Trump zeigt das imperiale Gesicht, das eigentlich verborgen bleiben sollte

19. Januar 2025

Die Reaktionen der Verwunderung, Ablehnung und des Unbehagens, die sich in der Mainstream-Presse bezüglich Donald Trumps Äußerungen über die gewaltsame Einnahme Grönlands, des Panamakanals und sogar Kanadas verbreitet haben, leiden größtenteils unter schamloser Heuchelei, einer großen Portion Selbsttäuschung und inakzeptabler Ignoranz, insbesondere seitens derer, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen zu sagen, was sie denken sollen, in der Annahme, dass sie über einen überdurchschnittlichen Informationsstand verfügen.

Wenn man sich das Verhalten der Vereinigten Staaten von Amerika, ihrer Präsidenten, ihrer souveränen Organe und derer, die als ihre Haupttentakel fungieren, innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen ansieht – ich spreche von multinationalen Konzernen und NGOs –, was ist dann an Donald Trumps Verhalten anders? Ist dies eine neue Einstellung eines US-Präsidenten?

Sind wir zurück in den Tagen der „politischen Unkorrektheit“ oder des Mangels an Höflichkeit, in denen Masken verwendet wurden, um den Eindruck zu erwecken, dass die US-Elite sich um die Behauptungen anderer kümmert, sich an das Völkerrecht hält und die Souveränität anderer Nationen respektiert? Müssen wir uns eine weitere Wiederholung der moralistischen Parade ansehen, die Trumps erste Amtszeit kennzeichnete, auch wenn sie alle am Ende nicht nur ähnliche Dinge taten wie er, sondern, was noch wichtiger ist, nicht rückgängig machten, was er getan hatte?

Donald Trump, wie wir später sehen werden, verleiht der Macht, die er seiner Meinung nach in seinen Händen hält und von der er irgendwie weiß, dass er sie hat, einfach auf die direkteste, pragmatischste und brutalste Weise Ausdruck und Gestalt. So haben es viele in der Geschichte der USA gemacht. Auch Biden. Trump tut alles, um sich als der „Echte“ zu präsentieren, und nicht als der „Politisch Korrekte“, der die ebenso barbarische liberale und neoliberale Haltung charakterisiert. Unter Trump können wir alle das Privileg genießen, das Imperium in all seiner Brutalität und Unmittelbarkeit zu sehen, ohne Verhaltensmasken, ohne emotionale Filter

Was früher nur einer gebieterischen Elite oder den Sturköpfen vorbehalten war, die darauf bestehen, jede Tatsache, Idee oder Information, die ihnen in den Weg kommt, kritisch zu betrachten, ist jetzt für alle Menschen zugänglich. In diesem Sinne ist Trumps Haltung demokratisierender, d. h. sie mobilisiert demokratisches Handeln, indem sie eine viel breitere soziale Gruppe, die zuvor von der Höflichkeit, Harmlosigkeit und Verlogenheit der situationistischen politischen Haltung betäubt war, zum Handeln anregt, ermahnt und auffordert.

Unterscheidet sich Trumps Vorschlag so sehr von anderen Annexionen, die die USA im Laufe ihrer kurzen, aber intensiven Geschichte vorgenommen haben? Wären die USA heute die Supermacht, die sie heute ist, wenn sie Mitte des 19. Jahrhunderts nicht Texas annektiert und zum 28. Bundesstaat gemacht hätten? Oder Kalifornien? Staaten, deren Teilung zu Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico und Utah führte?

Und wer war für diese Annexion verantwortlich? Ein Republikaner? Nicht wirklich. Es war der Demokrat James K. Polk, der zum 11. Präsidenten der USA gewählt wurde und für die Annexion von Texas, Kalifornien und Oregon verantwortlich war. Natürlich war dies die neu gegründete Demokratische Partei vor dem Bürgerkrieg, eine von Natur aus liberal orientierte Partei. Aber der Prozess, der damals in Gang gesetzt wurde, unterscheidet sich nicht wesentlich vom Interventionismus der USA durch Demokraten und Republikaner in den letzten 80 Jahren. Damals mussten lediglich einige Siedler in diese Gebiete geschickt, ihr Aufstand finanziert und die sogenannte „Polk-Zusatzklausel“ angewendet werden, nach der die USA die Gebiete eingliedern würden, deren „Völker“ – ganz „demokratisch“ – sich ihnen anschließen wollten.

