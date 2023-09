Protests in New York as Netanyahu attends UN meet Demonstrators gathered outside the New York hotel where Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was staying to protest against the government’s judicial reforms, reported the Times of Israel. They also plan to…

Botschaft zum Protest gegen Netanjahu, projiziert auf das UN-Gebäude in NYC am 17. September 2023 [@Joyce_Karam/X]

Proteste in New York anlässlich der Teilnahme Netanjahus am UN-Treffen

19. September 2023

Demonstranten versammelten sich vor dem New Yorker Hotel, in dem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wohnte, um gegen die Justizreformen der Regierung zu protestieren, berichtet die Times of Israel.

Die Demonstranten wollen auch heute in der ganzen Stadt protestieren, wenn der Premierminister in New York eintrifft, um an Treffen mit führenden Politikern aus aller Welt im Rahmen der UN-Generalversammlung teilzunehmen.

Aktivisten aus dem Ausland und Mitglieder der jüdischen Gemeinde in New York organisierten ihren Protest vor Sonnenaufgang, als sie sich vor Netanjahus Hotel in Manhattans Upper East Side versammelten.

Für den späteren Vormittag war eine weitere Demonstration vor demselben Hotel geplant, zeitgleich mit Netanjahus Abreise zur UNO-Sitzung. Eine größere Kundgebung ist für den Mittag auf dem Times Square geplant.

Zuvor hatten Demonstranten und Oppositionsführer Netanjahu kritisiert, weil er die Teilnehmer an den Protesten gegen seine Justizreform beschuldigt hatte, sich mit der PLO und dem Iran gegen Israel zu verbünden.

Netanjahu, der wegen Korruptionsvorwürfen, die er bestreitet, vor Gericht steht, sagt, dass die Änderungen in der Justiz ein Gleichgewicht zwischen dem Obersten Gerichtshof und dem Land schaffen sollen, das zu interventionistisch geworden ist.

Seine Koalition begann ihre Justizkampagne im Januar und löste damit beispiellose Proteste aus, die Investoren verschreckten und den Schekel sinken ließen, während westliche Verbündete ihre Besorgnis über den Zustand der israelischen Demokratie zum Ausdruck brachten.

Die Gegner des Gesetzesvorschlags sind der Ansicht, dass Netanjahus rechtsextreme Koalition einen Staatsstreich gegen die Justiz durchführt, die Kontrolle der Minister aufhebt und ihm hilft, sich vor Gericht zu drücken. Übersetzt mit Deepl.com

