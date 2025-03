NICHT VERPASSEN: Haben Palästinenser das Recht auf Widerstand? Mit Richard Falk

Unumgänglich: Haben Palästinenser das Recht auf Widerstand?

Das Recht auf Widerstand schließt das Recht auf bewaffneten Widerstand ein

In diesem unverzichtbaren Gespräch bricht Professor Richard Falk – Experte für internationales Recht, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Palästina und führender Gelehrter für globale Gerechtigkeit – die Komplexität des Völkerrechts, das Recht auf Widerstand und die Durchsetzungslücken in der globalen Regierungsführung auf.

Vom historischen Kontext der Entkolonialisierung bis hin zum aktuellen Krieg im Gazastreifen beleuchtet Falk die Herausforderungen in Bezug auf die Rechenschaftspflicht, mit denen Israel konfrontiert ist, und die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung von Veränderungen.

Hören Sie sich seine Erkenntnisse über die dringende Notwendigkeit gerechtigkeitsorientierter Maßnahmen und die Rolle geopolitischer Dynamiken bei der Gestaltung der internationalen Ordnung an.

Sehen Sie sich jetzt das vollständige Video an.

Premiere vor 18 Stunden. The FloodGate Podcast

In diesem unumgänglichen, unverzichtbaren Gespräch bricht Professor Richard Falk – Experte für internationales Recht, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Palästina und führender Wissenschaftler für globale Gerechtigkeit – die Komplexität des Völkerrechts, das Recht auf Widerstand und die Durchsetzungslücken in der globalen Regierungsführung auf. Vom historischen Kontext der Entkolonialisierung bis zum aktuellen Krieg im Gazastreifen beleuchtet Falk die Herausforderungen, denen sich Israel in Bezug auf die Rechenschaftspflicht gegenübersieht, und die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung von Veränderungen. Hören Sie sich seine Erkenntnisse über die dringende Notwendigkeit von Maßnahmen, die auf Gerechtigkeit ausgerichtet sind, und die Rolle der geopolitischen Dynamik bei der Gestaltung der internationalen Ordnung an.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …