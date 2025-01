https://www.caitlinjohnst.one/p/its-not-that-trump-is-good-its-that?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=155204827&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Nicht, dass Trump gut wäre, sondern dass Biden einfach so schlecht war

Caitlin Johnstone

20. Januar 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

TikTok ist nach einer kurzen Abschaltung wieder in den USA verfügbar, angeblich weil Trump versprochen hat, das Verbot der Biden-Regierung auszusetzen. Auch im Gaza-Konflikt wurde endlich ein Waffenstillstand erzielt, und zwar auf Druck von Trump, nachdem Biden 15 Monate lang blockiert hatte. NBC News berichtet, dass die Trump-Regierung plant, die israelische Regierung während der Verhandlungen unter Druck zu setzen, um einen dauerhaften Frieden über die 42 Tage hinaus zu erreichen, die für die erste Phase des Abkommens vorgesehen sind.

Denken Sie daran: Es ist nicht so, dass Trump gut ist, sondern dass die Demokraten einfach so schlecht sind. Bidens völlig bedingungslose Duldung israelischer Gräueltaten war unter US-Präsidenten eher die Ausnahme als die Regel, wie Trita Parsi im April in Foreign Policy erklärte. Nach dem, was wir bisher sehen, bringt Trump die Dinge nur auf ihren schrecklichen Standard zurück.

Trump wird als Präsident weiterhin viele böse Dinge tun, genau wie er es während seiner ersten Amtszeit getan hat, aber nichts davon wird die Tatsache rückgängig machen, dass Biden gerade vier Jahre damit verbracht hat, Völkermord, nukleare Provokationen und Autoritarismus voranzutreiben. Die Demokratische Partei spielt bei der Förderung der Tyrannei und des Missbrauchs des US-Imperiums eine ebenso entscheidende Rolle wie die Republikanische Partei, und es ist unsinnig, eine von beiden als das kleinere Übel anzusehen. Das Imperium selbst muss enden.

❖

Tun Sie sich selbst einen Gefallen und ersparen Sie sich die Demütigung, zu glauben, dass der Waffenstillstand und die Aussetzung des TikTok-Verbots darauf hindeuten, dass Trump ein guter Präsident sein wird. Man wird nicht US-Präsident, es sei denn, die Mächtigen vertrauen darauf, dass man das Böse tut, das für die Führung des Imperiums notwendig ist.

Das System funktioniert nicht. Sie können sich nicht durch Ihre Wahlstimme aus der Tyrannei des Imperiums befreien, und der Präsident wird Sie nicht retten. Trump wird als Präsident viele böse Dinge tun, denn das ist es, was US-Präsidenten tun.

Sie glauben mir nicht? Dann schauen Sie zu und passen Sie gut auf. Und lernen Sie die Lektionen, die Sie beim letzten Mal nicht gelernt haben.

❖

Es ist möglich, dass Trumps Amtszeit einen weiteren Umschwung von der Verderbtheit auf Bush-Niveau zur Verderbtheit auf Obama-Niveau darstellt.

Es ist nicht normal, dass das US-Imperium so offen verkommen ist wie im Gazastreifen. Normalerweise sind seine Missetaten viel besser getarnt, weil es im Interesse des Imperiums liegt, sein Image in den Augen der westlichen Öffentlichkeit zu wahren. Die wirklich offensichtlichen Akte der Monstrosität sieht man nur, wenn eine Koalition von Kräften innerhalb des Sumpfes die seltene Gelegenheit ergreifen kann, sie durchzusetzen, wie wir es nach dem 11. September und erneut nach dem 7. Oktober gesehen haben.

In der restlichen Zeit geht das Imperium bei seinen Missbräuchen gerne viel subtiler vor, wie es während der Obama-Regierung und der ersten Trump-Regierung der Fall war. Hungersanktionen. Inszenierte Staatsstreiche. Geheime Bewaffnung von Stellvertretertruppen. Drohnen-Attentate. Geheimoperationen. Es zieht diese Mittel den Hulk-Smash-Bodeninvasionen vor, wie wir sie während der ersten Amtszeit von George W. Bush erlebt haben, und den offenen völkermörderischen Gräueltaten, wie wir sie während Bidens Amtszeit erlebt haben.

Die Zionisten, Kriegsprofiteure und Imperiumsmanager ergriffen die seltene Gelegenheit, die sich durch den 7. Oktober in Kombination mit einem senilen lebenslangen Zionisten im Weißen Haus bot, um in Palästina, Syrien und im Libanon Agenden durchzusetzen, die sie schon seit Jahren durchsetzen wollten, aber sie haben dabei den Propaganda-Interessen des Imperiums großen Schaden zugefügt. Wir können davon ausgehen, dass das Imperium in den kommenden Jahren versuchen wird, seine hässliche Seite so schnell wie möglich aus dem Rampenlicht zu rücken und sein falsches öffentliches Image als eine Kraft des Guten in der Welt wiederherzustellen, während es seine psychopathischen Agenden auf hinterhältigere Weise weiter vorantreibt.

❖

Junge Amerikaner können aus dem TikTok-Verbot die gleichen Lehren ziehen wie aus Gaza: dass sie in einer tyrannischen Dystopie leben und dass die Demokratische Partei nicht ihr Freund ist.

❖

Um es klar zu sagen: Wenn man hört, dass US-Gesetzgeber für ein TikTok-Verbot gestimmt haben, um die Kritik junger Menschen an Israel zum Schweigen zu bringen, handelt es sich nicht um eine antisemitische Verschwörungstheorie; sie haben offen zugegeben, dass es genau das war, was sie getan haben. Abgeordnete wie Chris Murphy, Mitt Romney, Mike Gallagher und Mike Lawler haben öffentlich erklärt, dass sie das Verbot aufgrund der Verbreitung pro-palästinensischer Inhalte auf der Plattform befürworteten.

❖

Eine der politisch interessantesten Entwicklungen der letzten Tage war, dass Amerikaner in Scharen zur chinesischen App Red Note strömten, um auf das drohende TikTok-Verbot zu reagieren, und mithilfe von Übersetzungstechnologie zum ersten Mal in ihrem Leben mit Menschen in China interagierten.

Hätten Sie mich letzten Monat gefragt, mit welchem Land ich mir wünsche, dass gewöhnliche Amerikaner massenhaft kommunizieren, hätte ich ohne zu zögern China gesagt. Wenn das so weitergeht, wird das den Propagandisten des Imperiums in Zukunft einige echte Probleme bereiten.

______________________

