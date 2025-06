https://www.aljazeera.com/news/2025/6/17/not-for-you-israeli-shelters-exclude-palestinians-as-bombs-rain-down



„Nicht für euch“: Israelische Schutzräume schließen Palästinenser aus, während Bomben regnen

Schutzräume sind in Israel eine Lebensader vor iranischen Raketenangriffen, aber palästinensische Bürger des Landes werden ausgesperrt.

Schutzräume bieten Israelis Sicherheit bei Raketenangriffen – aber palästinensische Bürger Israels sagen, dass sie oft ausgeschlossen werden [Abir Sultan/EPA-EFE]

Von Aseel Mafarjeh

Veröffentlicht am 17. Juni 2025

Als iranische Raketen auf Israel niederprasselten, suchten viele Einwohner Schutz. Sirenen heulten im ganzen Land, während die Menschen in Luftschutzbunker stürmten.

Aber für einige palästinensische Bürger Israels – zwei Millionen Menschen oder etwa 21 Prozent der Bevölkerung – wurden die Türen zugeschlagen, nicht durch die Wucht der Explosionen und nicht durch Feinde, sondern durch Nachbarn und Mitbürger.

Die meisten palästinensischen Bürger Israels leben in Städten und Dörfern innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels und waren in den schlimmsten Nächten des bisher schwersten Konflikts zwischen Iran und Israel von lebensrettenden Infrastrukturen abgeschnitten.

Für Samar al-Rashed, eine 29-jährige alleinerziehende Mutter, die in einer überwiegend jüdischen Wohnanlage in der Nähe von Akko lebt, wurde diese Ausgrenzung am Freitagabend Realität. Samar war mit ihrer fünfjährigen Tochter Jihan zu Hause. Als Sirenen heulten und vor herannahenden Raketen warnten, schnappte sie sich ihre Tochter und eilte zum Schutzraum des Gebäudes.

„Ich hatte keine Zeit, etwas zu packen“, erinnert sie sich. „Nur Wasser, unsere Handys und die Hand meiner Tochter in meiner.“

Die panische Mutter versuchte, die Angst ihrer Tochter zu lindern, während sie ihre eigene verbarg, und ermunterte sie mit leiser Stimme auf Arabisch, mit ihr zusammen schnell zum Schutzraum zu gehen, während auch andere Nachbarn die Treppe hinunterstürmten.

Doch an der Tür zum Schutzraum, so berichtet sie, versperrte ihnen ein israelischer Bewohner, der sie Arabisch sprechen hörte, den Weg – und schlug ihnen die Tür vor der Nase zu.

„Ich war fassungslos“, sagte sie. „Ich spreche fließend Hebräisch. Ich habe versucht, es ihm zu erklären. Aber er sah mich verächtlich an und sagte nur: ‚Nicht für euch.‘“

In diesem Moment, so Samar, wurden die tiefen Gräben der israelischen Gesellschaft offen sichtbar. Als sie zurück in ihre Wohnung kletterte und die Raketen in der Ferne am Himmel leuchten sah, die gelegentlich auf den Boden aufschlugen, war sie sowohl von dem Anblick als auch von ihren Nachbarn erschreckt.

