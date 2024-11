https://www.wsws.org/en/articles/2024/11/06/fsbs-n06.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletters-trump-election-pers



Zur Wahl von Donald Trump

WSWS-Redaktion

7. November 2024

Die Wahl von Donald Trump ist ein entscheidendes Ereignis in der anhaltenden Krise der amerikanischen Demokratie, deren verheerende Auswirkungen weltweit zu spüren sein werden. Ein faschistischer Demagoge, der im Januar 2021 versuchte, die letzte Präsidentschaftswahl gewaltsam zu stürzen, hat die Wahl 2024 mit einer Mehrheit sowohl bei den Wahlberechtigten als auch bei den Wählern eindeutig gewonnen. In etwas mehr als 70 Tagen wird er wieder im Weißen Haus sitzen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat, der ehemalige Präsident Donald Trump, gestikuliert bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Santander Arena am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, in Reading, Pennsylvania. (AP Photo/Alex Brandon)

Trump verdankt seinen politischen Triumph dem Bankrott der Demokratischen Partei, deren Fixierung auf die Identitätspolitik der wohlhabenden Mittelschicht, ihre arrogante Gleichgültigkeit gegenüber den verheerenden Auswirkungen der Inflation auf den Lebensstandard der Arbeiter und ihre unerbittliche Unterstützung für den Krieg in der Ukraine und den Völkermord in Gaza den Boden für das Wahldebakel bereitet haben.

Die wichtigsten Säulen der kapitalistischen Presse versuchen bereits, die politischen Auswirkungen von Trumps Sieg herunterzuspielen. „Die Wahl von Herrn Trump stellt eine ernsthafte Bedrohung dar“, schreibt die New York Times, „aber er wird nicht das langfristige Schicksal der amerikanischen Demokratie bestimmen.“ Die Times versichert ihren Lesern, dass Trump ein Präsident auf Abruf sein wird, weil er laut Verfassung keine weitere Amtszeit anstreben darf.

Das ist Wunschdenken. Trump verkündete offen, dass dies die letzte Wahl sein würde und dass seine Anhänger nicht erneut wählen müssten. Die politische Realität ist, dass die Wahl von Trump den Weg für eine beispiellose Welle der sozialen Gegenrevolution ebnet, die er mit eiserner Faust durchsetzen will.

Trump hat versprochen, „Diktator“ zu werden und das Militär einzusetzen, um „den inneren Feind“ zu vernichten. Er plant die Abschiebung von 11 Millionen Einwanderern ohne Papiere, eine Operation, die die Verhängung des Kriegsrechts über große amerikanische Städte erfordern würde. Er hat die Abschaffung der Einkommenssteuer ins Gespräch gebracht und verspricht, die Steuern für die Reichen zu senken und die Unternehmensvorschriften abzuschaffen. Die verheerenden Auswirkungen, die diese Politik auf die Arbeiterklasse haben wird, können nicht genug betont werden.

Er ist kein politischer Zufall. Wie auch immer es erreicht wurde – und das soll die politische Mitschuld der Demokratischen Partei nicht herunterspielen – die Machtübernahme einer zweiten Trump-Regierung stellt die gewaltsame Neuausrichtung des amerikanischen politischen Überbaus dar, um den realen sozialen Verhältnissen in den Vereinigten Staaten zu entsprechen.

Donald Trump spricht nicht einfach als ein kriminelles Individuum, sondern als Vertreter einer mächtigen kapitalistischen Oligarchie, die in den letzten drei bis vier Jahrzehnten Gestalt angenommen hat. Mega-Millionäre und Milliardäre – angeführt von Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel und Larry Ellison – nutzen Trump, um in ihrem Interesse eine reaktionäre Umstrukturierung der amerikanischen Gesellschaft zu bewirken. Sie werden die Zeit bis zur Amtseinführung am 20. Januar nutzen, um eine Flut repressiver und sozial reaktionärer Maßnahmen vorzubereiten, die entfesselt werden, sobald Trump wieder im Weißen Haus sitzt.

Er konnte die Abwesenheit jeglicher Artikulation der Interessen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung innerhalb des politischen Establishments ausnutzen. Die Harris-Kampagne war dagegen, sich mit einem sozialen Appell an die Arbeiterklasse zu wenden. Sie richtete ihre Kampagne an die wohlhabendsten Wähler, warb für verhasste Kriegstreiber wie Liz Cheney und versprach, Republikaner in das Kabinett zu berufen.

Harris, Barack Obama und andere Vertreter der Demokraten reisten durch das Land und beschworen die Wähler, dass ein Nichterscheinen bei der Wahl für Harris ein Beweis für Frauenfeindlichkeit oder Rassismus wäre. Sie verbanden unaufhörliche Appelle an die Rassen- und Geschlechtsidentität mit einer uneingeschränkten Befürwortung von Kriegen im Ausland. Die Demokraten versprachen weitere Unterstützung für den völkermörderischen Angriff Israels auf Gaza und forderten eine Eskalation des US-NATO-Krieges gegen Russland in der Ukraine.

