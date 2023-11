Nothing Screams Christian Values Like Massacres and Mass Weapons Sales By Bill Astore Speaking of massacres, Aaron Maté has a powerful article on Gaza and the U.S. role in facilitating Israel’s destruction of the same. Here’s an excerpt: According to Save the Children, the number of Palestinian children killed in just three weeks has already surpassed the annual number of children killed across the world’s…

Nichts schreit so sehr nach christlichen Werten wie Massaker und Massenwaffenverkäufe

Von Bill Astore

4. November 2023

Apropos Massaker: Aaron Maté hat einen aussagekräftigen Artikel über Gaza und die Rolle der USA bei der Unterstützung von Israels Zerstörung desselben. Hier ist ein Auszug:

Nach Angaben von Save the Children hat die Zahl der in nur drei Wochen getöteten palästinensischen Kinder bereits die jährliche Zahl der in allen Konfliktgebieten der Welt getöteten Kinder seit 2019 übertroffen. „Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden“, sagt ein UNICEF-Sprecher. „Es ist eine lebende Hölle für alle anderen.“ In einer Erklärung, in der ein Waffenstillstand gefordert wird, warnen nun sieben UN-Sonderberichterstatter, dass „das palästinensische Volk der großen Gefahr eines Völkermords ausgesetzt ist.“

Ich erinnere mich, dass Sting in den 1980er Jahren Ärger bekam, weil er sang, dass die Russen ihre Kinder auch lieben. Ist es in Ordnung zu sagen, dass die Palästinenser ihre Kinder auch lieben und es vorziehen würden, dass sie nicht von Bomben „Made in USA“ ausgelöscht werden, die Israel kostenlos zur Verfügung gestellt werden?

Ich habe dies erst heute Morgen an eine Freundin geschrieben, die unter Beschuss geraten ist, weil sie glaubt, dass die Palästinenser in Gaza menschliche Wesen sind, die nicht zur ethnischen Säuberung herangezogen werden sollten:

Die Israel/Palästina-Frage ist sowohl komplex als auch einfach. Um es einfach zu halten: Wir sind alle menschliche Wesen. Keine Gruppe von Menschen sind „menschliche Tiere“. Wenn irgendein Land die Gefahren der Entmenschlichung eines Feindes kennen sollte, dann ist es Israel. Und doch ist es genau das, was Israel tut.

Es gibt viele Juden, die Israel mutig anprangern, aber ihre Stimmen werden nicht gehört. In der Zwischenzeit dient die US-Regierung den schlimmsten Elementen in Israel aufopferungsvoll. Unsere eigene Regierung macht sich mitschuldig an ethnischen Säuberungen, was mich in Anbetracht der Geschichte unseres Landes nicht wundert.

Man sagt, Dexter sei ein Serienmörder gewesen, aber er hat nichts gegen die Schakale in den USA und Israel, die bereits etwa 10.000 Palästinenser getötet haben, und es werden noch viele weitere Tote folgen. (Mit Entschuldigung an die echten Schakale.)

Ich habe auch meinen Senatoren und Abgeordneten geschrieben und sie angefleht, nicht für weitere mörderische Waffen zu stimmen, weder für Israel noch für die Ukraine (oder irgendjemand anderen). So gut wie alle unsere Politiker reden davon, dass unser Land die jüdisch-christlichen Werte vorantreibt, aber sie vergessen dabei bequemerweise Werte wie „Du sollst nicht töten“ und „Selig sind die Friedensstifter“.

Höllenlandschaft in Gaza (Foto von Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)

Es wäre weitaus besser, wenn die USA untätig bleiben würden, doch der Kongress und der Präsident müssen ihre „Stärke“ unter Beweis stellen, indem sie mit Steuergeldern Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar liefern, um Massenmord zu ermöglichen. Dabei klopfen sie sich gegenseitig auf die Schulter, weil sie stark sind, während sie sich damit brüsten, Arbeitsplätze für verschiedene Waffenhersteller im „Heimatland“ zu schaffen.

So pervers und verdreht sind die Regierungsbeamten. Sie geben lieber zig Milliarden für den Tod im Ausland aus, als den notleidenden Amerikanern hier zu Hause zu helfen.

Wir müssen die Kriegstreiber abwählen, aber ich kann nicht vergessen, was Emma Goldman über das Wählen sagte: „Wenn Wählen etwas ändern würde, würden sie es illegal machen.“

Übersetzt mit Deepl,com



