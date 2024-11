Oh nein, jetzt werden die USA einen Präsidenten haben, der schlimme Dinge tut

https://www.caitlinjohnst.one/p/oh-no-now-the-us-will-have-a-president?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=151303688&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Von Caitlin Johnstone

7. November 2024

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Also, hey, können die Demokraten jetzt endlich anfangen, sich dem Völkermord zu widersetzen?

Kleiner Scherz. Das werden sie nicht.

❖

Die Demokraten sitzen auf einem Berg von Hunderttausenden von menschlichen Leichen, zu deren Tötung sie in den letzten vier Jahren durch massenhaftes militärisches Abschlachten beigetragen haben, und weinen und klagen, dass jetzt schlimme Dinge passieren werden.

❖

Die Demokraten schreien heute so laut, weil sie wissen, dass sie im Unrecht sind. Sie wissen, dass ihre Partei einen hundsmiserablen Kandidaten ins Rennen geschickt hat. Sie wissen, dass es verrückt war, von den Linken zu erwarten, dass sie die Partei unterstützen, die einen live übertragenen Völkermord begeht.

Es ist keine Wut.

Es ist keine Angst.

Es ist kognitive Dissonanz.

❖

Ich sollte wahrscheinlich wiederholen, was ich im Juli gesagt habe: Wenn Sie ein Trump-Anhänger sind und mich wegen meiner Kritik an der Biden-Regierung gelesen haben, werden Sie mich abgrundtief hassen, nachdem Ihr Kandidat gewählt wurde.

❖

❖

Die Demokraten werden Trump in den nächsten vier Jahren heftig angreifen. Ich auch. Aber während die Demokraten Trump angreifen werden, weil er sich in einigen wenigen Punkten von ihnen unterscheidet, werde ich ihn angreifen, weil er sich in vielen Punkten mit den Demokraten deckt.

Beide Parteien sind sich einig, wenn es um die schlimmsten Übel des US-Imperiums geht. Ich und andere wie ich werden uns darauf konzentrieren, während die Demokraten all ihre Energie darauf verwenden, so zu tun, als wären sie eine echte Oppositionspartei, und die Unterschiede zwischen sich und Trump übertreiben.

❖

Der Grund, warum die US-Präsidentschaftswahlen so knapp sind und die US-Politik nach wie vor ziemlich genau 50:50 gespalten ist, liegt darin, dass beide Parteien ständig auf dem Drahtseil balancieren, um der Geberklasse so viel wie möglich und den Amerikanern so wenig wie möglich zu geben und trotzdem Stimmen zu erhalten. Sobald sie herausfinden, dass sie den normalen Wählern weniger Zugeständnisse machen können und trotzdem eine Chance auf den Sieg haben, machen sie diese Zugeständnisse rückgängig, um den Plutokraten, denen sie gehören, Zugeständnisse zu machen.

Sie kalkulieren ständig, wie wenig sie der Wählerschaft geben können, ohne dass es Konsequenzen hat. Geben sie den Menschen zu viel, wechseln die Plutokraten die Seiten; geben sie zu wenig, wählen die Menschen sie nicht. Also gehen sie Jahr für Jahr bis an die Grenze, halten die Menschen in der Mitte gespalten und ändern den Status quo nie grundlegend.

Und das ist genau das, was die reichen und mächtigen Oligarchen, denen Amerika gehört, wollen.

❖

Die einzige wirkliche Lösung für das Straßenbahnproblem besteht darin, den Mistkerl zu finden und zu töten, der immer wieder Menschen auf die Straßenbahnschienen lockt und die Menschen vor die Wahl stellt, wer sterben soll.

❖

In der Zwischenzeit bombardiert Israel mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten weiterhin brutal den Libanon und den Gazastreifen. Das israelische Militär hat öffentlich angekündigt, dass die aus dem nördlichen Gazastreifen vertriebenen Palästinenser nicht in ihre Häuser zurückkehren dürfen, was bedeutet, dass es sich hierbei um eine völlig unverhüllte ethnische Säuberungsaktion handelt.

Benjamin Netanyahu entließ am Dienstag Yoav „Wir rotten menschliche Tiere aus“ Gallant, weil er der derzeitigen israelischen Regierung zu gemäßigt und sanftmütig ist. Er wurde durch den noch bösartigeren Israel Katz ersetzt, der 2022 sagte: „Gestern habe ich die arabischen Studenten gewarnt, die an den Universitäten Palästina-Flaggen hissen: Erinnert euch an den 48. Erinnert euch an unseren Unabhängigkeitskrieg und eure Nakba, dehnt das Seil nicht zu sehr. […] Wenn ihr euch nicht beruhigt, werden wir euch eine Lektion erteilen, die ihr nicht so schnell vergessen werdet.“

Wenn diese Dinge nach Trumps Amtseinführung geschehen wären, würden die Liberalen versuchen, uns das unter die Nase zu reiben und uns zu sagen, dass dies beweist, dass er in Bezug auf Gaza noch schlimmer ist. Aber es geschieht jetzt, während sie noch ein paar Monate an der Macht sind, also ignorieren die Liberalen es einfach.

❖

Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass mein Respekt für Demokraten noch weiter sinken könnte. Er war bereits sehr gering, aber zu sehen, wie sie in den letzten Monaten versucht haben, die Menschen dazu zu drängen, ein völkermörderisches Monster zu unterstützen, hat mich auf eine ganz neue Stufe des Ekels gebracht, von der ich nicht wusste, dass sie möglich ist.

❖

Ein Linker ist jemand mit einer logisch und moralisch korrekten Politik. Ein Liberaler ist jemand, der logisch und moralisch korrekt fühlen möchte, ohne jemals mit der Macht in Konflikt zu geraten oder sich selbst Chancen zu verbauen oder die unangenehmen Emotionen zu erleben, die die Wahrheit verursacht.

_______________

