete durchgeführt und die Infrastruktur und Häuser im gesamten Lager weitgehend zerstört hat, was laut Reuters ‚ein Ausmaß erreicht hat, das es dort seit über 20 Jahren nicht mehr gab‘.

Im südlichen besetzten Westjordanland haben schwer bewaffnete israelische Siedler unterdessen Gebiete wie Masafer Yatta in der Nähe von Hebron angegriffen.

Der Aktivist, Journalist und Filmemacher Basel Adra filmte den Angriff der Siedler in Masafer Yatta am 3. Februar.

Er gab an, dass die Siedler palästinensische Autos zertrümmerten und zerstörten, Häuser angriffen und Wassertanks beschädigten.

Widerstandsfähigkeit hervorheben

Schließlich wollten wir, wie immer, Bilder von Menschen teilen, die nach der 15-monatigen Zerstörungskampagne Israels Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen.

Im Norden des Gazastreifens reagierte ein Mann auf Donald Trumps absurde Behauptungen über Gaza.

„Sie sagen, dass Trump die Menschen in Gaza gewaltsam vertreiben will“, sagt er in die Kamera.

„Die Menschen in Gaza graben hier einen Brunnen. Und sie bauen Gaza von Grund auf neu auf. Ich schwöre, Sie haben mit den Menschen in Gaza einen großen Beitrag zu leisten. Und Sie haben eine lange Reise vor sich. Sie haben eine lange Reise vor sich.“

