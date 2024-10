https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the–ugly-german–is-back–high-time-to-get-out-of-dodge



Der „hässliche Deutsche“ ist zurück; höchste Zeit, aus Dodge City zu verschwinden

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. Oktober 2024



Palästinenser, Araber und Muslime werden weithin als die neuen Juden Deutschlands angesehen, einer Nation, die die Bedrohung, die der Antisemitismus für ihre privilegierteste und am besten geschützte Minderheit darstellt, stark übertreibt.

Der „hässliche Deutsche“ ist zurück und wird bleiben. Daher ist es höchste Zeit, das zu tun, was ein amerikanisches Sprichwort fordert: „Get the heck out of Dodge“, bevor es zu spät ist. (Al Mayadeen English; Illustration: Zeinab El-Hajj)

Nach den historischen Wahlerfolgen der rechtsgerichteten, islamfeindlichen AfD-Partei in drei ostdeutschen Bundesländern im September sind rassistisch motivierte Gemeinschaften in Deutschland nervös und stellen ihre Zukunft in einem Land ernsthaft in Frage, in dem sie sich zunehmend unwillkommen und unsicher fühlen.

Die verheißungsvolle Willkommenskultur, die in den frühen 2000er Jahren propagiert und 2015 inmitten der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa bekräftigt wurde, ist nun so gut wie tot und wurde durch einen toxischen, migrationsfeindlichen Diskurs ersetzt, der an die 1990er Jahre erinnert.

In dieser dunklen und beängstigenden Zeit beteiligten sich die etablierten politischen Parteien und die Medien offen an Hetzkampagnen gegen Einwanderer und ermutigten damit zu gewalttätigen Pogromen gegen Asylsuchende und tödlichen Angriffen auf Mitglieder der großen türkischen Gemeinschaft in Deutschland.

Die Tatsache, dass der schreckliche Mob-Ruf „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ (Germany for the Germans, foreigners out), der lange Zeit als überholt galt, wörtlich in der vermeintlich fortschrittlichen, multikulturellen deutschen Realität von heute wieder aufgetaucht ist und in Bahnhöfen, in Fußballstadien und in heimischen Ferienorten zu hören ist, zeigt, wie beängstigend die Situation für Menschen mit Migrationshintergrund im Land geworden ist.

Das „Gift des Islam“

Das Bild des „hässlichen Deutschen“ reicht bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Doch erst die Verbrechen der deutschen Nazi-Ära und die demagogischen öffentlichen Auftritte ihrer Hassprediger, bei denen sie das jüdische Volk regelmäßig dämonisierten, festigten diese Außenwahrnehmung.

Dass die deutsche Hässlichkeit von einst auch im Jahr 2024 noch quicklebendig ist, zeigt ein inzwischen gelöschtes offizielles Video, das vom bayerischen Innenministerium in den sozialen Medien geteilt wurde. Der animierte Clip mit dem Titel „Die Salafismus-Falle“ zeigt auf drastische Weise einen teuflischen muslimischen Mann, der auf teuflische Weise lacht, während er eine junge Frau verschlingt, die ein Kopftuch trägt, weil sie sich schminken möchte. Dies erinnert auf unheimliche Weise an die antisemitischen Karikaturen, die in der Propagandazeitung Der Stürmer des nationalsozialistischen Deutschlands abgedruckt waren.

Die Panik unter den etablierten politischen Parteien ist deutlich spürbar, da sie sich nun gegenseitig übertreffen, um einer fremdenfeindlichen Wählerschaft zu beweisen, dass sie genauso reaktionär sind wie die AfD, um sich für die Wahlen im nächsten Jahr in die Pole-Position zu bringen.

Dazu gehört auch die Mitte-Links-Bundesregierung. Die Entscheidung von Innenministerin Nancy Faeser, an allen deutschen Landgrenzen wieder Kontrollen einzuführen, was gegen die im Schengener Abkommen kodifizierten europaweiten Freizügigkeitsregeln verstößt, ist nur ein Beispiel für das, was Konstantinos Arvantitis, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament, kürzlich in einem Interview mit der linken Zeitung Junge Welt als „sozialdemokratisches Futter für rechtsextreme Rhetorik“ bezeichnete.

Wie weit die Hässlichkeit von Fremdenfeindlichkeit und zwanghaftem Anderssein in Deutschland verbreitet ist, zeigt sich an einer Person namens Katharina Dröge, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, die während einer Plenarsitzung im September vom „Gift des Islam“ sprach. Mit nur drei Worten schaffte sie es, die 5,5 Millionen Muslime des Landes aus dem exklusiven Club der deutschen Nation auszuschließen.

Selbst wenn man ihr ihre wenig überzeugenden Behauptungen abnimmt, sie habe sich versprochen und „Islamismus“ statt „Islam“ sagen wollen, so ist ihr Freud’scher Versprecher doch höchst aufschlussreich dafür, wie tief die antimuslimische Bigotterie in den angeblich aufgeklärten Köpfen selbsternannter progressiver weißer Deutscher verankert ist.

Verfolgung von Palästinensern

Nirgendwo ist die Auferstehung des „hässlichen Deutschen“ so deutlich zu erkennen wie in der Misshandlung der Palästinenser und ihrer Verbündeten durch das zionistische Deutschland im Dienste des von „Israel“ mit Unterstützung des Westens geführten Völkermordkrieges gegen Gaza, den das expansionistische Regime in Tel Aviv nun auf das besetzte Westjordanland und den Libanon ausgeweitet hat.

Ein Jahr brutaler Polizeieinsätze gegen Solidaritätskundgebungen für Palästina, autoritäre staatliche Verfolgung von Aktivisten gegen Völkermord und die unablässige Dämonisierung von Palästinensern und ihren Verbündeten als de-facto-Staatsfeinde durch die erschreckend eurozentrischen deutschen Medien haben das wahre, abscheuliche Gesicht einer Nation offenbart, die angeblich für ihre vergangenen Verbrechen gebüßt hat.

Das Land, das den Rassenwahn während des Dritten Reichs perfektionierte, wird einmal mehr seiner faschistischen Geschichte gerecht, diesmal innerhalb der Parameter einer nominell liberalen Demokratie und mit einem anderen Opfer im Fadenkreuz.

Palästinenser, Araber und Muslime werden weithin als die neuen Juden Deutschlands angesehen, einer Nation, die die Bedrohung, die der Antisemitismus für ihre privilegierteste und am besten geschützte Minderheit darstellt, stark übertreibt, während sie gleichzeitig die in der deutschen Gesellschaft weit verbreitete heftige Islamfeindlichkeit und den anti-arabischen Rassismus regelmäßig herunterspielt.

Deutschland verlassen, bevor es zu spät ist

Laut einer aktuellen Studie des Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) der deutschen Regierung denkt ein Viertel der Menschen mit Migrationshintergrund darüber nach, Deutschland für immer zu verlassen. 9,3 % der Befragten haben bereits konkrete Auswanderungspläne.

Der „hässliche Deutsche“ ist zurück und wird bleiben. Daher ist es höchste Zeit, das zu tun, was ein amerikanisches Sprichwort, das eine schnelle Abreise aufgrund einer drohenden Gefahr beschreibt, fordert: „Get the heck out of Dodge“, bevor es zu spät ist.

Die in diesem Artikel genannten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem Bachelor in Asien- und Afrikawissenschaften.

Übersetzt mit Deepl.com

