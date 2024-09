https://www.richardsilverstein.com/2024/09/28/nasrallah-assassinated-all-out-regional-war-looms/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet

Nasrallah ermordet, regionaler Krieg droht IDF kündigt bevorstehende Bodeninvasion an

Von Richard Silverstein

am 28. September 2024

Israel hat gerade die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah bekannt gegeben. Ich habe dies durch eine vertrauenswürdige israelische Sicherheitsquelle bestätigt bekommen. Dies ist eine schreckliche Entwicklung. Sie wird zweifellos einen umfassenden Krieg auslösen. Nicht nur zwischen Israel und der Hisbollah. Ich sehe kaum eine Chance, dass der Iran und seine Stellvertreter im Irak und im Jemen sich von einer solch massiven Provokation fernhalten können. Das bedeutet einen regionalen Krieg, wie wir ihn seit 1967 nicht mehr erlebt haben. Aber einen Krieg in viel größerem Maßstab, mit weitaus tödlicheren Waffen, die Hunderttausende töten können.

Apropos Iran: Die Angriffe Israels haben die iranische Führung sicherlich davon überzeugt, dass sie nicht nur die nukleare Fähigkeit erlangen müssen, sondern dass sie dies auch auf eine Weise deutlich machen müssen, die sie bisher nicht gewählt haben. Um sich vor genau der Angriffspflicht zu schützen, die heute im Libanon besteht, muss der Iran über eine solche Weltuntergangswaffe verfügen. Die Gewissheit einer solchen Entwicklung ist eine Tragödie für die Region.

Die Bunker-Buster-Bomben, die zum Eindringen in den befestigten unterirdischen Bunker, in dem sich die Hisbollah befand, verwendet wurden, waren wahrscheinlich aus US-amerikanischer Produktion. Die israelische Luftwaffe verfügt zwar über solche Munition, aber unsere ist viel leistungsfähiger. Obwohl die USA darum gebeten haben, sie für ihr Arsenal zu erhalten, haben sie sich geweigert, sie an Israel zu liefern. In diesem Zusammenhang behaupten Militärexperten in den sozialen Medien, dass US-Bomben, die von US-Flugzeugen transportiert und von US-AWACS-Aufklärungseinheiten gesteuert wurden, den israelischen Angriff ermöglichten. Obwohl dies noch nicht vollständig bestätigt wurde, sehe ich wenig Grund, daran zu zweifeln.

Wir sind darin verwickelt. Biden hat das Blut von Gaza und dem Libanon an seinen Händen. 300 libanesische Zivilisten wurden bei diesem Angriff ermordet. Doch der Präsident bietet nichts als Rhetorik: Er fordert Waffenstillstände, die Israel kurzerhand ablehnt. Biden weigert sich, das zu tun, was getan werden muss, um diesen Strudel zu stoppen. Das Ergebnis seiner Lähmung wird ein regionaler Krieg von erschütterndem Ausmaß sein. Angriffe des Iran auf Israel, israelische Vergeltungsschläge auf iranische Nuklearanlagen.

Ich glaube nicht, dass Biden handeln wird. Wir sind die einzige Partei, die dies stoppen kann. Doch wir haben einen Präsidenten, der nichts als Plattitüden von sich gibt.

Schließlich, wie ich weiter unten im Text erwähne, den ich Anfang dieser Woche zu schreiben begann, wird die IDF eine Bodeninvasion starten. Zehntausende israelische Truppen werden den Südlibanon angreifen und besetzen. Die Hisbollah hat diesen Moment in den letzten 30 Jahren erwartet. Sie ist bereit. Die beiden Seiten werden sich gegenseitig dezimieren. Letztendlich wird Israel die Hisbollah niemals vernichten können, egal wie viele ihrer Anführer es auch tötet. Wie schon 1982 steuert Israel auf einen Krieg zu, den es nicht kontrollieren kann und der niemals zu seinen Bedingungen enden kann. Ganz gleich, wie viel Prahlerei und Drohungen die Generäle und Premierminister auch von sich geben.

