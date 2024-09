https://www.palestinechronicle.com/not-october-7-or-any-other-date-this-is-all-about-1948-now/



Nicht der 7. Oktober oder irgendein anderes Datum – es geht um 1948

Von Jeremy Salt

27. September 2024

Ibtihaj Dawlah, 98, ist eine Überlebende der Nakba. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Israel ist außer Kontrolle, aber es hatte nie die Kontrolle. Der Westen hat auch das zugelassen und wird die Konsequenzen tragen müssen.

Hier geht es um 1948. Nicht um den 7. Oktober oder 1967 oder 1982 oder 2008 oder eines der anderen Daten, an denen Israel in und um Palästina abscheuliche Gräueltaten begangen hat, sondern um 1948. Der Krieg und der völlige Zusammenbruch aller Bemühungen, einen vernünftigen Frieden zu schaffen, haben Palästina auf dieses eine Urdatum zurückgeworfen. Die 76 Jahre dazwischen waren insofern Zeitverschwendung, als es um „Frieden“ geht. Alles, was sie getan haben, ist, Israel vier Jahrzehnte Zeit zu geben, um seinen ausschließlichen Einfluss auf Palästina zu festigen.

Hier geht es um Geschichte. Nur durch die Geschichte kann der Kampf um Palästina verstanden und die richtigen Antworten gefunden werden. Die moderne Geschichte beginnt damit, dass Großbritannien die Zionisten einsetzte (und selbst von ihnen eingesetzt wurde), um einen imperialen Brückenkopf im Nahen Osten zu errichten, wodurch Israel mehr oder weniger zum zentralen Pfeiler einer Brücke wurde, die Ägypten und den Nil mit dem Irak, seinem Öl und dem Golf verbindet. Es gab kein Richtig oder Falsch in seinen Berechnungen, nur Eigeninteresse.

Großbritannien hatte kein Recht, einen Teil des von ihm besetzten Landes – Palästina – an einen anderen Besatzer abzutreten, und die UNO hatte auch kein Recht, es abzutreten. Die Teilungsresolution der Generalversammlung von 1947 war ohnehin eine US-Resolution, deren Zahlen vom Weißen Haus festgelegt wurden, als klar wurde, dass sie scheitern würde.

Chaim Weizmann, die führende zionistische Persönlichkeit in London und Washington, bat Truman, zu intervenieren. „Ich bin mir bewusst, wie sehr sich die Delegationen, die sich der Stimme enthalten wollen, von Ihrem Rat und dem Einfluss Ihrer Regierung beeinflussen lassen würden“, sagte er dem Präsidenten. „Ich beziehe mich auf China, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Liberia, Äthiopien und Griechenland. Ich flehe Sie an und bete für Ihr entschlossenes Eingreifen in dieser entscheidenden Stunde.„ Auch die Philippinen, Kuba, Haiti und sogar Frankreich standen auf der Liste der Länder, die einen Anstoß brauchten.

„Wir haben es durchgezogen“, sagte Clark Clifford, Trumans Sonderberater, später. „Weil das Weiße Haus dafür war, ist es durchgegangen. Ich habe dem Außenministerium ständig Druck gemacht.“

Herschel Johnson, der stellvertretende Leiter der US-Mission bei den Vereinten Nationen, weinte frustriert, als er mit Loy Henderson sprach, einem hochrangigen Diplomaten, Leiter des Büros für Nahostangelegenheiten des Außenministeriums und entschiedenen Gegner der Errichtung eines zionistischen Siedlerstaates in Palästina.

„Loy, verzeih mir, dass ich so zusammenbreche“, sagte Johnson, “aber Dave Niles hat uns vor ein paar Tagen hierher gerufen und gesagt, dass der Präsident ihn angewiesen habe, uns zu sagen, dass er, bei Gott, wolle, dass wir uns ins Zeug legen und so viele Stimmen wie möglich sammeln, dass es die Hölle gäbe, wenn die Abstimmung anders ausfiele.“

Im September hatte die UNSCOP (der UN-Sonderausschuss für Palästina) einen Ad-hoc-Ausschuss ernannt, der ihre Empfehlungen prüfen sollte. Der Ausschuss setzte sich aus allen Mitgliedern der Generalversammlung zusammen, wobei Unterausschüsse mit der Prüfung der vorgelegten Vorschläge beauftragt wurden. Am 25. November stimmte die Generalversammlung als Ad-hoc-Ausschuss über die Teilung ab und genehmigte sie mit 25 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen.

Da für die Annahme des Teilungsbeschlusses bei der Plenarsitzung der Generalversammlung vier Tage später eine Zweidrittelmehrheit erforderlich war, war klar, dass er scheitern würde. Nachdem sich das Weiße Haus jedoch dafür ausgesprochen hatte, stimmten sieben der 17, die sich am 25. November enthalten hatten, am 29. November mit „Ja“, und die Resolution 181 (II) wurde mit 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen angenommen.