Es sollte auch angemerkt werden, dass die Doktrin des „Manifest Destiny“ im Wesentlichen von der 1828 gegründeten Demokratischen Partei selbst verteidigt wurde. Auf der Grundlage dieser Doktrin wurde der Krieg gegen Mexiko gerechtfertigt, der mit der Eroberung der oben genannten Gebiete endete. Die Whigs hingegen waren gegen ausländische Interventionen, insbesondere in Bezug auf Fragen, die mit europäischen Kolonialmächten zu tun hatten. Und ist Trumps Haltung nicht eine logische Folge der entlarvten Anwendung der Monroe-Doktrin (die sich von dem unterscheidet, was Monroe tatsächlich gesagt hat)? Die Doktrin, nach der Lateinamerika als „Hinterhof“ der USA eingestuft wurde?

Seien wir ehrlich, der Expansionismus der USA machte hier nicht Halt, sondern erreichte Puerto Rico, ein Gebiet, in dem die USA alle Arten von Barbarei praktizierten, um die Selbstbestimmung dieses Volkes zu verhindern, das überwiegend die Nationalistische Partei von Puerto Rico unterstützte (Krieg gegen alle Puertoricaner, Revolution und Terror in Amerikas Kolonie, von Nelson A. Denis), und dieses Gebiet bis heute als Kolonie zu erhalten. Indigene Völker haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Geschichten wie die von Trump. Trump verhält sich in der Tat und auf seine Weise wie ein wahrhaft amerikanischer Präsident.

Heutzutage hat sich nichts geändert, abgesehen von der Fähigkeit zur Propaganda, die stark von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Kommunikation und Psychologie profitiert. Beispiele für Annexionen gibt es zuhauf, Syrien ist nur ein weiteres Beispiel. Unter Obama kamen US-Truppen in Syrien an, und zwar am 22. September 2014, angeblich um den IS zu bekämpfen, obwohl bekannt ist, dass die von Obama entsandten Truppen im Wesentlichen dazu da waren, die sogenannte „Freie Syrische Armee“ und ihre „gemäßigten Rebellen“ zu bilden, auszubilden und zu mobilisieren. Im Jahr 2019 war es Trump, der die Truppen in Syrien demobilisierte und einige zurückließ, um, wie er sagte, „das Öl zu behalten“.

Es ist interessant, oder nur ein weiteres Beispiel dafür, warum diese ganze Einstellung gegenüber Trump eine monumentale Heuchelei ist, dass Joe Biden nach einer vollen Amtszeit nicht nur das illegal besetzte syrische Gebiet nicht räumte, sondern auch eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Türkei bei der Zerstörung dieses Landes spielte und damit die Voraussetzungen für einen längeren und festeren Aufenthalt der USA schuf. Auch hat er den dreisten Diebstahl von Öl nicht gestoppt.

Die Wahrheit ist also ganz einfach: Trump, wie Bush der Vater, wie Bush der Sohn, waren nur die hässlichen Gesichter, denen die Demokraten – Verteidiger des manifesten Schicksals der USA, des Globalismus und des Interventionismus – vorwarfen, die Handlungen auszuführen, die die Demokraten selbst später nicht nur festigten, sondern vertieften. Mit Ausnahme von Afghanistan, aus dem Biden sich zurückzog, ist es üblich, dass die Demokraten, ihre Anhänger und Stellvertreter in Europa, Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland den Interventionismus den Republikanern anlasten, aber die Demokraten, wie die Republikaner, machen diese Politik nicht nur nicht rückgängig, sondern setzen sie fort und vertiefen sie.