***

IDF-Chef sagt Truppen Invasion voraus

Der angekündigte Stabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, wies seine Truppen an der Nordfront an, sich auf den Kampf vorzubereiten. Eine Bodeninvasion Israels scheint unmittelbar bevorzustehen. Die internationalen Medien haben nur Auszüge seiner Rede übersetzt. Ich übersetze hier die vollständige Originalerklärung, die eindeutig auf die Absicht hinweist, eine Invasion zu starten:

„Das Ziel ist ganz klar: die Bewohner des Nordens sicher zurückzubringen. Um dies zu erreichen, bereiten wir ein [militärisches] Manöver vor, und das bedeutet, dass Ihre Armeestiefel, die Stiefel für diese Operation, feindliches Gebiet betreten werden, jene Dörfer betreten werden, die die Hisbollah als wichtige Militärposition vorbereitet hat, mit Tunneln, Ruhepunkten, mit Orten, um in unser Gebiet einzudringen und Angriffe auf israelische Bürger durchzuführen.

Ihr Eindringen mit voller Wucht und die Konfrontation mit den dortigen Hisbollah-Kämpfern wird ihnen zeigen, was es bedeutet, auf eine professionelle, hochqualifizierte und kampferprobte Kampftruppe zu treffen. Sie sind viel stärker als sie und erfahrener als sie. Gehen Sie mit voller Konzentration auf die Zerstörung der feindlichen Infrastruktur vor. Das wird es uns ermöglichen, die Bewohner des Nordens anschließend zurückzubringen.“

Die militärische Mission, die Rückkehr von 70.000 israelischen Flüchtlingen in ihre Heimat zu sichern, ist eine vergebliche Hoffnung. Eine Invasion, wie sie die IDF plant, wird die Fähigkeiten der Hisbollah keineswegs ausschalten. Darüber hinaus würde die Gewährleistung der anhaltenden Sicherheit für eine solche Rückkehr von Zivilisten in den Norden eine langfristige israelische Besetzung des Südens garantieren. Dies ist eine Formel, die von 1982 bis 2000 versucht wurde. Die IDF erlitt Hunderte von Toten durch Hinterhalte, Bombenanschläge usw. der Hisbollah in genau demselben Gebiet, das die Armee jetzt besetzen will.

Halevis Angeberei, wie kampfbereit seine Truppen sind, ignoriert, dass sie einer professionellen, hochqualifizierten und kampferprobten Hisbollah-Truppe gegenüberstehen werden. Tatsächlich ist sie aufgrund ihrer jahrelangen Kämpfe in Syrien weitaus erfahrener als die IDF.

Was werden die USA und der Iran tun?

Wie werden die USA auf diesen Angriff Israels auf einen souveränen Staat reagieren? Sicherlich mit demselben fehlgeleiteten Ansatz wie im Fall von Gaza. Wir werden diesen neuen drohenden Völkermord anheizen, indem wir Israel alle Waffen zur Verfügung stellen, die es für seine Durchführung benötigt.

Welche Haltung wird der Iran einnehmen? Die Hisbollah ist der wichtigste Verbündete des Iran in der Region. Wird sie sich an der Verteidigung des Libanon beteiligen? Wird sie Hunderte oder Tausende von Raketen abschießen, wie sie es tat, nachdem Israel einen hochrangigen IRG-Kommandeur ermordet hatte? Ist sie bereit, einen israelischen Gegenangriff zu riskieren? Ich vermute, dass sie, so verlockend es auch sein mag, in den Kampf einzugreifen, sich zurückhalten wird oder in irgendeiner Form reagieren wird, ohne einen totalen Krieg zu führen.

Aber es besteht immer die Gefahr eines umfassenden regionalen Krieges. Israel hat sicherlich genug Provokationen geliefert, um ein solches potenziell katastrophales Ereignis zu rechtfertigen.

Anfang dieser Woche startete Israel einen massiven Angriff auf den Libanon, der auch Gebiete im Norden bis Beirut und im Osten bis zum Bekaa-Tal umfasste, wobei die Hauptangriffe im Süden stattfanden. 500 Menschen wurden ermordet, darunter 21 Kinder.

