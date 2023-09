Only when the UAE helps Putin does the West panic about its malign influence Until now, the Emirati leader MBZ, whose schemes, money and military arms laid waste to several countries, has felt little to no constraint from his western allies

Nur wenn die VAE Putin helfen, gerät der Westen in Panik vor ihrem bösartigen Einfluss

Von David Hearst

18. September 2023



Bisher hat sich der emiratische Führer MBZ, der mit seinen Plänen, seinem Geld und seinen militärischen Waffen mehrere Länder in Schutt und Asche gelegt hat, von seinen westlichen Verbündeten wenig bis gar nicht unter Druck gesetzt gefühlt

Wladimir Putin schüttelt dem Präsidenten der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan, in Sankt Petersburg im Oktober 2022 die Hand

Beamte der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs erklärten, ihr Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten Anfang September sei „Teil einer breiteren Anstrengung mit einer Reihe von Partnerländern“ gewesen, um Sanktionen und andere Maßnahmen zu erörtern, die verhindern sollen, dass elektronische Teile in russische Hände gelangen.

Die Emirate sagten, es sei eine Gelegenheit gewesen, den Rahmen der VAE für die Exportkontrolle zu verdeutlichen.

Niemand hätte nach diesen Erklärungen vermutet, dass die Ausfuhren elektronischer Teile aus den VAE nach Russland um das Siebenfache auf fast 283 Mio. USD gestiegen sind, wie aus den von der Free Russia Foundation analysierten russischen Zolldaten hervorgeht.

Im Jahr 2022 exportierte das Golfland 15 Mal mehr Mikrochips, von denen viele in den USA hergestellt wurden, als im Vorjahr, und 158 Drohnen nach Russland.

Russische Oligarchen, die sich den US-Sanktionen entziehen, haben den Immobilienmarkt in Dubai aufgebläht, während mehr als 100 Flugzeuge am Dubai Al Maktoum International Airport am Boden geblieben sind, darunter eine 250 Millionen Dollar teure Boeing 787 Dreamliner, die dem ehemaligen Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramowitsch, gehört. Die USA und die EU haben Unternehmen untersagt, ihre Flugzeuge zu versichern oder zu warten.

Die Ankunft wohlhabender russischer Einwanderer hat den lokalen Markt mit Bargeld überflutet. Laut Capital Economics sind die Devisenzuflüsse in die VAE seit Mai 2022 um 20 Prozent pro Monat gestiegen.

Der enorme Boom im russischen Handel hat jedoch beide Seiten. Die VAE kauften im vergangenen Jahr eine Rekordmenge von 60 Mio. Barrel russisches Öl und russisches Gold im Wert von 4 Mrd. Dollar – ein gewaltiger Sprung gegenüber den 61 Mio. Dollar, die sie im Jahr zuvor erworben hatten.

Kein Wunder, dass die stellvertretende Sekretärin des US-Finanzministeriums für Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität, Elizabeth Rosenberg, die VAE als ein „Land im Fokus“ bezeichnete, dessen Beziehungen zu Russland untersucht werden.

Die USA und die EU sind in Panik wegen der Verbindungen Abu Dhabis zu Russland. Sie hätten sich genauso gut die östlichen, westlichen und südlichen Teile des Spinnennetzes ansehen können, das der Präsident der VAE, Mohammed bin Zayed (MBZ), gesponnen hat. Auch dort gibt es genug, was sie beunruhigen könnte.

Alle seine Interventionen könnten als Handlungen gegen wichtige westliche Interessen betrachtet werden. Sie alle gefährden die regionale Stabilität. Jede Intervention trägt dazu bei, dass die Schlange der Migranten an den Küsten Libyens und Tunesiens wächst.

Das Spiel mit der Machtprojektion

Im Jemen besteht die Politik der Emirate darin, den Norden vom Süden zu trennen, den strategischen Hafen von Aden zu kontrollieren und die Insel Sokotra vollständig zu übernehmen. Die emiratische Unterstützung des Südlichen Übergangsrats verschaffte den VAE die Kontrolle über viele jemenitische Häfen und Inseln mit Zugang zur strategisch wichtigen Bab-el-Mandeb-Straße und zum Horn von Afrika.

Die menschlichen Kosten der MBZ-Kriege sind für ihn von geringem Interesse. Sein Spiel ist die Machtprojektion. Er ist die Spinne im Zentrum eines immer größer werdenden Netzes.