Die Demokraten boten keine Lösung für die sich zuspitzende soziale Krise in den Vereinigten Staaten an, sondern präsentierten das Land als „auf dem richtigen Weg“, während die Bevölkerung fast einstimmig das Gegenteil glaubt. Politiker wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez verbreiteten die absurde Lüge, dass die Biden-Harris-Regierung die Bedingungen für die arbeitende Bevölkerung verbessert habe und dass Harris die Vorherrschaft der „Milliardärsklasse“ in Frage stellen würde. In Anlehnung an Hillary Clintons Behauptung aus dem Jahr 2016, die Arbeiterklasse bestehe aus „einem Korb voller Bedauernswerter“, bezeichnete Biden in den letzten Tagen des Wahlkampfs die Anhänger von Trump als „Abschaum“.

Die Gesamtzahl der Stimmen zeigt keinen Anstieg der Unterstützung für Trump, der im Vergleich zu seinen Ergebnissen von 2020 Stimmen verloren zu haben scheint, sondern einen erstaunlichen Einbruch der Unterstützung für die Demokraten, wobei Harris zwischen 10 und 15 Millionen Stimmen weniger als Joe Biden im Jahr 2020 erhalten hat.

Harris schnitt in jeder einzelnen Region des Landes schlechter ab als Biden. Die Bemühungen der Demokratischen Partei, verschiedene ethnische und geschlechtsspezifische Gruppen mit einem Appell an ihre Identität hinter die Harris-Kampagne zu bringen, schlugen völlig fehl. Trump verzeichnete den größten Anstieg der Stimmenanteile in Bezirken, in denen über 50 Prozent der Bevölkerung nicht weiß sind, und Umfragedaten zeigen, dass Harris bei Latino-Männern landesweit mit einem Vorsprung von 54 zu 44 Prozent verlor, eine Umkehrung gegenüber 2020, als Biden diese Bevölkerungsgruppe mit einem Vorsprung von 59 zu 39 Prozent gewann.

Auch der Vorsprung, mit dem die Demokraten bei den jungen Wählern gewannen, ging im Vergleich zu 2020 erheblich zurück, da sich unzählige junge Menschen weigerten, für den Kandidaten zu stimmen, der sich am Völkermord in Gaza mitschuldig gemacht hat. Harris gewann die jüngsten Wähler nur mit 56 zu 41 Prozent gegenüber Bidens Vorsprung von 65 zu 31 Prozent. Trump gewann die Mehrheit der Stimmen bei den Erstwählern, ein Zeichen dafür, dass die Demokraten nicht in der Lage waren, Wähler jenseits der wohlhabenden oberen Mittelschicht zu aktivieren.

Tatsächlich konnte Harris nur bei den Wohlhabenden zulegen. Bei den Wählern mit einem Einkommen von 200.000 US-Dollar oder mehr gewann sie 52-44 Prozent und kehrte damit einen knappen Sieg Trumps in dieser Einkommensklasse im Jahr 2020 um. Trump gewann 2020 die Wähler mit einem Einkommen zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar mit einem Vorsprung von 58-41 Prozent, Harris jedoch mit 53-45 Prozent. Gleichzeitig erlebten die Demokraten einen Einbruch der Unterstützung durch die arbeitende Bevölkerung, wobei Harris diejenigen verlor, die zwischen 30.000 und 100.000 US-Dollar verdienen, eine breite Bevölkerungsschicht, die Biden 2020 mit einem Vorsprung von etwa 57-43 Prozent für sich gewinnen konnte.

Die Wählerschaft war von tiefer sozialer Wut getrieben. Unter den 43 Prozent der Wähler, die angaben, „unzufrieden“ mit der „heutigen Lage im Land“ zu sein, gewann Trump mit 54 zu 44 Prozent. Unter den 29 Prozent, die angaben, „wütend“ zu sein, gewann Trump mit 71 zu 27 Prozent. Harris gewann 89 zu 10 Prozent unter dem winzigen Teil der Bevölkerung, der von den heutigen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen „begeistert“ ist. Der Gesamtanteil der Bevölkerung, der angab, dass sich ihre finanzielle Situation heute im Vergleich zu vor vier Jahren „verschlechtert“ hat, hat sich auf 45 Prozent mehr als verdoppelt, wobei Trump diese Wähler mit einem Vorsprung von 80 bis 17 Prozent für sich gewinnen konnte.