Das Beispiel Afghanistan bedeutet für Biden, was der Rückzug aus dem Irak für Trump bedeutet. Wenn Trump sich nicht vollständig zurückgezogen hat, dann liegt das wieder einmal am Öl. Biden setzte sich weiterhin gegen den Abzug der US-Truppen ein, selbst nachdem das irakische Parlament dafür gestimmt hatte.

Keine der von Trump eröffneten internationalen Fronten wurde von Biden geschlossen. Der technologische Krieg gegen Huawei wurde von Biden verschärft und auf andere Unternehmen und Technologien ausgeweitet, und dasselbe gilt für den Handelskrieg. Im Gegensatz zu Trump, der in seiner ersten Amtszeit mit Wladimir Putin sprechen konnte, lehnte Biden jeglichen Kontakt ab und vertiefte in guter demokratischer Manier die Kluft zwischen einem so wichtigen Land wie der Russischen Föderation, was zu einer internationalen Sicherheitskrise führte, wie es sie seit langem nicht mehr gegeben hat

Unter der „Führung“ der Demokratischen Partei zerstörte die NATO Jugoslawien, und unter Biden fand in Gaza der erste im Fernsehen und online übertragene Völkermord der Menschheitsgeschichte statt. Tatsächlich ist Joe Biden, die rechte Hand von Bill und Hillary Clinton oder Barack Obama, die herausragende und präsente Figur des US-Interventionismus der letzten 30 bis 40 Jahre.

Jeder erinnert sich daran, wie Joe Biden neben einem fassungslosen und hierarchisch untergebenen Kanzler Scholz sagte, er würde die NordStream-Gaspipeline zerstören, wenn Russland in die Ukraine „einfiele“. Die Pipeline, die sich im gemeinsamen Besitz der Russischen Föderation und der NATO-Staaten befand, wurde zerstört, was nach internationalem Recht einen kriegerischen Akt gegen eine zivile Infrastruktur darstellt, die zudem das Hoheitsgebiet „verbündeter“ Länder ist. Diese Drohung, die später in die Tat umgesetzt wurde, unterscheidet sich in ihrer Brutalität und Missachtung der Souveränität anderer Länder im Wesentlichen nicht von Trumps Anspruch auf Grönland, trotz Dänemarks.

Vielleicht lieben die „Gemäßigten“, ein Beiname, der verwendet wird, um die Fanatiker des Situationismus und andere Fanboys des von den USA geführten neoliberalen Globalismus zu bezeichnen, diese Narrative, die in Auftrag gegeben wurden, um die Wahrheit zu verbergen, wie zum Beispiel, dass es eine Gruppe betrunkener Ukrainer war, die in einem der bestbewachten Meere des Universums nicht nur eine wilde Party feierte, sondern auch eine durch internationales Recht geschützte Energieanlage in die Luft jagte. Aber diese paradoxe, wahnhafte und lügnerische Erzählung bestätigt nur alles, was ich hier gesagt habe. Trump und die Demokraten unterscheiden sich nur in der Ehrlichkeit, mit der sie ihre wahren Interessen vertreten. Ersterer sagt, wie es ist, in Wildwest-Manier, während die letzteren zwanghafte Lügner und Illusionisten sind, Experten darin, in eine Richtung zu weisen und dann in die andere zu drehen, und dabei von der wissenschaftlichen Nutzung der Disziplinen des Illusionismus und der Verdrehung profitieren.

Wie Trump, dessen Haltung zeigt, wie wenig er die derzeitigen europäischen Staats- und Regierungschefs schätzt und sie nicht einmal für eine beschönigende oder irreführende Rede zur Rechtfertigung von Aggressionen für würdig hält, war Biden nicht anders (wir alle erinnern uns an Nuland über die Meinung der Europäer zu ukrainischen Angelegenheiten). Er respektierte Scholz auch nicht als Staatsoberhaupt eines der wichtigsten Länder der Welt. Scholz bestätigte, was wir über den Charakter solcher Figuren gesehen haben, und verteidigte sich oder sein Land nicht einmal. Nicht einmal, um eine Art Ablenkung, einen Witz oder etwas anderes zu versuchen. Als ob seine Nähe zu seinem Chef ihn vor Angst erstarren ließe.