Pagergate: tödlicher israelischer Terroranschlag

Dies geschah, nachdem Israel einen groß angelegten Cyberangriff auf Pager gestartet hatte, die von Hisbollah-Kämpfern und ihren Familien benutzt wurden. 37 wurden ermordet und 4.000 verwundet (viele von ihnen verloren ihr Augenlicht, weil sie auf die Textnachricht schauten, die die Geräte zur Explosion brachte).

Der ehemalige Verteidigungsminister Leon Panetta sagte in einem Interview (bei 32:20) über den Cyber-Terror-Angriff:

Die Fähigkeit, einen Sprengstoff in einer Technologie zu platzieren, die heutzutage weit verbreitet ist [Pager]. Und daraus einen Krieg des Terrors zu machen. Wirklich, einen Krieg des Terrors. Das ist etwas Neues“, sagte Panetta.

„Ich glaube nicht, dass es irgendeine Frage gibt, dass es eine Form des Terrorismus ist … Das geht direkt in die Lieferkette, direkt in die Lieferkette. Und wenn Terror in die Lieferkette eindringt, stellt man sich die Frage: Was zum Teufel kommt als Nächstes?“

Dies ist eine Taktik, die Auswirkungen hat … Wir wissen wirklich nicht, wie diese Auswirkungen aussehen werden … Die Kriegsmächte haben derzeit weitgehend die Kontrolle.

„Ich denke, es wird für die Nationen der Welt sehr wichtig sein, sich darauf zu konzentrieren, denn wenn sie jetzt nicht versuchen, damit umzugehen, dann, glauben Sie mir, ist das das Schlachtfeld der Zukunft.“

Panetta-Interview, CBS Sunday Morning, 22. September

Israelischer Plan, die Hisbollah zum Krieg zu provozieren

Seit dem letzten Krieg gegen die Hisbollah im Jahr 2006 planen Israels Militärstrategen einen neuen Krieg. Damals wurde die israelische Armee gedemütigt, als sie von einer angeblich zusammengewürfelten libanesischen Miliz bis zum Stillstand bekämpft wurde. Seitdem brennt die Armee auf Rache. Jetzt bietet sich ihr eine einmalige Gelegenheit.

In den letzten Tagen teilte mir eine israelische Sicherheitsquelle mit, dass die Strategie Israels darin bestehe, einen Krieg gegen die Hisbollah zu provozieren, anstatt ihn präventiv zu beginnen. Aber anscheinend glaubt die israelische Armee, dass die Hisbollah eine Reaktion gezeigt hat, die ausreicht, um Feindseligkeiten zu beginnen.

Dies wird eine ausgeklügelte Lüge sein. Die Hisbollah provoziert den Krieg nicht. Sie handelt in Solidarität mit Gaza gegen den israelischen Völkermord. Ein Krieg wird es den Israelis nicht erlauben, in den Norden zurückzukehren. Er wird zum Tod von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Bewohnern des Nordens führen.

Bibi will einen weiteren Krieg

Ein Krieg gegen den Libanon würde mehreren nützlichen Zwecken für Bibi Netanjahu dienen. Er würde vom Völkermord in Gaza ablenken. Es würde die Aufmerksamkeit der Welt von dem massiven Leid ablenken, das es dort verursacht hat. Es würde eine neue militärische Front eröffnen und die Feindseligkeiten gegen einen weiteren israelischen Feind verlängern. Je länger die Kämpfe andauern, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Netanjahu sich seiner politischen Abrechnung stellen muss. Sobald die Kämpfe nachlassen, wird die israelische Öffentlichkeit seinen Rücktritt fordern. Wenn er sich weigert, könnten die Gerichte ihn wegen einer oder mehrerer der vier Korruptionsanklagen, denen er sich gegenübersieht, verurteilen.

Dies würde auch jegliche mögliche Annäherung an den Iran zum Erliegen bringen, dessen Präsident kürzlich eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 und die Wiederaufnahme der Verhandlungen forderte. Die Biden-Regierung, die immer eine Gelegenheit verpasst, eine Gelegenheit zu verpassen, reagierte herablassend mit Vorbedingungen, von denen sie weiß, dass der Iran sie niemals erfüllen kann. Ein israelischer Angriff auf die Hisbollah wird sicherlich jede noch so kleine Chance auf eine Verbesserung der Beziehungen zunichte machen.