Dies steht in direktem Widerspruch zu den Interessen seiner beiden unmittelbaren Nachbarn, Saudi-Arabien und Oman. Riad hat gerade Friedensgespräche mit den Houthis angekündigt mit dem Ziel, den Krieg zu beenden. Die Saudis haben ihre Präsenz im äußersten Osten des Südjemen als Pufferzone zwischen den von den Emiraten unterstützten Separatisten und Oman aufrechterhalten. Sowohl Oman als auch Saudi-Arabien fühlen sich durch das Vorgehen der Emirate bedroht.

Bei der saudi-emiratischen Rivalität geht es eher um Häfen und Öl als um Menschen und das Wohlergehen des Jemen. Berichten zufolge, die Al Jazeera im Jahr 2018 zugespielt wurden, plante Riad den Bau einer Pipeline, die saudisches Öl nach Nishtun an der omanischen Grenze transportieren sollte und die Straße von Hormuz umgangen hätte. Dadurch wäre das Transportnetz der VAE untergraben worden.

Im Sudan unterstützten die VAE den Versuch des Warlords Generalleutnant Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, am 15. April die Macht zu übernehmen.

Der Konflikt wurde durch den Versuch ausgelöst, Hemetis paramilitärische Truppen der Rapid Support Force (RSF), die früher als Dschandschawid bekannt waren, in die reguläre Armee zu integrieren. Bereits in den ersten Stunden des Konflikts hatten RSF-Kämpfer General Abdel Fattah al-Burhan, den Anführer der sudanesischen Streitkräfte (SAF), im Keller seiner Residenz in der Nähe des Flughafens von Khartum festgesetzt und versucht, die Macht zu übernehmen.

Hemetis Putsch scheiterte, wie die meisten Putsche, die von den Emiraten unterstützt werden, aber nicht ohne einen grausamen Bürgerkrieg auszulösen, in dem 4.000 Menschen getötet und 4,5 Millionen Sudanesen vertrieben wurden.

In Libyen scheiterte Khalifa Haftar, ein weiterer von den Emiraten unterstützter Warlord, bei seinem Versuch, Tripolis 2019 einzunehmen. Seitdem ist das Land dauerhaft zerrissen, und jedes Machtzentrum in Libyens komplexer Konstellation wurde geschwächt, zum enormen Nachteil aller Libyer.

Der jüngste Dammbruch, der katastrophale Überschwemmungen in Derna auslöste, fand auf Haftars Gebiet statt. Aber ausländische Abenteuer haben immer Vorrang vor guter Regierungsführung wie der Aufrechterhaltung wichtiger Infrastrukturen. Agila Saleh, die Vorsitzende des libyschen Ostparlaments, bezeichnete die Zerstörung von Derna als „Schicksal“.

Haftar hat Hemeti gegen den Willen der Ägypter unterstützt, die einst auch Haftars Versuche unterstützten, den Westen Libyens der Kontrolle Tripolis‘ zu entreißen. Saad Bou Shradah, ein Mitglied des libyschen Staatsrats aus dem Süden des Landes, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass Haftars libysch-arabische Streitkräfte militärischen Nachschub von ihrem Territorium in die Zentralafrikanische Republik (ZAR) fliegen, von wo aus sie mit Autos über die Grenze in das sudanesische Landesinnere gefahren werden.

In der Zentralafrikanischen Republik ist die militärische Lage noch instabiler. Geschwächt durch den Verlust ihrer gesamten Gruppe hochrangiger Kommandeure, die mit dem Flugzeug von Jewgeni Prigoschin abgestürzt sind, hat die Wagner-Gruppe in der ZAR weitere erhebliche Verluste erlitten, um eine dritte Amtszeit für Präsident Faustin-Archange Touadera zu sichern.

Da er der russischen Unterstützung überdrüssig war, wandte sich Touadera erneut an seine ehemaligen französischen Kolonialherren. Wagner versucht, einen Rückzug zu erwirken.

Abdu Buda, ein Sprecher der oppositionellen Union für den Frieden (UPC), erklärte gegenüber MEE: „Wagner und die Regierung der ZAR – und dies könnte Teil der Rückzugstaktik Wagners sein – sind sehr daran interessiert, die Lage ihres Verbündeten im Sudan, der RSF, zu sichern, weshalb sie der RSF große Mengen an Waffen über die sudanesisch-zARische Grenze geliefert haben.“

Die RSF leugnet weiterhin, dass sie in ihrem Kampf gegen die sudanesische Armee Hilfe von außen erhält. Doch diese Dementis sind bedeutungslos. Die Entdeckung von Thermobomben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Händen der RSF deutet darauf hin, dass Abu Dhabi die Kampfkraft von Hemeti gestärkt hat.

Das Zentrum des Chaos

Was all diese Konflikte und Abu Dhabi mit jedem einzelnen verbindet, ist Gold.