Vielleicht legen die sogenannten „Gemäßigten“, die Mehrheit der Kommentatoren, die die zunehmend irrelevanten westlichen Mainstream-Medien bevölkern, und die in politische Ämter Gewählten, die einfach den Anweisungen der Machtverzeichnisse der USA/G7 und der NATO folgen, zu viel Wert auf eine zynische und heuchlerische Haltung, die in den Korridoren der Macht im Westen so in Mode ist und darin besteht, das eine zu denken und das andere zu sagen; etwas sehr zu wollen und zu zeigen, dass man es nicht wirklich so sehr will. Aber diejenigen, die vor Ort leben, in der täglichen Realität des Überlebenskampfes und des Kampfes um die Veränderung der Welt, könnten von der Anfälligkeit einer wachsenden Zahl von Menschen profitieren, die in ihre Fernseher schauen und, anstatt sich eine politisch stilisierte Copperfield-Show anzusehen, zur Abwechslung Zugang zum wahren Gesicht des Imperiums, seinen Ticks, Macken und Launen haben.

Ich weiß nicht, ob es tragisch oder karikaturhaft ist, aber der öffentliche Raum im Westen, der Raum des „Postfaktischen“, ist zu einem riesigen und kontinuierlichen Theater geworden, in dem Figuren kontinuierlich und nacheinander paradieren und den Eindruck erwecken, als würde das Gegenteil von dem getan, was praktiziert wird, als würde das Gegenteil von dem verteidigt, was objektiviert wird, als würden die wahren Verantwortlichen für das, was wir alle sehen und was geschieht, versteckt. Auf diesen Bühnen der Illusion, zu denen die Medien geworden sind, ist Verwirrung stiften zum Synonym für Information geworden und Illusionismus ist zur Kommunikation selbst geworden.

Auf einer solchen Bühne sind Figuren wie Trump, Putin, Xi Ji ping, Maduro, Claudia Sheinbaum, Lukaschenko, Fitzo oder Orban, unabhängig von ihrem politisch-ideologischen Lager, zutiefst verhasste Figuren. Was sie zu sagen glauben und was sie sagen, stimmt in der Regel mit dem überein, wofür sie stehen. Sie begehen auch die Todsünde, die ihnen verfassungsrechtlich anvertraute Macht ausüben zu wollen, ohne Einmischungen zuzulassen, die nicht ihrem Willen und den ihnen übertragenen Verantwortlichkeiten entsprechen. Dieser souveräne (gegenüber sich selbst und anderen) und hochmütige Charakter bringt ihnen den Beinamen „Diktator“ ein, der, seien wir ehrlich, oft aus einem Büchlein namens „CIA World Factbook“ stammt.

Wir müssen uns fragen, warum wir eine Macht brauchen, die sagt, dass sie gegen Folter ist, aber Guantanamo Bay und Tausende von Geheimgefängnissen auf der ganzen Welt am Laufen hält. Oder eine Macht, die in den letzten 80 Jahren etwa 20 % des jährlich produzierten Reichtums von den ärmsten 50 %, den Arbeitern, auf die reichsten 10 %, die Oligarchen, übertragen hat, wobei diese 10 % heute mehr als 30 % der Produktion der USA dominieren und den ärmsten 50 % nur noch 6 oder 7 % bleiben. Und das alles, während sie schöne Reden über Demokratie – natürlich für die reichsten 10 % – und Menschenrechte schwingen, solange diese nicht mit wichtigeren Interessen, wie z. B. monetären, kollidieren.