Eine solche Invasion und Besetzung würde gegen die UN-Resolution 1701 verstoßen, die den Krieg von 2006 beendete. Im Südlibanon befinden sich jetzt UNIFIL-Friedenstruppen, deren Aufgabe es ist, einen fragilen Frieden zu bewahren. Größere Feindseligkeiten würden gegen die Resolution verstoßen und die Friedensmission beenden.

IDF-Soldat in Gaza mit Aufnäher: „Das gelobte Land Israel“. Darin werden Grenzen festgelegt, die ganz Jordanien und den Libanon, Teile Syriens, Ägyptens und Saudi-Arabiens einschließen

fordert Israel auf, die Libanesen zu vertreiben und sie durch neue israelische Kolonien zu ersetzen

Es scheint, dass der Schlachtplan der IDF eng an einen Plan angelehnt ist, der von kriegerischen israelischen Generälen und Sicherheitsbeamten angepriesen wurde, und eine groß angelegte Invasion und Besetzung bis zum Litani-Fluss vorsieht. Haaretz nannte ihn „monströs“. Aber anscheinend ist monströs genau das, was der Arzt verschrieben hat, was Israel betrifft.

Eine neue Gruppe, Uri Zafon (nach einem beliebten Lied, „Arise O North“), hat sogar allen libanesischen Dörfern, die sie zu besetzen plant, hebräische Namen gegeben. Die Bildunterschrift der Karte lautet: „Die neuen hebräischen Namen für Siedlungen im Südlibanon.“ Angesichts der Tatsache, dass sie planen, das Land von seinen Bewohnern zu kolonisieren, ist es erstaunlich, dass sie es nicht mit einem hebräischen Namen „judaisiert“ haben.

Der Zionismus ist ein gieriges Expansionsunternehmen. Wie die meisten ultranationalistischen Nationen erhebt er maximalistische Gebietsansprüche. Der „Vater“ des modernen Zionismus, Theodor Herzl, schrieb über die „Forderungen, die wir vom Bach Ägyptens [dem Nil] bis zum Euphrat stellen werden“.

Ben Gurion hielt sich nach dem Ersten Weltkrieg in einer Erklärung etwas zurück und befürwortete den Litani als natürliche Nordgrenze:

Der Litani-Fluss, oder wie die Araber ihn nennen, der Kasimia-Fluss, ist die Grenze, die die beiden Teile des Landes [Libanon] voneinander trennt. Südlich des Flusses – die Beschaffenheit des Landes und seine Bevölkerungsdichte ähneln eher denen von Galiläa … Die nördliche Grenze des Landes Israel sollte daher der Kasimia-Fluss sein …

Expansionsgrenzen des Irgun für den zukünftigen jüdischen Staat

Wie der jüdische Terrormilitant der Irgun, Ben Gurion, glaubte auch dieser zu Beginn seiner politischen Karriere, dass Israel beide Seiten des Jordan umfassen sollte. Dies hätte das heutige Jordanien mit eingeschlossen.

Er war gezwungen, sich im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens von 1948 mit weniger zufrieden zu geben. Aber jetzt kann Israel Ben Gurions gehegte territoriale Vision verwirklichen.

Die Bewegung „Groß-Israel“, die aus dem Siegesgefühl des Sieges von 1967 entstand, erneuerte die expansionistische Vision. Sie brachte die Siedlungsbewegung hervor, die die kühnsten Träume ihres Gründers übertraf.

Jetzt verkünden neue Bewegungen die Vision einer Annexion des Gazastreifens und des Südlibanons durch Israel: Sie wollen die Gebiete von den Palästinensern befreien und durch Villen am Meer in Gaza und Ferienorte in den Bergen im Südlibanon ersetzen.

Natürlich werden Hunderttausende israelische Soldaten benötigt, um diese Siedler vor den sicheren Angriffen der Palästinenser und der Hisbollah zu schützen. Wie üblich scheint niemand darüber nachzudenken: Erst handeln (und zwar voreilig), Fragen später stellen (oder auch nicht)

Übersetzt mit Deepl.com

