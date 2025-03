Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Netanjahus „Antisemitismuskonferenz“ offenbart eine unheilvolle Verwandtschaft zwischen der extremen Rechten in Israel und Europa

Nur drei Generationen nach dem Holocaust werden Europas Rechtsextreme in Jerusalem als Bettgenossen willkommen geheißen. Deshalb ist ihre Partnerschaft für beide Seiten so vorteilhaft

Der Vorsitzende der französischen Nationalen Sammlung Jordan Bardella wird vom israelischen Minister für Diaspora-Angelegenheiten Amichai Chikli bei einem Besuch im Süden Israels begrüßt. Bildnachweis: AFP/JACK GUEZ

Em Hilton

27. März 2025, 11:48 Uhr IST

Eine Antisemitismuskonferenz mit rechtsextremen Politikern aus Europa mag wie ein Widerspruch in sich selbst erscheinen, und doch findet genau das in Jerusalem statt. Die Konferenz wurde vom Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten organisiert, dessen Minister, Amichai Chikli, weithin dafür kritisiert wurde, rechtsextreme Politiker, die des Antisemitismus beschuldigt werden, zu engagieren. Die Art und der Zeitpunkt dieser Konferenz haben etwas besonders Dystopisches: Sie dient als Mikrokosmos unserer aktuellen politischen Krise.

Dieser Wahnsinn folgt einer klaren Methode: Rechtsextreme Politiker treffen sich mit israelischen Politikern und nutzen Fototermine, um von ihrem historischen Antisemitismus abzulenken oder sich von ihm reinzuwaschen und sich als Beschützer der Juden gegen die „echte“ Bedrohung darzustellen, der Juden und ganz Europa ausgesetzt sind: nämlich muslimische Gemeinschaften und Migranten aus dem Nahen Osten. Israel ist unterdessen froh, Bündnisse mit jedem einzugehen, der es ihm erlaubt, seine expansionistische und unterdrückerische Politik in Gaza, im Westjordanland und in Ostjerusalem fortzusetzen.

Diese Motivationen sind für beide Seiten von Vorteil. Die europäische extreme Rechte hat eine „moralische“ Rechtfertigung für ihre Bigotterie und Fremdenfeindlichkeit – sie stellen den Antisemitismus in Frage! So reagierte beispielsweise der rechtsextreme Anführer Geert Wilders Anfang des Jahres in Amsterdam auf den Zwischenfall zwischen Maccabi-Fußballfans und Einheimischen, indem er „Marokkaner“ beschuldigte und die Ausweisung derjenigen forderte, die die doppelte Staatsbürgerschaft besaßen.

Und Israel, das auf der Weltbühne zunehmend isoliert ist, hat neue Verbündete, auf die es sich berufen kann, um jegliche Versuche der Rechenschaftspflicht oder Intervention für ihre Handlungen gegen Palästinenser zu blockieren. In der Tat ist diese Instrumentalisierung des Antisemitismus durch die extreme Rechte ein Beweis dafür, dass wir in eine neue politische Realität eingetreten sind.

Regierungen in ganz Europa nutzen die „Bekämpfung des Antisemitismus“ zunehmend als Vorwand, um die Macht des Staates zur Durchsetzung repressiver und antidemokratischer Maßnahmen zu stärken, insbesondere in Bezug auf das Recht auf Protest. Universitätscamps wurden in Spanien, Deutschland und den Niederlanden mit exzessiver Polizeigewalt aufgelöst; in den Niederlanden wurden die Camps der Universität Amsterdam mit einem Bulldozer zerstört. Dies ermutigt nur rechtsextreme Politiker, die den Migrationsstatus als Druckmittel einsetzen, um Aktivisten zum Schweigen zu bringen oder zu bedrohen. In Deutschland hat sogar die gemäßigte Regierung so rigoros gegen das Demonstrationsrecht vorgegangen, dass sie eine Reihe jüdischer Aktivisten wegen Antisemitismus verhaftet hat, die für ein Ende des Gaza-Krieges protestierten.

Teilnehmer des rechtsextremen Gipfeltreffens „Patriots for Europe“ stehen am Ende der Veranstaltung in Madrid, Spanien, auf der Bühne. Von links: Andre Ventura, Vorsitzender der rechtspopulistischen Partei Chega in Portugal, der niederländische Rechtsextremist Geert Wilders, die französische Rechtsextremistin Marine Le Pen, der spanische Rechtsextremist und Vorsitzende der Partei Vox, Santiago Abascal, und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Bildnachweis: Paul White, AP

Es gibt hier noch eine zweite unangenehme Wahrheit. Die Affinität der extremen Rechten zu Israel ist auch darauf zurückzuführen, dass die Vision der Regierung und ihre aktuelle Politik einen Entwurf für einen Ethnostaat liefern, der stolz seine Minderheit diskriminiert, der militärische Macht über Diplomatie stellt und der das Völkerrecht so dreist missachtet, dass es unglaublich ist. Europäische Rechtsextremisten sehen in der rechtsextremen Regierung Israels einen Wunschverbündeten für die von ihnen angestrebte politische Neuordnung der Welt, insbesondere für den Niedergang der liberalen und sozialen Demokratie und den Aufstieg des Autoritarismus.

Dass einige prominente Persönlichkeiten, darunter Deutschlands Antisemitismusbeauftragter und der britische Oberrabbiner Ephraim Mervis, ihre Teilnahme an der Konferenz abgesagt haben, nachdem sie von der Teilnahme der Rechtsextremen erfahren hatten, ist das Mindeste, was sie tun können. Während sie sich selbst auf die Schulter klopfen, ist es ein Zeichen von mangelnder moralischer Verantwortung, das Gesamtbild eines Israels, das zum Autoritarismus neigt, bewusst zu ignorieren – nicht zuletzt in Bezug auf den Umgang mit den Palästinensern.

Wir können nicht ignorieren oder uns einfach von der Tatsache distanzieren, dass Europas extreme Rechte, die vor nur drei Generationen das europäische Judentum vernichtet hat, in Jerusalem Verbündete gefunden hat. Diese Konferenz ist ein Symptom für eine umfassendere ideologische Verwandtschaft zwischen der extremen Rechten in Israel und ihren Cousins in Europa. Weiterlesen in haaretz.com