Diese Leute werden sich freuen zu hören, dass Biden auf derselben Pressekonferenz sagt, dass er Waffen nach Israel schicken wird, und dann sagt, dass er über die humanitäre Lage in Gaza besorgt ist, und Netanjahu auffordert, mit den Bomben, deren Lieferung er selbst genehmigt hat, nachsichtiger zu sein. Sie werden sich auch darüber freuen, Blinken sagen zu hören, dass er der Ukraine mit mehr Waffen „helfen“ muss, und dann die Russische Föderation beschuldigen, ukrainische Gebäude abzureißen, um die Soldaten zu eliminieren, die die NATO dorthin schickt. Oder Selenskyj sagen zu hören, dass er für die Demokratie kämpft, während er gleichzeitig jede Opposition von links und aus der Mitte ausschaltet.

Die Höflichkeit und der Zynismus, die die meisten mit „demokratischer Kultur“ und „institutionellem Respekt“ verwechseln, basieren auf denselben Prinzipien – oder deren Fehlen –, die sie dazu veranlassen, Medien im Namen der Verteidigung der „Meinungsfreiheit“ zu verbieten und Einzelpersonen in sozialen Netzwerken zu verfolgen, Telefonanrufe abzuhören, Videos anzusehen und private Nachrichten zu analysieren, und zwar im Namen der Verteidigung der Meinungsfreiheit. Im Namen dieser Höflichkeit werden die Milliarden von Dollar, die der US-Haushalt jährlich für die Medien bereitstellt, zum Schweigen gebracht, damit Informationen produziert werden können, die „dem bösartigen Einfluss“ Russlands, Chinas oder des Iran entgegenwirken. Selbst wenn für die Produktion solcher Botschaften Fakten erfunden, gelogen und manipuliert werden müssen. Wie kann jemand, der bei klarem Verstand ist und sich auch nur im Geringsten um die Menschen sorgt, die er vertritt, zulassen, dass ein fremdes Land endlose Mittel einsetzt, um die Beziehungen zwischen Europa und China oder Europa und Russland zu zerstören, als wären sie unsere Patriarchen oder Vormunde und die europäischen Völker einem Prozess der bürgerlichen Disqualifikation unterworfen, unfähig, ihre Rechte auszuüben und ihre Pflichten zu übernehmen.

Während wir beobachten, wie Elon Musk sich in die europäische Politik einmischt und sein „X“ benutzt, um seine Ideen zu verbreiten, sollten alle, die schockiert sind, zweimal darüber nachdenken und erkennen, dass sich Musks Verwendung des „X“ nicht von der Nutzung von Facebook, Google oder den Mainstream-Medien (die unter Clintons Schirmherrschaft zusammengefasst sind) durch das Weiße Haus und die CIA unterscheidet. Musks Missachtung der Souveränität der europäischen Mitgliedsstaaten unterscheidet sich nicht von der Missachtung, die die politischen Vertreter dieser Staaten sich selbst und den Menschen, die sie zu verteidigen vorgeben, entgegenbringen, als sie die Regierungsgeschäfte aufgaben und alles in die Hände Washingtons und der Mandatsträgerin Ursula von der Leyen legten. Im Grunde genommen nutzt Elon Musk nur die Macht, von der er weiß, dass sie existiert, und zwar ohne jegliche Maske.

Trump, Elon Musk oder J.D. Vance (es werden sich immer noch Leute outen und sagen, dass ich sie unterstütze) beunruhigen diese Leute, weil sie ohne Umschweife, ohne falsche Bescheidenheit, ohne Heuchelei die staatliche Unterwerfung und Unterordnung anprangern, in der sich europäische Politiker gegenüber dem Weißen Haus, gegenüber dem Unternehmensimperium, dem sie jetzt vorstehen, befinden. Da sie dies wissen, nutzen sie diese Macht unverhohlen aus und erniedrigen die Empfänger ihrer Befehle auf das Niveau dessen, was sie sind: bloße Unternehmensbeamte, die die Karriereleiter hinaufklettern wollen, und korrupte (moralisch oder finanziell) Stellvertreter, die so leicht zu manipulieren sind. Wenn es eine Fähigkeit gibt, die alle affirmativen Führungskräfte besitzen, dann ist es das Wissen, wo die Auslöser sind, die jedes Wesen, jede Persönlichkeit manipulieren. Wie kein anderer wissen sie, wie man sie zieht und belohnt, um das zu bekommen, was sie wollen.

