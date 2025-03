https://www.middleeasteye.net/opinion/austria-must-expel-israeli-envoy-over-call-execute-gaza-children



Österreich muss israelischen Gesandten wegen Forderung nach Hinrichtung von Kindern in Gaza ausweisen

Esad Širbegović

27. März 2025

Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, wird jede Nation, die weiterhin im Rahmen der UNO in Wien tätig ist, zum Komplizen dieses Übels

David Roet, Israels Botschafter in Österreich, spricht am 7. Oktober 2024 in Wien (Joe Klamar/AFP)

Demokratie und Völkermord können nicht nebeneinander existieren. Das eine muss dem anderen weichen.

Es gab eine Zeit, da wäre ein Diplomat, der offen zum Völkermord aufruft, die Todesstrafe für Kinder fordert und sogar zugibt, dass solche Forderungen gegen die UN-Konventionen verstoßen, ohne zu zögern des Landes verwiesen worden.

Aber in Österreich, einem Land, das UN-Organisationen beherbergt – Institutionen, die sich angeblich den Grundsätzen der Menschenrechte und des Völkerrechts verschrieben haben – ist das Abnormale zur Norm geworden.

In einem heimlich gefilmten Video, das diese Woche veröffentlicht wurde, spricht sich der Botschafter Israels in Österreich, David Roet, ruhig für Völkermord, den Tod von Kindern und die völlige Zerstörung des Gazastreifens aus. Seine Worte sind erschreckend, aber nicht unerwartet. Er ist keine Einzelstimme; er spricht mit dem vollen Gewicht einer Regierung, der es erlaubt wurde, Gewalt ungestraft fortzusetzen.

Roet spricht von Gaza, als wäre es nicht mehr als ein entferntes Ärgernis, eine Unannehmlichkeit, die man beiseiteschieben kann. Aber seine Worte – ohne Scham oder Angst ausgesprochen – sind vernichtend.

Er erklärt, dass es in Gaza keine unschuldigen Zivilisten gibt und dass alle, die Waffen tragen, hingerichtet werden sollten, sogar Kinder. Dies ist ein direkter Verstoß gegen das Völkerrecht, der mehr als zwei Millionen Menschen, darunter eine Million Kinder, die Menschlichkeit abspricht.

Dies ist nicht nur ein israelisches Problem. Es ist ein internationales Problem. Dies ist ein Problem Österreichs, weil Österreich Roet eine Plattform bietet. Es hat seine Worte weder verurteilt noch ihn ausgewiesen. Es hat nichts gesagt und nichts getan.

Entmenschlichung von Palästinensern

Hier beginnt das Versagen. Dies ist nicht mehr nur eine Frage der Diplomatie, sondern eine Frage von Leben und Tod, von Menschlichkeit gegen Gleichgültigkeit. Wird die Welt handeln, wenn sie mit einem Aufruf zum Völkermord konfrontiert wird? Oder wird sie wie üblich schweigen und zusehen, wie sich dieses Übel wie ein Krebsgeschwür ausbreitet?

Das Video beginnt mit einem lockeren Gespräch unter Diplomaten. Der ehemalige österreichische Konsul Gunter Wiehl-Volgger scherzt darüber, dass er in Gaza Golf spielt, „ob es einem gefällt oder nicht“. Dies ist keine harmlose Bemerkung; es ist die Stimme von jemandem, der Gaza als Spielplatz betrachtet – einen Ort, den man besetzen, kontrollieren und letztendlich zerstören kann.

Aber Roets Worte treffen den Kern. Mit erschreckender Gewissheit erklärt er: „Ich bin stolz darauf, den Staat Israel zu vertreten“, bevor er fortfährt: “Wenn Sie glauben, dass es in Gaza keine unbeteiligten [Menschen] gibt … dass Israel absichtlich Babys ins Visier nimmt, was nicht korrekt ist.“

Dies ist nicht nur eine politische Aussage, sondern kommt einem Kriegsverbrechen gleich. Indem er behauptet, dass es in Gaza keine unschuldigen Zivilisten gibt, entmenschlicht Roet eine ganze Bevölkerung und ebnet den Weg für ihre Vernichtung.

Nach internationalem Recht müssen Zivilisten um jeden Preis geschützt werden. Roets Worte, die die volle Unterstützung der israelischen Regierung haben, stehen im Widerspruch zum humanitären Völkerrecht.

Damit nicht genug der Abscheulichkeiten. Roet fährt fort: „Es sollte ein Todesurteil geben, um im Krieg getötet zu werden, wenn man eine Waffe in der Hand hält, selbst wenn man erst 16 Jahre alt ist.“

Das ist keine rhetorische Floskel. Es ist ein direkter Aufruf zur außergerichtlichen Tötung von Kindern – ein klarer Verstoß gegen die grundlegendsten Menschenrechte. In jedem Krieg muss ein Kind geschützt werden. Die Welt weiß das seit Jahrhunderten, doch Roet tritt offen für ihre Tötung ein.

Seine Verachtung für das Völkerrecht ist eindeutig: Die „UN-Charta – wie auch immer sie heißt – ist irrelevant. Die Todesstrafe für Kinder ist seine Lösung. Er schämt sich nicht und hat auch keine Angst. Und Österreich, ein Gastland der Vereinten Nationen, schweigt.

Versprechen der Zerstörung

Das Video geht noch tiefer, und Roets Verachtung für die internationalen Bemühungen zum Wiederaufbau des Gazastreifens ist spürbar. Er macht sich über die Idee der europäischen Hilfe für den Gazastreifen lustig: „Wird Europa verrückt genug sein, wieder Geld in den Gazastreifen zu investieren? Also müssen wir ihn beim nächsten Mal zerstören.“

Diese Aussage ist nicht nur eine Brüskierung der europäischen Großzügigkeit. Sie ist eine Absichtserklärung: Israel wird den Wiederaufbau von Gaza nicht zulassen. Es wird den Palästinensern nicht erlauben zu überleben, noch wird es ihnen erlauben, in Würde zu leben. Gaza wird wieder zerstört werden.

Österreich hat die Macht, Roet auszuweisen und sich dieser völkermörderischen Rhetorik entgegenzustellen – doch es tut nichts und verrät damit genau die Prinzipien, die es eigentlich hochhalten sollte. Indem Österreich Roet nicht sanktioniert, macht es sich mitschuldig an der Zerstörung des Gazastreifens und der Auslöschung des palästinensischen Lebens.

Österreichs Untätigkeit ist nicht nur eine nationale Schande, sondern auch ein direkter Affront gegen die UNO. Als Gastland ist Österreich durch die UN-Charta und das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Diplomaten die von der internationalen Gemeinschaft festgelegten Standards einhalten und von Aktivitäten absehen, die den Frieden und die Sicherheit gefährden.

Roets Äußerungen – in denen er Massenhinrichtungen befürwortet und das Völkerrecht verhöhnt – verstoßen gegen genau die Grundsätze, die die Würde und die Rechte jedes Menschen schützen sollen.

Dazu gehören die Europäische Menschenrechtskonvention, die die Grundrechte aller Menschen unabhängig von ihrer Person oder Herkunft festschreibt, das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, das zur Abschaffung der Todesstrafe aufruft, und die Konvention über die Rechte des Kindes, die verspricht, dass jedes Kind Sicherheit und Fürsorge verdient.

Hohe Einsätze

Roets Äußerungen sind nicht nur Fehler, sie sind eine Verleugnung der grundlegenden, unveräußerlichen Rechte, die uns alle verbinden.

Und dennoch hat die österreichische Regierung nichts unternommen. Roet prahlt in dem Video damit, wie eng er mit dem österreichischen Kanzler Christian Stocker verbunden ist: „Ich habe die WhatsApp des Kanzlers, was bedeutet, dass wir die einzige Botschaft, die einzigen Diplomaten sind, die Herrn Stocker getroffen haben.“

Die Welt muss sich jetzt entscheiden: Wird sie sich gegen Völkermord stellen oder wird sie sich auf die Seite derer stellen, die ihn normalisieren?

Das Schweigen Österreichs ist ohrenbetäubend, aber das Schweigen der UNO ist noch viel bezeichnender. Wenn Österreich sich weigert, Roet auszuweisen, dann müssen die Vereinten Nationen ihre Aktivitäten aus Wien verlegen.

Institutionen, die behaupten, das Völkerrecht und die Menschenrechte zu wahren, können nicht weiterhin in einem Land tätig sein, das Völkermord toleriert. Eine solche Untätigkeit würde die UNO zu Komplizen genau der Verbrechen machen, zu deren Verhinderung sie geschaffen wurde.

Wenn Österreich nicht handelt, ist das nicht nur ein Versagen Österreichs. Es ist ein Versagen der Welt. Jede Nation, die weiterhin im Rahmen der UNO in Wien tätig ist, ohne Österreichs Mitschuld am Völkermord anzuprangern, wird zu einem Komplizen dieses Übels.

Die Geschichte wird über uns alle urteilen. Österreichs Versäumnis, Roet auszuweisen, wird nicht vergessen werden. Die Welt muss sich jetzt entscheiden: Wird sie sich gegen Völkermord stellen oder wird sie sich auf die Seite derer stellen, die ihn normalisieren? Die Entscheidung liegt bei uns. Es steht zu viel auf dem Spiel, um zu schweigen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Esad Širbegović ist ein in Zürich, Schweiz, ansässiger Schriftsteller und Analyst. Er ist auch Mitglied des Internationalen Expertenteams am Institute for Research of Genocide Canada. Im Jahr 2022 war er als Direktor des Internationalen Expertenteams für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig und konzentrierte sich an der Universität Wien auf den Fall der Leugnung des Völkermords von Srebrenica. Esads Beiträge sind tief in seinen persönlichen Erfahrungen verwurzelt und konzentrieren sich auf die kritischen Themen Islamophobie und Völkermord. Er setzt sich insbesondere dafür ein, die Schnittstellen zwischen diesen Phänomenen zu erforschen und seine Analyse über den bosnischen Völkermord hinaus auszudehnen, um ihre umfassenderen Auswirkungen weltweit zu untersuchen.