Niles, der „Mann an der Spitze“ der Zionisten im Weißen Haus, sollte später mit Clark Clifford zusammenarbeiten, um den Plan des Außenministeriums zu sabotieren, die Teilung aufgrund der drohenden Gewalt in Palästina vorerst durch eine Treuhandschaft zu ersetzen. Niles war der erste einer Reihe von zionistischen Lobbyisten, die ernannt wurden, um den Präsidenten von innen heraus zu beobachten. Die Präsidenten mochten sie nicht unbedingt und mochten sie und ihren ständigen Druck vielleicht sogar nicht, aber sie mussten sich mit ihnen abfinden.

Zu John F. Kennedys Zeiten wurde Mike (Myer) Feldman erlaubt, den gesamten Telegrammverkehr des Außenministeriums und des Weißen Hauses im Nahen Osten zu überwachen. Es gab Widerstand aus dem Weißen Haus, aber Kennedy betrachtete Feldman als „ein notwendiges Übel, dessen gut sichtbare Position im Weißen Haus eine politische Schuld war, die beglichen werden musste“, so Seymour Hersh in seinem Buch „The Samson Option. Israels Nukleararsenal und die amerikanische Außenpolitik (S. 98). Nach Kennedys Ermordung wurde Feldman von Lyndon Johnson übernommen, der Israel alles gab, was es wollte, ohne eine Gegenleistung zu verlangen.

Die Übergabe Palästinas an eine erst kürzlich entstandene Siedler-Minderheit verstieß gegen die grundlegendsten Prinzipien der UNO, allen voran das Recht auf Selbstbestimmung. In der US-Regierung gab es starken Widerstand gegen den Zionismus und die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina, aber es war der Mann im Weißen Haus, der auf innenpolitische Interessen (Geld und Wählerstimmen) reagierte und das Sagen hatte und seitdem hat. Palästina wurde von den Briten an die Amerikaner und von diesen an die Zionisten weitergegeben.

Was die Palästinenser wollten, war für die „Rückkehr“ des jüdischen Volkes in seine alte Heimat unerheblich, wie Arthur Balfour in seiner trägen Art der Oberschicht herausfordernd bemerkt hatte. Die Tatsache, dass Juden nicht in ein Land „zurückkehren“ konnten, in dem sie oder ihre Vorfahren nie gelebt hatten, war ebenso unerheblich.

Ein Kapitel Schikanen

Was hinter verschlossenen Türen geschah, um die Errichtung eines Siedlerkolonialstaates in Palästina gegen den Willen der dort lebenden Menschen zu gewährleisten, ist nur ein Kapitel in einer langen Geschichte von Schikanen, Täuschungen, ständigen Verstößen gegen das Völkerrecht und Verletzungen der grundlegendsten Prinzipien der Vereinten Nationen.

Das sogenannte „Palästina-Problem“ war nie das „Palästina-Problem“, sondern ein westliches Problem, ein zionistisches Problem, eine explosive langfristige Mischung aus beidem, die gerade jetzt explodiert und von den Tätern immer noch ihren Opfern angelastet wird.

Es gäbe keinen Zweifel daran, wie wir hierher gekommen sind, an den Rand des Abgrunds, wie die Leute sagen, wenn die westlichen Regierungen und die Medien Israel jemals zur Rechenschaft gezogen hätten, anstatt es zu schützen, zu unterstützen und selbst Verbrechen größten Ausmaßes hinter dem Ruf nach Israels „Recht“ auf Selbstverteidigung zu rechtfertigen.

Zu behaupten, der Dieb habe irgendein „Recht“, gestohlenes Eigentum zu „verteidigen“, ist lächerlich. Das Recht liegt bei der Person, die für die Rückgabe kämpft, wie es die Palästinenser seit 1948 jeden Tag tun. Abgesehen von den 5–6 Prozent, die die zionistischen Landkaufagenturen vor 1948 tatsächlich gekauft haben, leben die Israelis auf und in gestohlenem Eigentum. Sie werden es verteidigen, aber sie haben kein „Recht“, etwas zu verteidigen, das nach jedem rechtlichen, moralischen, historischen oder kulturellen Maßstab jemand anderem gehört.

Dies war nie ein „Rechtskonflikt“, wie „liberale“ Zionisten behauptet haben, denn ein Recht ist ein Recht und kann nicht mit einem anderen Recht in Konflikt stehen. Die wahren Rechte sind hier klar oder wären es, wenn sie nicht ständig von westlichen Regierungen und Medien, die Israel bei allem, was es tut, schützen, unterdrückt würden.

Die Teilungsresolution von 1947 beinhaltete keine „Übertragung“ der palästinensischen Bevölkerung, aber ohne sie hätte kein jüdischer Staat geschaffen werden können. Ohne die Vertreibung der Ureinwohner hätte es im „jüdischen Staat“ ebenso viele palästinensische Muslime und Christen wie Juden gegeben.

Der Krieg war der einzige Weg, sie loszuwerden; mit brutaler Gewalt wurde erreicht, was Theodor Herzl sich vorgestellt hatte, als er davon sprach, die „mittellose Bevölkerung“ aus ihrem Land zu „vertreiben“. Als es vollbracht war, schwärmte Weizmann von dieser „wundersamen Vereinfachung unserer Aufgabe“.

