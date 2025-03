https://www.commondreams.org/news/kristi-noem-video-critics-el-salvador



Die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem spricht während einer Besichtigung des Terrorist Confinement Center, während Gefangene am 26. März 2025 in Tecoluca, El Salvador, aus einer Zelle heraus stehen und hinausschauen.

(Foto: Alex Brandon/POOL/AFP via Getty Images)

„Some Truly Sick Sh*t“: Kristi Noem im Vergleich zur „Gestapo“ für Video mit Deportierten in El Salvador

„Wenn es die Hölle gibt, ist Kristi Noem ein sicherer Kandidat dafür“, schrieb ein Pastor.

Eloise Goldsmith

27. März 2025

Die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hat heftige Kritik an einem Video auf sich gezogen, das sie am Mittwoch während einer Besichtigung des Megagefängnisses in El Salvador drehte, in dem derzeit Einwanderer festgehalten werden, die Anfang März von der Trump-Regierung abgeschoben wurden.

Die Regierung setzte sich über einen Gerichtsbeschluss hinweg, als sie über 200 Venezolaner abschob, die nach Angaben des Weißen Hauses Bandenmitglieder sind.

In dem Video steht Noem vor einer Zelle, in der männliche Häftlinge untergebracht sind, von denen einige nur eine Hose tragen, und warnt Menschen davor, illegal in die Vereinigten Staaten zu kommen.

„Das ist wirklich krank“, schrieb Fred Wellman, ein politischer Berater und Podcast-Moderator, am Mittwoch. John Pavlovitz, ein Autor und Pastor, schrieb: ‚Wenn es die Hölle gibt, ist Kristi Noem ein sicherer Kandidat.‘ Noem wurde auch beschuldigt, aus den in der Einrichtung inhaftierten Männern ‚Content‘ gemacht zu haben.

„Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie die Gestapo im Jahr 2025 aussehen würde, brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen“, schrieb der Account Polling USA, der von Curtis Fric betrieben wird und öffentlich zugängliche Daten veröffentlicht, in Anlehnung an die politische Polizeitruppe des nationalsozialistischen Deutschlands.

Noem drehte das Video, während er zwei Zellenblöcke und andere Bereiche des Gefängnisses besichtigte, wie CNN berichtete. Während die Trump-Regierung behauptet, dass die abgeschobenen Häftlinge Verbindungen zu Banden hätten, erklären Anwälte und Familienangehörige der Migranten vor Gericht, dass viele von ihnen nicht mit Banden in Verbindung stehen.

„Wenn Sie illegal in unser Land kommen, ist dies eine der Konsequenzen, die Sie erwarten können“, sagte Noem in dem Video. “Kommen Sie vor allem nicht illegal in unser Land. Sie werden ausgewiesen und strafrechtlich verfolgt, aber Sie sollten wissen, dass diese Einrichtung eines der Instrumente in unserem Werkzeugkasten ist, das wir einsetzen werden, wenn Sie Verbrechen gegen das amerikanische Volk begehen.“

Bei der Abschiebung der Venezolaner aus den Vereinigten Staaten berief sich die Trump-Regierung auf ein selten angewandtes Gesetz, das dem Präsidenten die Möglichkeit gibt, Nichtstaatsangehörige festzunehmen oder abzuschieben, ohne dass sie zuvor vor einem Einwanderungsrichter oder einem Bundesrichter erscheinen müssen.

Am Mittwoch bestätigte ein Bundesberufungsgericht eine Anordnung eines niedrigeren Gerichts, die die Trump-Regierung vorübergehend daran hinderte, weitere Einwanderer unter dem Alien Enemies Act abzuschieben.

Übersetzt mit Deepl.com