Hemeti hat durch die Plünderung der illegalen sudanesischen Goldminen und die Verschiffung des Goldes auf den Goldmarkt in Abu Dhabi, wo er und sein Bruder Abdul Rahim Dagalo ihr Geld lagern, ein riesiges persönliches Vermögen angehäuft.

Nach Angaben des sudanesischen Bergbauministeriums werden 80 Prozent des sudanesischen Goldes illegal exportiert, und der größte Teil dieses Handels läuft über Abu Dhabi, das das Hauptzentrum für nicht lizenziertes afrikanisches Gold ist.

Das US-Finanzministerium knabbert an den Rändern dieses Netzwerks. Am 6. September kündigte es Sanktionen gegen Abdul Rahim Dagalo wegen „Massakern an der Zivilbevölkerung, ethnischen Tötungen und sexueller Gewalt“ an.

Das US-Außenministerium hat außerdem den General der RSF, Abdul Rahman Juma, wegen der Entführung und Ermordung des Gouverneurs von West-Darfur, Khamis Abakar, und seines Bruders auf die schwarze Liste gesetzt.

Doch die US-Regierung hat noch nichts unternommen, um MBZ, den Mann im Zentrum dieses Chaos, ernsthaft einzudämmen, während die VAE ihre langjährige Sicherheitspartnerschaft mit Washington fortsetzen. Ein Land nach dem anderen wurde durch seine Pläne, sein Geld und seine Waffen verwüstet. Seine Stellvertreter haben alle eine lange Geschichte von Menschenrechtsverletzungen.

Es ist einfach nicht wahr, dass sich der emiratische Dschihad ausschließlich auf den Kampf gegen den politischen Islam beschränkt.

Die Verbündeten der MBZ in Afghanistan sind die Haqqanis. Dies war die effektivste Kampftruppe der Taliban, und Sirajuddin Haqqani, der Sohn des Gründers des Netzwerks, ist inzwischen Innenminister und kontrolliert Schlüsselressorts für innere Sicherheit und Geheimdienst.

Dies ist reine Realpolitik von Abu Dhabi, das versucht hat, den Fuß in der Tür zu behalten, indem es dem in Ungnade gefallenen prowestlichen Präsidenten Ashraf Ghani nach der Machtübernahme durch die Taliban eine Fünf-Sterne-Unterkunft angeboten hat.

All diese Schritte der Emirate zielen darauf ab, den Einfluss Katars auf den gemäßigteren Flügel der Taliban zu begrenzen, der an den langwierigen Friedensgesprächen in Doha teilgenommen hat. Und es ist das gleiche Muster wie bei Hemeti. Über Scheinfirmen und ein Netzwerk afghanischer Ausländer verfügen die Haqqanis über eine solide Infrastruktur in den VAE.

Nachdem die Verhandlungen zwischen Katar und der Türkei über die Verwaltung des Flughafens Kabul gescheitert waren, erhielt ein emiratisches Konsortium, GAAC, den Zuschlag.

Die menschlichen Kosten seiner Kriege – Zehntausende von Jemeniten, Sudanesen, Libyern und Ägyptern – sind für MBZ von geringem Interesse. Sein Spiel ist die Machtprojektion. Er ist die Spinne im Zentrum eines immer größer werdenden Netzes.

Einmal versprach Bin Zayed sogar, eine Wende herbeizuführen. Vor zwei Jahren behaupteten hohe Beamte der VAE, eine „strategische Bewertung“ der Außenpolitik vorgenommen zu haben, die neben anderen Katastrophen auch die Belagerung des Nachbarlandes Katar umfasste. Was, so fragten sie sich damals, hatten sie eigentlich in Ägypten, Tunesien, Jemen und Libyen erreicht?

Der Schwenk, den die VAE vollzogen, betraf ihre Beziehungen zur Türkei, deren Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sie durch ihre Unterstützung des Putschversuchs der Gülenisten im Jahr 2016 ebenfalls loszuwerden versuchten und scheiterten. Ihre neue Politik bestand angeblich darin, ihren Einfluss durch wirtschaftliche Zusammenarbeit statt durch militärische Intervention auszuweiten.

All dies erwies sich als Täuschung.

Doch wieder einmal unternehmen die USA, die 5.000 Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Dafra in Abu Dhabi stationiert haben, nichts.

Eine doppelte Täuschung

Sowohl der Jemen als auch der Sudan haben einen tiefen Riss in die Beziehungen zwischen Riad und Abu Dhabi gerissen. Premierminister und Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) und MBZ haben es fast das ganze Jahr über vermieden, miteinander zu sprechen.