Was nach 1948 folgte, waren Massaker in Gaza und Jordanien, Massaker im Libanon und Krieg und Attentate in der gesamten Region und darüber hinaus. Auf die ethnische Säuberung von 1948 folgte 1967 eine zweite und jetzt eine dritte und vierte in Gaza und im Südlibanon, wo Stadt- und Dorfbewohner im Süden derzeit abgeschlachtet und in die Flucht getrieben werden.

Hinzu kommt die schrittweise illegale/pseudo-legale Zerstörung des Lebens und der Rechte der Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem, die von westlichen Regierungen und den Medien gebilligt wird.

Es ist erstaunlich, dass die Medien zwar nicht aufhören können, über den 7. Oktober zu reden, aber nie über diese kritische Geschichte sprechen. Natürlich würde eine ehrliche Berichterstattung über eines der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts, das bis ins kleinste Detail geplant und blutig ausgeführt wurde, bedeuten, dass die Medien sich selbst belasten würden. Deshalb sprechen sie weiterhin über etwas anderes – den Terrorismus der Hamas, den 7. Oktober, alles, um von Israels monströsen Verbrechen abzulenken. Diese Verzerrung der Erzählung hält an, seit die PLO und die Volksfronten der 1960er Jahre zu Terroristen wurden und Israel zum tapferen kleinen Staat, der sich nur verteidigt.

Die Polen, Franzosen und andere in ganz Europa leisteten Widerstand gegen die Nazi-Besatzung. Es ist nicht schwer, dies zu verstehen, aber wenn es um die Palästinenser geht, wird Widerstand gegen die Besatzung zu Terrorismus und Staatsterrorismus zu „Selbstverteidigung“.

Diese Verdrehung der Wahrheit wurde nach den von Israel im Libanon begangenen Pager-/Walkie-Talkie-Terrorverbrechen schamlos weitergeführt. Westliche Regierungen und ihre verbündeten Medienkohorten haben sie gerechtfertigt und sogar gefeiert.

Die Palästinenser haben schon vor langer Zeit ihre Bereitschaft gezeigt, über 1948 hinauszugehen und große Opfer für den Frieden zu bringen – 22 Prozent des Landes im Gegenzug für die Aufgabe von 78 Prozent –, wenn Israel ehrlich mit den Rechten der Generation von 1948 umgehen würde, aber sie wurden von Israel sofort abgewiesen und verspottet.

Die Palästinenser waren auch bereit, Jerusalem zu teilen, aber Israel war auch dazu nicht bereit. Es wollte schon immer ganz Palästina. Das war die Realität, die durch den „Friedensprozess“ der 1990er Jahre und frühere Pläne verschiedener Akteure auf dem diplomatischen Parkett verschleiert wurde, aber jetzt sieht die Regierung Netanjahu keine Notwendigkeit mehr für die Verschleierung. Sie verkündet laut und deutlich, ungeachtet dessen, was andere denken, einschließlich ihrer ehemaligen Freunde und Verbündeten, was sie will, nämlich das, was die zionistische Bewegung am Anfang wollte, ganz Palästina, am besten ohne Palästinenser.

Da Israel nicht bereit ist, auch nur einen Teil Palästinas aufzugeben, sind die Grenzen zwischen der Zeit vor und nach 1967 aufgehoben. Es gibt keine grünen Linien zwischen dem, was besetzt ist, und dem, was nicht besetzt ist, sondern nur die roten Linien, die Israel jeden Tag überschreitet. Da den Palästinensern und ihren Verbündeten selbst ein kleiner Teil ihres Heimatlandes verweigert wird, bleibt ihnen nichts anderes übrig als Widerstand und die Entschlossenheit, ganz Palästina von 1948 zurückzugewinnen und nicht nur den Teil, den sie einst akzeptiert hätten.

Wenn Israel dauerhaft außerhalb des Völkerrechts lebt, dann deshalb, weil westliche Regierungen dies zulassen und es sogar mit Waffenlieferungen und finanzieller Unterstützung fördern. Wenn Israel besetzt, massakriert und mordet, dann deshalb, weil westliche Regierungen dies zulassen und es effektiv fördern. Wenn Israel Völkermord begeht, dann deshalb, weil westliche Regierungen dies zulassen und es effektiv fördern.

Wenn Israel sich selbst zu einem andauernden Krieg mit den Menschen verdammt, deren Rechte es seit 76 Jahren auf grundlegendste Weise verletzt, dann liegt das daran, dass westliche Regierungen dies zulassen.

Sie haben zugelassen, dass Israel die Welt an den Rand eines regionalen und vielleicht sogar globalen Krieges drängt. Israel ist außer Kontrolle, aber es hatte nie die Kontrolle. Auch das hat der Westen zugelassen und wird die Konsequenzen tragen müssen.

– Jeremy Salt lehrte viele Jahre an der University of Melbourne, an der Bosporus University in Istanbul und an der Bilkent University in Ankara und spezialisierte sich auf die moderne Geschichte des Nahen Ostens. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören das 2008 erschienene Buch „The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands“ (University of California Press) und „The Last Ottoman Wars. The Human Cost 1877-1923 (University of Utah Press, 2019). Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …