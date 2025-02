https://www.aljazeera.com/opinions/2025/2/17/it-is-not-trump-that-betrayed-ukraine



Nicht Trump hat die Ukraine verraten,

sondern diejenigen, die sie auf einen Pfad des totalen Krieges mit Russland geführt haben.

Leonid Ragozin

ist ein freiberuflicher Journalist mit Sitz in Riga.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025

Der ehemalige Präsident Donald Trump trifft sich am 27. September 2024 im Trump Tower in New York mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy [Datei: AP/Julia Demaree Nikhinson]

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat den Krieg in der Ukraine nicht innerhalb von 24 Stunden nach seiner Amtseinführung beendet, wie er es im Wahlkampf im vergangenen Jahr versprochen hatte. Doch drei Wochen nach seiner Präsidentschaft kam Bewegung in diese Angelegenheit, und zwar mit rasender Geschwindigkeit.

Am 12. Februar telefonierte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und veröffentlichte anschließend auf Truth Social, dass sie sich auf einen gemeinsamen Beitrag geeinigt hätten, um „Millionen von Toten“ im Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu verhindern. Daraufhin wurde ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den beiden in Saudi-Arabien angekündigt.

Am 13. Februar erläuterte Verteidigungsminister Pete Hegseth in einer Rede im NATO-Hauptquartier in Brüssel einige Einzelheiten des US-Vorschlags zur Beendigung des Krieges.

In einer abrupten Abkehr von den wichtigsten Gesprächsthemen der vorherigen US-Regierung sagte er, dass die Ukraine nicht darauf hoffen könne, die Souveränität über ihr gesamtes Territorium wiederherzustellen, und dass ihre NATO-Mitgliedschaft vom Tisch sein sollte, um die Gespräche in Gang zu bringen.

Mit diesen Aussagen hat die Trump-Regierung die Charta der strategischen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine praktisch abgeschafft, in der das gegenseitige Bekenntnis zur territorialen Integrität und Unverletzlichkeit der Grenzen sowie die Integration der Ukraine in die euro-atlantischen Institutionen (NATO und Europäische Union) als vorrangiges politisches Ziel festgelegt wurden.

Einige westliche Medien erklärten nach den Äußerungen von Trump und Hegseth schnell den „Verrat der Ukraine“. Washington lässt Kiew tatsächlich im Stich, aber das ist keine überraschende Entwicklung. Das war schon immer ein wahrscheinliches Ergebnis des US-amerikanischen Ansatzes in den Beziehungen zur Ukraine.

Und Trump ist nicht dafür verantwortlich, dass er es eingerichtet hat. Kiew wurde von denen verraten, die ihm die NATO- und EU-Mitgliedschaft versprochen hatten, sodass es nun gegen Russland kämpft und jeden Kompromiss in einem Krieg ablehnt, den es nicht gewinnen kann.

In den letzten drei Jahren hat der Westen die Obergrenze dessen erreicht, was er in Bezug auf die Lieferung von Waffen und die Verhängung von Wirtschaftssanktionen tun konnte, ohne den Dritten Weltkrieg auszulösen oder der Weltwirtschaft schweren Schaden zuzufügen. Eine Fortsetzung dieser kostspieligen Unterstützung hätte nichts an der Tatsache geändert, dass Russland größer und reicher ist als die Ukraine und in der Lage ist, eine Armee zu unterhalten, die sich an die moderne Kriegsführung angepasst hat und nicht durch große Mengen modernster westlicher Militärtechnologie besiegt werden kann.Vor allem hätte Russland als bedeutende Atommacht in jedem regionalen Krieg immer das letzte Wort – ein Faktor, der das Engagement des Westens in dem Konflikt einschränkt.

Früher oder später würde eine US-Regierung die Unterstützung für die Ukraine einstellen, weil sie nicht mehr tragbar war. Es ist einfach so passiert, dass die Entscheidung von einer republikanischen Regierung getroffen wurde. Die Demokraten können sich glücklich schätzen, dass sie es nicht tun mussten und es nun in ihrem innenpolitischen Kampf gegen die Republikaner einsetzen können.

In der Zwischenzeit könnten sich die europäischen Partner der Ukraine trotz einiger wütender Eskapaden in den letzten Tagen in Bezug auf die ukrainische Mitgliedschaft allmählich den USA anschließen. Am 14. Februar sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte, es habe nie eine Garantie dafür gegeben, dass die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens mit Russland der Allianz beitreten würde.

