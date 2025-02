https://www.palestinechronicle.com/norwegian-football-club-stands-with-gaza-donates-match-revenue-to-aid-efforts/



Norwegischer Fußballverein steht an der Seite von Gaza und spendet Einnahmen aus Spielen für Hilfsmaßnahmen

1. Februar 2025

Bodo/Glimt-Spieler Fredrik Sjøvold in Aktion während des Spiels gegen Maccabi Tel Aviv (Foto: Videomitschnitt, via X)

Von Palestina Chronicle Staff

Der norwegische Fußballverein Bodo/Glimt spendet 65.000 US-Dollar aus den Einnahmen des Spiels für die Hilfe im Gazastreifen und zeigt sich damit solidarisch mit den Palästinensern inmitten der anhaltenden humanitären Krise.

In einem eindrucksvollen Akt der Solidarität mit dem palästinensischen Volk hat der norwegische Fußballverein Bodo/Glimt alle Ticketeinnahmen aus seinem jüngsten UEFA-Europa-League-Spiel gegen den israelischen Verein Maccabi Tel Aviv für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Gaza gespendet.

Diese Geste kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Gaza weiterhin unter den verheerenden Folgen eines israelischen Militäreinsatzes leidet, der seit dem 7. Oktober 2023 über 47.000 Menschenleben gefordert und einen Großteil der Enklave in Trümmer gelegt hat.

Das Spiel, das am 23. Januar im Aspmyra-Stadion in Bodo, Norwegen, stattfand, sah Bodo/Glimt einen 3:1-Sieg über Maccabi Tel Aviv erringen. Der Verein kündigte an, dass die Ticketeinnahmen in Höhe von insgesamt 735.000 norwegischen Kronen (ca. 65.000 US-Dollar) an das Rote Kreuz gespendet werden, um die Hilfsmaßnahmen in Gaza zu unterstützen.

„Glimt kann und wird nicht unberührt bleiben von dem Leid und den Verstößen gegen das Völkerrecht, die in anderen Teilen der Welt stattfinden“, erklärte der Club. “Wir spenden alle Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten für das Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv an das Rote Kreuz und stellen sie für Hilfsmaßnahmen im Gazastreifen zur Verfügung. Dieser Betrag wird von uns allen gespendet.“

Die Spende unterstreicht den wachsenden internationalen Aufschrei über die humanitäre Krise in Gaza und den dringenden Bedarf an Hilfe. Norwegen, das im Mai 2024 zusammen mit Spanien und Irland den Staat Palästina anerkannte, hat sich lautstark für einen Waffenstillstand und eine gerechte Lösung des Konflikts eingesetzt. Der jüngste Waffenstillstand, der am 19. Januar nach monatelanger Vermittlung durch Katar, die USA und Ägypten in Kraft trat, hat eine zerbrechliche Atempause geschaffen, aber wenig dazu beigetragen, das immense Leid der Bevölkerung im Gazastreifen zu lindern.

Die Entscheidung von Bodo/Glimt, die Einnahmen aus dem Spiel zu spenden, zeigt die Überschneidung von Sport und globaler Solidarität. Der Club betonte, dass er zwar keine politische Einheit sei, aber angesichts von Ungerechtigkeit nicht schweigen könne. „Mit Action Now wollen wir zu Aktionen beitragen, die weit über das Fußballfeld hinaus Stolz hervorrufen“, heißt es in der Erklärung weiter. “Jetzt wollen wir zeigen, dass unseren Worten Taten folgen.“

Dieser Schritt wurde weithin als bedeutsame Geste der Unterstützung für das palästinensische Volk gelobt, das weiterhin mit Vertreibung, Zerstörung und Verlust konfrontiert ist. Die Mittel werden für die humanitären Bemühungen des Roten Kreuzes in Gaza eingesetzt und sollen den von der anhaltenden Krise Betroffenen dringend benötigte Hilfe leisten.

(PC, AA, SM)

Übersetzt mit Deepl.com

