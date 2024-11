https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-prisons-medical-neglect-policy-kills-2-palestinian-d



Die Politik der medizinischen Vernachlässigung in israelischen Gefängnissen tötet zwei palästinensische Häftlinge

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

15. November 2024



Die Häftlinge Samih Alawi und Anwar Asleem wurden in israelischen Besatzungsgefängnissen getötet, inmitten katastrophaler Gesundheitsbedingungen, mit denen die Häftlinge konfrontiert sind, insbesondere im al-Naqab-Gefängnis.

Die palästinensischen Häftlinge Samih Alawi und Anwar Asleem wurden im November 2024 in israelischen Besatzungsgefängnissen getötet, aufgrund der Politik der medizinischen Vernachlässigung (Social Media)

Die Generalbehörde für zivile Angelegenheiten, die Kommission für Häftlinge und ehemalige Häftlinge und die Palästinensische Gefangenenvereinigung gaben am Freitag den Märtyrertod von zwei palästinensischen Häftlingen bekannt, die in israelischen Besatzungsgefängnissen festgehalten wurden: der 61-jährige Samih Suleiman Muhammad Alawi aus Nablus und der 44-jährige Anwar Shaaban Muhammad Asleem aus Gaza.

Märtyrertod des palästinensischen Häftlings Samih Alawi

In einer gemeinsamen Erklärung wurde dargelegt, dass Alawi am 6. November 2024 den Märtyrertod erlitt, sechs Tage nachdem er von der Gefängnisklinik Ramla in das Assaf-Harofeh-Krankenhaus verlegt worden war. Obwohl die Gefängnisbehörden dazu verpflichtet waren, gaben sie seinen Tod nicht bekannt.

Alawi befand sich seit dem 21. Oktober 2023 in Verwaltungshaft. Sein Gesundheitszustand hatte sich bereits vor seiner Inhaftierung aufgrund eines gutartigen Darmtumors verschlechtert, der Operationen zur Entfernung von Teilen seines Darms erforderte.

Laut einem Bericht eines Anwalts, der ihn im August 2024 besuchte, war Alawis Gesundheitszustand sehr schlecht, da er aufgrund der Vernachlässigung der medizinischen Versorgung und des Mangels an angemessener medizinischer Behandlung im Gefängnis über 40 Kilogramm abgenommen hatte. Während des Besuchs gab Alawi an, dass die Gefängnisbehörden ihn trotz seines kritischen Zustands in Handschellen in die Klinik transportiert hätten und dass er während seiner gesamten Haftzeit keine medizinische Versorgung erhalten habe, obwohl Menschenrechtsorganisationen sich dafür eingesetzt hätten.

Alawi hatte seit seiner ersten Verhaftung im Jahr 1988 fast zehn Jahre in israelischen Besatzungsgefängnissen verbracht. Der Märtyrer war verheiratet und Vater von neun Kindern.

Märtyrertod des palästinensischen Häftlings Anwar Asleem

Asleem, der am 8. Dezember 2023 verhaftet wurde, starb am 14. November 2024, nachdem sich sein Gesundheitszustand nach seiner Verlegung vom al-Naqab-Gefängnis ins Soroka-Krankenhaus verschlechtert hatte. In einer gemeinsamen Erklärung der beiden Organisationen wurde klargestellt, dass Asleem laut seiner Familie keine gesundheitlichen Probleme hatte, sein Zustand sich jedoch aufgrund vorsätzlicher medizinischer Vernachlässigung durch die Gefängnisbehörden verschlechterte, die keine angemessene Versorgung gewährleisteten.

Asleem war verheiratet und Vater von vier Kindern.

Systematische Vernachlässigung als Form des Mordes

Die Kommission für Häftlingsangelegenheiten und die Gefangenenvereinigung betonten in ihrer Erklärung, dass sowohl Alawi als auch Asleem Opfer systematischer Verbrechen waren, die von der israelischen Besatzung durch langsamen Tod und vorsätzliche medizinische Vernachlässigung begangen wurden, was durch wiederholten Missbrauch und fortwährende Misshandlung von Häftlingen noch verschlimmert wurde.

In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass solche Verbrechen Teil einer langjährigen Politik der Besatzung gegen palästinensische Häftlinge sind, die von Folter bis hin zu medizinischer Vernachlässigung reicht und sie leiden und Krankheiten erliegen lässt.

Es wurde auf die zunehmende Zahl von Verbrechen gegen palästinensische Häftlinge hingewiesen, insbesondere im Rahmen des andauernden völkermörderischen Krieges gegen Gaza. Der Zustand vieler kranker Häftlinge hat sich verschlechtert, da die Besatzungsmacht sich weigert, sie zu behandeln, was die Zahl der Todesopfer unter den Häftlingen weiter erhöht.

Gesundheitskrise im Gefängnis al-Naqab

Die Kommission und die Gesellschaft wiesen außerdem auf eine sich verschärfende Gesundheitskrise im Gefängnis al-Naqab hin, wo Hunderte von Häftlingen mit Krätze infiziert wurden. Die Gefängnisbehörden haben diese Krankheit als eine Form des Missbrauchs eingesetzt und das Leiden der Häftlinge durch anhaltende Vernachlässigung verschlimmert.

Sie warnten davor, dass die katastrophalen Bedingungen, denen die Häftlinge, insbesondere die Kranken und Verletzten, ausgesetzt sind, unweigerlich zu weiteren Todesfällen in israelischen Gefängnissen und Lagern führen werden. Die steigende Zahl der Häftlinge in Verbindung mit der Ausbreitung von Krankheiten hat die Organisationen, die die Gesundheit der Häftlinge überwachen, überfordert.

In der Erklärung wurde außerdem bestätigt, dass die Zahl der palästinensischen Häftlinge in israelischen Gefängnissen Anfang November 2024 10.200 überstieg, darunter 96 Frauen, über 270 Kinder und 3.443 Verwaltungshäftlinge, darunter 31 Frauen und 100 Kinder. Das Schicksal von Hunderten von Häftlingen aus Gaza ist nach wie vor unbekannt, da sie in Lagern, die von den israelischen Besatzungstruppen kontrolliert werden, zwangsverschleppt wurden.

Hamas: Das Märtyrertum von Alawi und Asleem entlarvt die Politik der langsamen Tötung

Die Hamas erklärte, dass das Märtyrertum des Anführers Samih Alawi aus Nablus und Anwar Asleem aus Gaza die eskalierenden Verbrechen der israelischen Besatzung gegen Häftlinge widerspiegele.

Die Hamas betonte, dass diese Verbrechen Teil einer systematischen Politik des langsamen und vorsätzlichen Mordes durch medizinische Vernachlässigung und brutalen Missbrauch, der Folter gleichkommt, seien. Das Leiden der Gefangenen, das bereits viele Menschenleben gefordert hat, reiht sich in die umfangreiche Liste eklatanter Verstöße gegen internationales Recht und humanitäre Normen durch die Besatzungsmacht ein.

Die Bewegung betonte, dass diese Praktiken ein Schandfleck für die israelische Besatzung und ein klarer Beweis für ihre systematischen Verbrechen seien.

