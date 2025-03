Nie wieder – nicht in unserem Namen Steve Minkin

https://www.commondreams.org/opinion/gaza-not-in-our-name



Verletzte Palästinenser, darunter auch Kinder und Frauen, werden zur Behandlung in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus gebracht, während Israel am 18. März 2025 groß angelegte Luftangriffe auf den Gazastreifen in Deir Al Balah, Gaza, startet.

(Foto: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images)

Nie wieder – nicht in unserem Namen

Mir wurde beigebracht, dass L’chaim sich auf den Wert allen menschlichen Lebens bezieht. Wenn dies der Fall ist, müssen wir, damit der Trinkspruch mehr als eine leere Geste ist, die Notlage der Palästinenser seit der Gründung des Staates Israel anerkennen.

Steve Minkin

Common Dreams

21. März 2025

Der wichtigste Weg, dem Antisemitismus entgegenzutreten und das Gedenken an den Holocaust zu wahren, ist, die Wahrheit auszusprechen. Wir haben die Wahrheit über den Völkermord in Aktion gesehen, als die Israelis in einer einzigen Nacht mehr als 400 Menschen töteten und noch mehr verletzten, als sie die Bombardierung des Gazastreifens wieder aufnahmen. Diese Opfer gesellen sich zu den Zehntausenden Getöteten und denjenigen, die ohne Gliedmaßen überlebten, deren Körper und Geist verbrannt und gebrochen wurden, deren Kinder starben oder zu Waisen wurden.

Laut Senator Chuck Schumer (D-NY) in einem Interview mit Lulu Garcia-Navarro in The New York Times sind diejenigen, die Israel des Völkermords bezichtigen, antisemitisch. „Und es ist bösartig von den Gegnern, dies als Völkermord zu bezeichnen. Kritik üben? Sicher. Sagen, dass Israel zu weit gegangen ist? Auf jeden Fall. Und wissen Sie, was das bewirkt? Es schürt den Antisemitismus, weil sie Israel und das jüdische Volk wie Monster aussehen lassen, was sie nicht sind.“

Während ich dies schreibe, versorgen Ärzte in Gaza Splitterwunden, die in die Körper und Gehirne von Kindern eindringen, die angesichts des Völkermords um ihr Leben kämpfen.

Wie kann man angesichts der Verwüstung und der in Leichentücher gewickelten Kinder, die das Ergebnis der jüngsten politischen Spielchen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sind, die Verantwortlichen für dieses Gemetzel als etwas anderes als Monster betrachten? Natürlich sind auch diejenigen, die am 7. Oktober Gräueltaten begangen haben, Monster. Die israelischen Streitkräfte (IDF) sind für Zehntausende weitere Tote und nach zahlreichen Schätzungen für mehr als 100.000 Opfer verantwortlich.

Die jüngste Welle der Zerstörung und des Gemetzels während des muslimischen Fastenmonats Ramadan war eine besonders bösartige Art, den Waffenstillstand zu beenden. Netanjahu und die israelische Führung sowie große Teile der israelischen und amerikanischen Bevölkerung messen dem Leben der Palästinenser ebenso wenig Wert bei wie die Nazis dem Leben der Juden. Ich ziehe hier keine falschen Vergleiche, sondern beziehe mich auf das, was die Philosophin Hannah Arendt die Banalität des Bösen nannte. Die Verrohung der Herzen, die die Akzeptanz der Vernichtung der Juden während des Holocaust ermöglichte, leistet auch heute einen Beitrag zum Völkermord in Gaza.

„Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig“ – das Schema ist das wichtigste jüdische Gebet. Die von Gott gegebenen 10 Gebote sollen die zentralen ethischen und moralischen Grundsätze des jüdischen Lebens sein. Wie können Juden dann Palästinenser massakrieren, wenn das Gebot lautet: „Du sollst nicht morden?“

Denken Sie an die Zukunft junger Israelis beim Militär, die darauf konditioniert sind, jeden Palästinenser als Feind zu betrachten, dessen Leben nur einen Bruchteil wert ist. Was wird mit denen geschehen, die an Kriegsverbrechen und brutalen Ungerechtigkeiten beteiligt sind? Wird ihr moralischer Kompass jemals neu eingestellt werden? Werden ihre Herzen in Tränen ertrinken oder werden sie standhaft bleiben und die Grausamkeit an die nächste Generation weitergeben?

Halten Sie ein Glas in die Höhe und sagen Sie „L’chaim“ – der jüdische Trinkspruch auf das Leben. Mir wurde beigebracht, dass L’chaim sich auf den Wert allen menschlichen Lebens bezieht. Wenn dies der Fall ist, müssen wir, damit der Trinkspruch mehr als eine leere Geste ist, die Notlage der Palästinenser seit der Gründung des Staates Israel anerkennen.

Der Trinkspruch, der seit mehr als 2000 Jahren gesprochen wird, soll die Menschlichkeit feiern. Wir bekräftigen die Freude am Leben, während wir die Last der Geschichte spüren. L’chaim muss mit Überzeugung und Leidenschaft ausgesprochen werden. Wir stoßen auf das Leben von euch an, die überlebt haben; wir beten, dass eure Kinder und Enkel eines Tages als Freunde mit unseren eigenen leben können.

Während ich dies schreibe, versorgen Ärzte in Gaza Splitterwunden, die in Körper und Gehirn von Kindern eindringen, die angesichts eines Völkermords um ihr Leben kämpfen.

„Nie wieder“ wurde nach dem Holocaust gesagt – ‚Nicht in unserem Namen‘ rufen heute Juden, die sich dem Völkermord widersetzen.