Diese Aussage widerspricht einigen seiner früheren Versprechen. Im Dezember 2024 sagte der neu ernannte Rutte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass der „Weg der Ukraine zur Mitgliedschaft unumkehrbar“ sei und dass sie „der NATO näher denn je“ sei.

Während eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine nun völlig vom Tisch zu sein scheint, scheint die Trump-Regierung die Ukraine nicht völlig zu ignorieren.In Anspielung auf die ukrainischen Forderungen nach westlichen Sicherheitsgarantien erwähnte Hegseth die Möglichkeit, europäische und außereuropäische Friedenstruppen zur Beobachtung und Durchsetzung eines Waffenstillstands einzusetzen. Er schloss den Einsatz amerikanischer Truppen aus und sagte, dass Friedenstruppen aus NATO-Ländern nicht unter Artikel 5 der NATO fallen sollten, der eine gemeinsame Reaktion auf einen Angriff auf ein Mitglied der Allianz ermöglicht.

Dieser Vorschlag wird die Ukrainer kaum beruhigen. Selenskyj hat wiederholt erklärt, dass Sicherheitsgarantien des Westens ohne Beteiligung der USA wenig wert seien. Gleichzeitig wird der Kreml wahrscheinlich alle NATO-Truppen auf ukrainischem Territorium als Trojanisches Pferd betrachten, sodass die Idee bei Beginn der ernsthaften Gespräche wahrscheinlich nicht aufgegriffen wird.

Europäische Truppen, die nicht der NATO angehören, sollten für Moskau kein Problem darstellen, aber europäische Nicht-NATO-Staaten wie Österreich und Serbien können wahrscheinlich nur einige Tausend Soldaten bereitstellen. Die Hauptkontingente werden daher aus dem globalen Süden kommen müssen.

Abgesehen davon ist die ganze Frage der Friedenstruppen übertrieben. Der einzige Weg, einen stabilen Frieden zu garantieren, besteht darin, die echte Blockfreiheit der Ukraine herzustellen und die Annäherung zwischen Russland und dem Westen voranzutreiben.

Bedeutet dies einen Sieg für den Kreml? Ja, das bedeutet es, aber dies war das einzig realistische Ergebnis, seit die Ukraine von westlichen Falken unter Putins Bulldozer geworfen wurde.

Entgegen verschiedener westlicher Vorhersagen, dass die russische Wirtschaft zusammenbrechen und das Regime unter dem Druck des Krieges zerfallen würde, hat Russland diesen Konflikt relativ gut überstanden. Seine Wirtschaft boomt dank üppiger Verteidigungsausgaben und – im Gegensatz zu den Ukrainern – wurde die russische Bevölkerung effektiv davor geschützt, dass der Krieg zu einem wichtigen Faktor in ihrem Leben wird.

Putin kann eindeutig nicht auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Er kann nur gestürzt werden, wenn das russische Volk mitspielt. Aber der Westen und die Ukraine haben alles getan, um selbst die überzeugtesten pro-ukrainischen Anti-Putin-Russen durch fremdenfeindliche Rhetorik und diskriminierende Politik zu verprellen. Es schien, als ob die Falken immer Krieg wollten, nicht eine bessere Ukraine und Russland.

Die Ukraine hat nur noch düstere Optionen. Dies wurde in Selenskyjs Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich, die trotzig sein sollte, aber nach Verzweiflung roch.

Er wandte sich an die EU und schlug vor, die ukrainische Armee zum Kern einer neuen europäischen Streitmacht zu machen. Auch dies wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg beitragen, da es die EU in eine direkte Konfrontation mit Russland bringt.Der ukrainische Präsident versuchte auch, Trump für die Bodenschätze der Ukraine zu interessieren, erhielt jedoch von seiner Regierung ein Ultimatum, das einer imperialistischen Beschlagnahme der ukrainischen Ressourcen gleichkommt.

Aber all dies ist für sein heimisches Publikum gedacht. Selenskyj muss zeigen, dass er jeden Weg versucht hat, auch die unwahrscheinlichsten, und dass der Westen ihn dennoch verraten hat. Damit kann er sich dem Unvermeidlichen ergeben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