Angesichts eines solchen Verhaltens sind Menschen wie António Costa, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Montenegro, Starmer, Scholz, Macron oder Meloni (den sie jetzt als neuen Mussolini 2.0 in einer wachen Version bewerben) völlig entwaffnet. Es gibt keine Vortäuschung mehr. Entweder sie folgen ihrem Anführer oder sie werden zerschmettert. Die andere Möglichkeit ist zu kämpfen, eine Alternative zu wählen. Trump zwingt sie, Stellung zu beziehen und den Sumpf der Unentschlossenheit, des Salamitaktik und des Zynismus zu verlassen. Kein Aufsteiger mag es, auf diese Weise entlarvt zu werden. Weder im Guten noch im Schlechten.

Wie die demokratischen Regierungen gezeigt haben, werden die brutalen Einstellungen, die die Republikaner einnehmen, später immer von den „zivilisierten“ Demokraten bestätigt und vertieft. Genauso wie es die „sozialdemokratischen und sozialistischen“ Parteien (jetzt alle „liberal“) in Europa in Bezug auf die offen neoliberalen, konservativen und reaktionären Parteien tun. Letztere ebnen den Weg, den die ersteren später festigen, indem sie sagen, dass sie es nicht tun. Am Ende wissen wir alle, dass wir ärmer geworden sind. Und so entsteht der Anschein einer Bewegung, die alles beim Alten lässt.

Das ist nichts anderes als die „Guter Bulle, böser Bulle“-Geschichte. Die Rolle der Trumps und Bushs besteht darin, das manifeste Schicksal voranzutreiben, d. h. die Ausdehnung des Imperiums, damit die Clintons und Obamas als Retter auftreten und inmitten der schönen Worte von Einheit, Freiheit und Demokratie die Barbarei normalisieren können, die sie wollten und ausgenutzt haben. Apropos Fortschritt: Wir alle sehen, dass wir in einer gewalttätigeren, verarmteren, rückständigeren und weniger demokratischen Gesellschaft leben.

Was braucht die Welt schließlich, wenn nicht die Wahrheit? Sei sie brutal und unterdrückerisch, sei sie inakzeptabel oder unbequem. Aber es soll die Wahrheit sein, und in diesem Fall ist Trump der Wahrheit viel treuer als Biden. Trump zeigt uns das wahre Gesicht der USA, das nicht durch die Goebbels’schen Reden der Demokratischen Partei verschleiert und verdeckt wird. Selbst wenn er lügt und konspiriert, sagt uns Trump die Wahrheit, weil er dies mit einer solchen Anmaßung, Dummheit und Arroganz tut, dass es einfach ist, die Rede zu diskreditieren und zu demontieren.

Man kann mit der Wahrheit kämpfen. Sie hassen Trump, weil er uns zeigt, wer der Feind ist, und dem Monster, das sich hinter dem von den USA angeführten Globalismus verbirgt, einen Namen und ein Gesicht gibt. Alles, was die Demokratische Partei und ihre Anhänger so sehr versuchen, vor den Menschen zu verbergen, ist nicht länger geheim.

Hugo Dionísio ist Rechtsanwalt, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist der Eigentümer des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal, der sich mit geopolitischen Analysen befasst. Als Vorstandsmitglied der Portugiesischen Demokratischen Anwaltsvereinigung ist er als Aktivist für Menschenrechte und soziale Rechte tätig. Außerdem ist er Forscher beim Portugiesischen Gewerkschaftsbund (CGTP-IN).

Übersetzt mit Deepl.com