Niederländische Regierung könnte wegen Umgang mit Gewalt in Amsterdam stürzen, Medienbericht

15. November 2024

Die Polizei umstellte und nahm am 13. November 2024 pro-palästinensische Demonstranten auf dem Dam-Platz in Amsterdam fest [Mouneb Taim/Anadolu Agency]

Das niederländische Kabinett trat am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, nachdem Berichten zufolge die Koalition über den Umgang der Regierung mit der Gewalt, die letzte Woche bei einem Fußballspiel der Europa League zwischen Fans einer israelischen Mannschaft ausbrach, implodieren könnte, berichteten lokale Medien, wie Reuters berichtet.

Nora Achahbar trat am Freitag als Junior-Finanzministerin zurück, nachdem einige Minister niederländische Jugendliche marokkanischer Abstammung beschuldigt hatten, die israelischen Fans in Amsterdam während des Spiels zwischen der niederländischen Mannschaft Ajax und Maccabi Tel Aviv am 7. November angegriffen zu haben, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Quellen in der Kabinettssitzung.

Die Gewalt wurde von israelischen und niederländischen Politikern scharf verurteilt, und der Bürgermeister von Amsterdam sagte, „antisemitische Schlägertrupps“ hätten israelische Fans angegriffen. In den sozialen Medien wurden auch Aufnahmen gezeigt, auf denen Anhänger von Maccabi Tel Aviv vor dem Spiel anti-arabische Parolen skandierten und eine palästinensische Flagge herunterrissen.

Achahbar, eine ehemalige Staatsanwältin, die in Marokko geboren wurde, war der Meinung, dass die Kommentare mehrerer Minister zu den Ereignissen der letzten Woche eine Grenze überschritten hatten, mit verletzenden und möglicherweise rassistischen Äußerungen über die Angriffe auf die israelischen Fans, wie die Tageszeitung De Volkskrant berichtete.

Ihr Rücktritt löste am Freitag eine Krisensitzung des Kabinetts aus, bei der auch andere Kabinettsmitglieder ihrer gemäßigten Partei Nationale-Sicherheitskoalition (NSK) mit ihrem Rücktritt drohten, berichteten die Sender NOS und RTL unter Berufung auf Regierungsquellen.

Sollte Achhabars Mitte-Rechts-Partei NSK die Regierung verlassen, könnten die anderen drei Koalitionsmitglieder als Minderheitsregierung weitermachen oder vorgezogene Neuwahlen ausrufen.

Die Koalition wird von der anti-muslimischen populistischen PVV von Geert Wilders angeführt, die vor einem Jahr aus einer Parlamentswahl als Siegerin hervorging. Sie wurde im Juli nach monatelangen, zähen Verhandlungen gebildet.

Wilders hat wiederholt behauptet, dass niederländische Jugendliche marokkanischer Abstammung die Hauptangreifer der israelischen Fans waren, obwohl die Polizei keine Einzelheiten über den Hintergrund der Verdächtigen bekannt gegeben hat.

Weder Wilders noch Achahbar standen für eine Stellungnahme zur Verfügung, da die Kabinettssitzung am Freitagnachmittag noch andauerte. Achahbars Büro und Regierungssprecher waren für Reuters nicht sofort erreichbar.

Parteiführer wurden bei der Sitzung in der offiziellen Residenz von Premierminister Dick Schoof in Den Haag gesehen. Laut Medienberichten brachten Caterer das Abendessen.

Achhabars Rücktritt folgt auf eine turbulente Woche in Amsterdam. Die Polizei der Stadt gab bekannt, dass Maccabi-Fans ein Taxi angegriffen und eine palästinensische Flagge verbrannt haben, bevor sie von Banden auf Motorrollern verfolgt und verprügelt wurden.

Schoof sagte am Montag, die Vorfälle zeigten, dass einige Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Niederlanden die „niederländischen Grundwerte“ nicht teilten.

