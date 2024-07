https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-israeli-forces-arrest-16-palestinians-in-occupied-west-bank-18180979



Live-Blog: Israelische Streitkräfte nehmen 16 Palästinenser im besetzten Westjordanland fest

Sonntag, 7. Juli 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 275 Tage andauert, hat mindestens 38.098 Palästinenser – die meisten von ihnen Frauen und Kinder – getötet und 87.705 verwundet, wobei schätzungsweise mehr als 10.000 unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben sind und mehr als 9.500 von Tel Aviv entführt wurden.

Die Quellen berichteten, dass die israelischen Streitkräfte umfangreiche Razzien und Durchsuchungen in zahlreichen Häusern der Stadt durchführten. / Foto: AA

0602 GMT – Israelische Streitkräfte haben die Stadt Silwad nordöstlich von Ramallah im besetzten Westjordanland gestürmt und mindestens 16 palästinensische Bürger verhaftet, wie lokale Quellen berichten.

Die Quellen berichteten, dass die israelischen Streitkräfte umfangreiche Razzien und Durchsuchungen zahlreicher Häuser in der Stadt durchführten, bei denen sie Eigentum zerstörten und beschädigten, Verhöre vor Ort durchführten, einige Personen körperlich angriffen und die Scheiben mehrerer Fahrzeuge einschlugen.

Die Razzia führte zur Verhaftung von mindestens 16 jungen Männern aus der Stadt, die anschließend von der israelischen Armee an unbekannte Orte gebracht wurden.

0010 GMT – Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben die israelische Anlage Rasat al Alam in den besetzten libanesischen Hügeln angegriffen

Die Hisbollah gab bekannt, dass sie eine Anlage in den besetzten libanesischen Bergen von Kafr Schuba ins Visier genommen und direkte Treffer erzielt hat.

Die libanesische Gruppe teilte auf Telegramm mit, sie habe den Ort Rasat al-Alam mit Raketenwaffen beschossen.

Sie fügte hinzu, dass der Angriff zur Unterstützung des standhaften palästinensischen Volkes in Gaza erfolgte.

Die israelische Armee äußerte sich nicht unmittelbar zu den Behauptungen der Hisbollah.

Libanesische und palästinensische Gruppierungen im Libanon, insbesondere die Hisbollah, liefern sich seit dem 8. Oktober täglich Feuergefechte mit der israelischen Armee entlang der Blauen Linie, bei denen Hunderte von Menschen getötet und verwundet wurden, vor allem auf libanesischer Seite.

2355 GMT – 3 Palästinenser bei israelischem Luftangriff auf Haus in Gaza-Stadt getötet

Die Zivilschutzbehörde in Gaza hat bekannt gegeben, dass bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Norden von Gaza-Stadt drei Palästinenser ums Leben gekommen sind und 15 weitere verletzt wurden.

Wie die Behörde mitteilte, wurden drei Leichen und 15 Verletzte aus dem Haus der Familie Sahwil im Stadtteil Sheikh Radwan geborgen.

Zeugen berichteten Anadolu, sie hätten eine starke Explosion gehört, begleitet von einer großen Rauchwolke.

Sie sagten, die Explosion sei von einem Kampfflugzeug verursacht worden, das das Haus getroffen, zerstört und in der Umgebung großen Schaden angerichtet habe.

2300 GMT – Hamas verurteilt Anschlag auf Schule, in der Palästinenser untergebracht sind

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hat den israelischen Beschuss einer Schule der UN-Organisationen, in der vertriebene Bewohner im Zentrum des Gazastreifens untergebracht sind, als „neues Verbrechen“ verurteilt.

„Der brutale Beschuss der Jaouni-Schule, die von der UNRWA (UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge) betrieben wird und Tausende von zivilen Flüchtlingen beherbergt, durch die terroristische Besatzungsarmee ist ein Massaker und ein neues Verbrechen dieses kriminellen Feindes, das Teil des andauernden Völkermords an unserem palästinensischen Volk im Gazastreifen ist“, hieß es in einer Erklärung.

Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen auf, „unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um diese Verstöße und andauernden Kriegsverbrechen zu beenden und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die zionistische Tötungsmaschinerie daran zu hindern, ihre Verbrechen gegen unser wehrloses Volk in Gaza fortzusetzen“.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in der Enklave hatte zuvor erklärt, israelische Streitkräfte hätten in der Schule im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ein „Massaker“ verübt, bei dem 16 Palästinenser getötet und 50 weitere verletzt worden seien.

In der Zwischenzeit erklärte das Medienbüro der Regierung von Gaza, dass Israel seit Beginn des Angriffs auf die Enklave am 7. Oktober 17 Schulen und Unterkünfte für Vertriebene in dem Lager angegriffen hat.

2200 GMT – Kinder in Gaza verbringen 8 Stunden pro Tag mit dem Transport von Lebensmitteln und Wasser: UN

Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) erklärte am Samstag, dass die Kinder im Gazastreifen acht Stunden pro Tag damit verbringen, Lebensmittel und Wasser zu transportieren, so dass die Familien gezwungen sind, Meerwasser für die täglichen Aufgaben zu verwenden.

„Kinder in #Gaza verbringen 6-8 Stunden am Tag mit dem Sammeln von Wasser und Lebensmitteln, wobei sie oft schwere Gewichte tragen und lange Strecken zurücklegen müssen“, schrieb das Hilfswerk auf X.

„Die sanitären Einrichtungen und die Infrastruktur sind stark beeinträchtigt, so dass Tausende von Familien gezwungen sind, sich zum Waschen, Reinigen und sogar zum Trinken auf Meerwasser zu verlassen“, heißt es weiter.

Unsere Live-Updates vom Samstag, 6. Juli 2024, finden Sie hier.

QUELLEN: TRTWorld und Agenturen