Im Juli rief MBS MBZ an, um sein Beileid zum Tod von MBZs Halbbruder Said Bin Zayed auszudrücken. Beide Männer trafen sich auch kurz am Rande des G20-Gipfels, der Anfang dieses Monats in Indien stattfand. Dennoch ist der Frieden zwischen den beiden Männern noch nicht wiederhergestellt.

Unmittelbar nach dem G20-Gipfel besuchte MBS den regionalen Rivalen der VAE, Oman, und verkündete einen Durchbruch im Jemen-Krieg: Die Houthis erklärten sich bereit, in Riad Friedensgespräche zu führen.

Feldmarschall Mahdi al-Maschat, der Chef des Obersten Politischen Rates der Houthis, lobte die Friedensbemühungen mit den Worten: „Als Antwort auf die Vermittlung Omans wird die nationale Delegation in Begleitung der omanischen Delegation nach Riad reisen, um die Konsultationen mit der saudischen Seite abzuschließen.“

Das Treffen am Rande des G20-Gipfels sollte den in den sozialen Medien verbreiteten Gerüchten über einen Bruch zwischen den beiden Männern entgegenwirken. Aber das Treffen hat die Heftigkeit der Angriffe durch lizenzierte saudische Sprachrohre nicht beseitigt.

Muhammad al-Zalfa, ehemaliges Mitglied des saudischen Schura-Rates, sagte, dass die VAE versuchen, im Jemen eine Rolle zu spielen, die größer ist als ihre eigene Größe: „Es scheint, dass die VAE mit ihren Projekten zu weit gegangen sind, über ihre Möglichkeiten hinaus.“

Der saudische Politologe Khalid al-Hemail griff die VAE auf X, ehemals Twitter, an, ohne sie namentlich zu nennen: „Es gibt (einen Staat), der versucht, seine eigenen Interessen auf Kosten der Souveränität des jemenitischen Staates zu verfolgen. Bedauerlicherweise hat er versucht, durch die Kultivierung von Milizen an den Küsten des Jemen sowie in Aden und anderswo Pfähle zu treiben, in der Vorstellung, dass diese (Milizen) zu den Werkzeugen werden, mit denen er gegen die saudischen Interessen kämpft und zurückschlägt.“ Später teilte er mit, dass er den Beitrag auf Bitten seiner saudischen und emiratischen Freunde entfernen musste.

Im Juli berichtete das Wall Street Journal, dass der saudische Kronprinz in einem privaten Gespräch mit Journalisten im vergangenen Jahr mit Sanktionen gegen die VAE gedroht habe. Es ist klar, dass es sich hier um mehr als nur einen Streit zwischen den reichsten Mitgliedern des Golfkooperationsrates handelt.

Während sich Amerika am Golf zurückzieht, findet ein Machtkampf darüber statt, wer die Oberhand in der Region hat. Bin Zayed ist der Meinung, dass Mohammed bin Salman ihm etwas schuldig ist, weil er den unbekannten 29-jährigen saudischen Prinzen dem Trump-Clan vorgestellt hat. Und Bin Salman meint, er brauche keinen Vormund mehr.

All die Umwälzungen, die von seinem viel kleineren Nachbarn ausgelöst werden, bedrohen die zukunftsweisenden Investitionen seines Königreichs, die MBS in den Westen getätigt hat und die das Kernstück seines Plans zur Modernisierung seines Landes sind.

Während sich Amerika am Golf zurückzieht, findet ein Machtkampf zwischen den Saudis und den Emiraten darüber statt, wer die Oberhand in der Region hat

MBZ leidet unter einer doppelten Täuschung. Er verfügt über immensen Reichtum und hat sich bisher von Washington kaum oder gar nicht unter Druck gesetzt gefühlt.

Ganz im Gegenteil, die meiste Zeit des letzten Jahrzehnts hat MBZ das Narrativ seines Krieges gegen den politischen Islam diktiert, indem er Think Tanks in der US-Hauptstadt aufkaufte und sich bei der Gestaltung der Debatte ähnlich wie die israelische Lobby verhielt.

Man hätte meinen können, dass die Menschen in Washington und den europäischen Hauptstädten zwei und zwei zusammenzählen könnten – eine Rekordinstabilität und die Bewegung von Vertriebenen durch den Sudan, Libyen, Tunesien und die Sahelzone sowie eine Rekordzahl von Migranten, die in Lampedusa ankommen.

Doch irgendwann wird dieses Spiel ein böses Ende nehmen. Wenn er so schnell reagiert, wie alle sagen, sollte der Präsident der VAE wirklich die Teeblätter lesen, bevor es zu spät ist.

Wie sein größerer Nachbar ihn immer wieder daran erinnert, ist sein Lehnsgut wirklich sehr klein. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