Trump und die Republikaner sind sich durchaus bewusst, dass sie einem sozialen Pulverfass vorstehen und dass die rechtsgerichtete Politik, die sie umsetzen wollen, den sozialen Unmut nur noch verstärken wird. Ihre Strategie besteht darin, massive polizeistaatliche Repression mit einer faschistischen Kampagne zu kombinieren, um Einwanderer für alle sozialen Missstände zum Sündenbock zu machen. Obwohl die Wahltagsbefragungen nicht darauf hindeuten, dass die Wähler auf Trumps abscheuliche Angriffe auf Einwanderer hereingefallen sind, und obwohl eine große Mehrheit angibt, dass sie der Meinung sind, dass Einwanderer einen Weg zur Staatsbürgerschaft verdienen, anstatt Massenabschiebungen ausgesetzt zu sein, ist die Bühne für einen massiven und gewalttätigen Angriff auf eingewanderte Arbeitnehmer bereitet, der selbst seine erste Amtszeit wie ein Kinderspiel aussehen lassen wird.

Und obwohl Trumps demagogische Behauptungen, gegen den Krieg zu sein, den eingefleischten Kriegstreibern in der Demokratischen Partei Stimmen gekostet haben könnten, ist Trump selbst ein rücksichtsloser imperialistischer Politiker, der eine eskalierende Konfrontation mit China, dem Iran und Nordkorea befürwortet.

Die Demokraten werden auf Trumps Wahlsieg mit dem Streben nach Kompromissen und Koalitionen reagieren, was sich bereits in Harris‘ kapitulierenden Äußerungen am Mittwochnachmittag zeigte. Sie warnte nicht vor dem diktatorischen Charakter des künftigen Trump-Regimes und versprach, beim Übergang zum Möchtegern-Führer der USA mitzuwirken. Die Demokraten werden sich noch weiter nach rechts bewegen und gleichzeitig versuchen, mit den Republikanern eine Einigung über ihre zentrale Priorität, die Eskalation des Krieges, zu erzielen.

Der reaktionäre Charakter von Trumps politischem und sozialem Programm wird deutlich genug werden. Wenn die herrschende Klasse versucht, den Staat umzustrukturieren, muss es auch zu einer Umstrukturierung der Politik entlang der Klassenlinien kommen. Wie David North, der Vorsitzende des internationalen Redaktionsausschusses der WSWS, schrieb, ist Trumps Wahl „das katastrophale Ergebnis der langfristigen und sehr bewussten Ablehnung jeglicher programmatischer Orientierung an der Arbeiterklasse durch die Demokratische Partei …

In den Vereinigten Staaten vermischte sich der neue Antimarxismus mit der langjährigen Tradition des Antikommunismus. Eine linke Politik, die mit der Militanz der Arbeiterklasse verbunden war, verschwand. Die Beschwerden im Zusammenhang mit der Identität verdrängten jede ernsthafte Sorge über die massive Konzentration von Reichtum in einem kleinen Teil der Gesellschaft auf Kosten der Arbeiterklasse.

Diejenigen, die diese Form der rechten Politik, die von der Demokratischen Partei gefördert wurde, vorangetrieben haben, greifen nun auf die erbärmlichste aller Reaktionen auf die Wahl zurück: Sie geben der Bevölkerung die Schuld.

Tatsächlich hat es im vergangenen Jahr ein explosionsartiges Wachstum der politischen und sozialen Opposition gegeben, von den Massenprotesten gegen den Völkermord in Gaza bis hin zu einer stetigen Zunahme von Streikaktionen der Arbeiter, die sich von der Kontrolle des korporatistischen Gewerkschaftsapparats befreien wollen. Es zeichnen sich gewaltige soziale Kämpfe ab.

Diese Kämpfe müssen politisch geführt werden und von dem Verständnis geleitet sein, dass der Faschismus nur durch die Entwicklung einer unabhängigen Bewegung der Arbeiterklasse gegen die Quelle der politischen Reaktion und der Oligarchie, das kapitalistische System, gestoppt werden kann. Es muss eine „Neugeburt“ einer wahrhaft sozialistischen Politik geben, die auf der Arbeiterklasse basiert und von einer internationalen Strategie getragen wird.

Die Socialist Equality Party hat sich mit ihrer Präsidentschaftskampagne von Joseph Kishore und Jerry White zum Ziel gesetzt, die Arbeiterklasse für ein internationales sozialistisches Programm zu mobilisieren, das sich gegen Krieg, Ungleichheit und das kapitalistische System, das diese hervorbringt, richtet. Dieses Programm ist heute dringender denn je. In der vor uns liegenden Zeit werden die Socialist Equality Party und das Internationale Komitee der Vierten Internationale darum kämpfen, die Führung einer wachsenden Bewegung von Arbeitern und Jugendlichen gegen Krieg, Diktatur und Ungleichheit und für die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft zu gewinnen.

Übersetzt mit Deepl.com

