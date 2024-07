https://english.almayadeen.net/news/politics/high-court–ag-destroying–israel—netanyahu-s-son



Oberster Gerichtshof und Generalversammlung zerstören Israel: Netanjahus Sohn

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

7. Juli 2024

Der Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu beschuldigt den Obersten Gerichtshof und das Büro des Generalstaatsanwalts, „Israel“ zu zerstören.

Der Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hat das Justizsystem und die Generalstaatsanwaltschaft wegen der Verhaftung von zwei Israelis, die verdächtigt werden, am 7. Oktober einen Palästinenser getötet zu haben, scharf angegriffen, wie der israelische Sender Makan berichtet.

In einem Beitrag auf seinem X-Account erklärte Yair Netanjahu, dass der „Oberste Gerichtshof und der Generalstaatsanwalt den Staat zerstören“, und fügte ein Bild von der Gerichtsverhandlung bei.

Der jüngere Netanjahu hat in den letzten Monaten wiederholt hochrangige Mitglieder des Sicherheitsapparats kritisiert. Im vergangenen Monat griff er Generalmajor Tomer Bar, den Befehlshaber der Luftwaffe, auf X an und stellte seinen Aufenthaltsort und sein Handeln am 7. Oktober in Frage.

In einer anderen Ausgabe kritisierte er den Sicherheitsapparat nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Ermittlungen zu den Versäumnissen des staatlichen Rechnungsprüfers vom 7. Oktober einzustellen. Auf seinem Telegram-Account schrieb er: „Was versuchen sie zu verbergen? Wenn es keinen Verrat gegeben hat, warum haben sie dann Angst vor einer Untersuchung durch professionelle und unabhängige Stellen?“

Sara Netanjahu beschuldigt Militärkommandeure des Putschversuchs

Die Familie von Ministerpräsident Netanjahu scheint mit den verschiedenen Einrichtungen der israelischen Besatzungsmacht ein Hühnchen zu rupfen zu haben. Seine Frau Sara sorgte kürzlich bei einem Treffen mit den Familien von Gefangenen für eine Kontroverse, als sie hochrangige israelische Militärs beschuldigte, einen Putschversuch gegen ihren Mann zu unternehmen.

Bei einem angespannten Treffen mit Vertretern der Familien der Gefangenen Mitte Juni äußerte Sara Netanjahu wiederholt ihr Misstrauen gegenüber den hochrangigen Befehlshabern des Militärs und behauptete, diese würden aktiv ein Komplott schmieden, um die Führung ihres Mannes zu untergraben.

Verblüfft über ihre Anschuldigungen, wiesen die Familien sie darauf hin, dass sie der Armee nicht misstrauen dürfe, da das Schicksal der Gefangenen von ihr abhänge.

Netanjahu stellte klar, dass sich ihr mangelndes Vertrauen speziell auf hochrangige Kommandeure und nicht auf die Armee als Ganzes bezog.

Sie wiederholte ihren Vorwurf der Putschabsichten und betonte diese Behauptung während der hitzigen Diskussion mehrfach.

Unter den Anwesenden waren auch IOF-Offiziere wie Oberst a.D. Varda Pomerantz, Leiterin der Abteilung für Gefangene, Vermisste und verwundete Soldaten, und Gal Hirsch, eine trauernde Mutter, die das Forum für Gefangene und vermisste Familien vertritt.

Das Büro von Sara Netanjahu erklärte zu den Ereignissen: „Frau Netanjahu setzt sich seit Beginn des Krieges auf eigene Initiative für die Familien der Gefangenen, die Hinterbliebenen, die Familien der Ermordeten und alle Kreise, die mit diesem schwierigen Krieg zu tun haben, ein und hilft, wo sie nur kann.“

„Deshalb ist der Schlag, der durch die falschen und unaufhörlichen Leaks über Frau Netanjahu geführt wird, eine abscheuliche Ungerechtigkeit. Trotz der Stimmen, die versuchen, ihr zu schaden und ihre Hände zu lockern, wird Frau Netanjahu ihre Aktivitäten für diejenigen fortsetzen, die im Krieg geschädigt wurden, und für die baldige Heimkehr aller 120 Gefangenen beten.“

Übersetzt mit deepl.com

