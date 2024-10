https://www.commondreams.org/news/us-doctors-gaza



Ein Kind, das bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Bureij verletzt wurde, wurde am 13. Oktober 2024 zur Behandlung in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah, Gaza, gebracht.

(Foto: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)

NYT: Fotos von Kindern, die von Israel in Gaza getötet wurden, „zu schrecklich für die Veröffentlichung“

Von Jake Johnson

15. Oktober 2024

Der Meinungsredakteur der New York Times wies unbegründete Behauptungen zurück, dass die Zeitung in einem Essay, der die Erfahrungen von US-amerikanischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens im Gazastreifen hervorhebt, gefälschte Bilder veröffentlicht habe.

Der Redakteur des Meinungsteils der New York Times gab am Dienstag eine nachdrückliche Erklärung ab, in der er die Behauptung widerlegte, dass die Zeitung im Rahmen eines kürzlich erschienenen Essays mit erschreckenden Erfahrungsberichten von in den USA ansässigen medizinischen Fachkräften, die im vergangenen Jahr im Gazastreifen gearbeitet haben, gefälschte oder veränderte CT-Bilder veröffentlicht habe.

Unbegründete Angriffe auf den Essay, in dem Dutzende von medizinischen Fachkräften zitiert wurden, wurden nach seiner Veröffentlichung am 9. Oktober von pro-israelischen Social-Media-Konten weit verbreitet.

Doch Kathleen Kingsbury, die Meinungsredakteurin der Times, sagte am Dienstag, dass „jede Andeutung, dass die Bilder [des Essays] gefälscht sind, einfach falsch ist“. Die Redakteure der Zeitung, so Kingsbury, hätten „Fotos, die die CT-Bilder bestätigen“, aber „wegen ihrer drastischen Natur haben wir entschieden, dass diese Fotos – von Kindern mit Schusswunden am Kopf oder Hals – zu schrecklich für eine Veröffentlichung sind“.

„Wir haben eine ähnliche Entscheidung für die über 40 weiteren Fotos und Videos getroffen, die von den befragten Ärzten und Krankenschwestern zur Verfügung gestellt wurden und auf denen kleine Kinder mit ähnlichen Schussverletzungen zu sehen sind“, fügte Kingsbury hinzu.

Der Aufsatz, der von dem Unfallchirurgen Feroze Sidhwa verfasst wurde, enthält drei Fotos von Röntgenaufnahmen, die Mimi Syed, eine Notärztin aus Olympia, Washington, der Times zur Verfügung gestellt hat.

„Ich hatte mehrere pädiatrische Patienten, meist unter 12 Jahren, die in den Kopf oder die linke Brustseite geschossen wurden“, sagte Syed, der vom 8. August bis zum 5. September in Khan Younis arbeitete, der Zeitung. “Normalerweise waren es einzelne Schüsse. Die Patienten kamen entweder tot oder in kritischem Zustand und starben kurz nach ihrer Ankunft.“

Ein Beobachter beschrieb den Aufsatz als „eine der schrecklichsten Reportagen, die Sie über Gaza lesen werden“.

Yonah Lieberman, Mitbegründer der amerikanisch-jüdischen Gruppe IfNotNow, schrieb als Antwort auf Kingsburys Aussage: „Schande über jede Person oder Organisation, die versucht, die Dutzenden von Gesundheitspersonal, die die Auswirkungen der wahllosen Angriffe Israels in Gaza miterlebt haben, als Lügner darzustellen.“

„Es ist widerlich“, fügte Lieberman hinzu. „Gibt es kein Ende?“

Sidhwa, der Anfang des Monats einen offiziellen Brief an US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris organisierte, koordinierte mit den Meinungsredakteuren der Times eine Umfrage unter 65 medizinischen Fachkräften, die seit Beginn des Angriffs Israels im Gefolge des von der Hamas geführten Angriffs am 7. Oktober 2023 in Gaza gearbeitet haben.

Mehr als 40 der befragten Mitarbeiter im Gesundheitswesen gaben an, dass sie „mehrere Fälle von Kindern im Vorschulalter gesehen haben, die in Gaza in den Kopf oder in die Brust geschossen wurden“.

„Unser Team kümmerte sich um etwa vier oder fünf Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren, die alle mit einem einzigen Schuss in den Kopf getroffen wurden“, sagte Irfan Galaria, ein rekonstruktiver Chirurg aus Chantilly, Virginia. “Sie alle wurden gleichzeitig in der Notaufnahme eingeliefert. Sie alle sind gestorben.“

Darüber hinaus gaben 63 der medizinischen Fachkräfte an, dass sie „bei Patienten, palästinensischen medizinischen Fachkräften und der allgemeinen Bevölkerung schwere Unterernährung beobachtet haben“, und 52 gaben an, dass sie „bei kleinen Kindern fast durchgängig psychische Probleme beobachtet haben und einige gesehen haben, die selbstmordgefährdet waren oder sagten, sie wünschten, sie wären gestorben“.

„Gemeinsam verwandeln Israel und die Vereinigten Staaten Gaza in eine heulende Wüste“, schrieb Sidhwa in seinem Essay von letzter Woche. “Aber es ist nie zu spät, den Kurs zu ändern: Wir könnten Israels Nutzung unserer Waffen, Munition, unseres Flugbenzins, unserer Geheimdienstinformationen und unserer logistischen Unterstützung stoppen, indem wir sie zurückhalten, und wir könnten den Waffenfluss an alle Seiten stoppen, indem wir ein internationales Waffenembargo gegen Israel und alle bewaffneten palästinensischen und libanesischen Gruppen verhängen.“

„Das Grauen muss ein Ende haben“, fügte Sidhwa hinzu. “Die Vereinigten Staaten müssen aufhören, Israel zu bewaffnen. Und danach müssen wir Amerikaner uns selbst genau unter die Lupe nehmen.“

Medien berichteten am Dienstag, dass die Biden-Regierung am vergangenen Wochenende schließlich damit gedroht hat, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, es sei denn, die Regierung ergreift innerhalb der nächsten 30 Tage bestimmte Maßnahmen in Gaza.

