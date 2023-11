‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 35: Tanks besiege Gaza City hospitals as Israel ramps up attacks on medical centers Palestinians seeking refuge in Gaza hospitals fear the worst as Israel drops all pretenses of not targeting medical facilities, while Netanyahu makes the unbelievable claim that Israel doesn’t „seek to displace anyone.“

Palästinenser beten während der Beerdigung ihrer Angehörigen, die nach einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Deir al-Balah getötet wurden, im Al-Aqsa-Krankenhaus, 10. November 2023. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Operation Al-Aqsa-Flut‘ Tag 35: Panzer belagern Krankenhäuser in Gaza-Stadt, während Israel die Angriffe auf medizinische Einrichtungen verstärkt

Palästinenser, die in Krankenhäusern in Gaza Zuflucht suchen, befürchten das Schlimmste, da Israel alle Vorwände fallen lässt, keine medizinischen Einrichtungen anzugreifen, während Netanjahu die unglaubliche Behauptung aufstellt, dass Israel „niemanden vertreiben will“.

Von Mondoweiss Palästina-Büro

10. November 2023 0

Todesopfer

11.078 Tote, darunter 4.506 Kinder, und 27.490 Verwundete in Gaza

183 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem

Wichtige Entwicklungen

Israel verstärkt seine Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen, wo Tausende Zuflucht suchen.

260 Menschen in Gaza innerhalb von 24 Stunden getötet.

Mehrere Krankenhäuser in Gaza-Stadt sind von israelischen Streitkräften umstellt und befürchten das Schlimmste.

Wasser-, Lebensmittel- und Stromknappheit gefährden weitere Menschenleben, da die medizinischen Einrichtungen kurz vor der vollständigen Schließung stehen.

Inmitten der weitreichenden Verwüstungen erklärt Netanjahu gegenüber Fox News: „Wir wollen niemanden vertreiben“.

Israel kündigt tägliche vierstündige „taktische, örtlich begrenzte“ Pausen bei der Bombardierung des Gazastreifens an, was vom UN-Sonderberichterstatter als „zynisch und grausam“ bezeichnet wird.

Die USA zeigen sich besorgt über die diplomatischen Auswirkungen ihrer Unterstützung Israels, da diplomatische Depeschen das Land davor warnen, die arabische Öffentlichkeit „für eine Generation“ zu verlieren.

Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland steigt.

Frankreich veranstaltet in Paris eine humanitäre Spendenkonferenz für den Gazastreifen. Palästinensische Menschenrechtsgruppen erklären daraufhin, dass dies allein Frankreich nicht von seiner Verantwortung entbinden wird“.

Israel greift Krankenhäuser in Gaza an

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass Panzer der israelischen Armee am Freitag die Krankenhäuser al-Rantisi und al-Nasr in Gaza-Stadt umstellten, da die medizinischen Zentren im gesamten belagerten Gazastreifen in den letzten 24 Stunden einer Eskalation der israelischen Bombardierung ausgesetzt waren.

„Tausende von Patienten, medizinischem Personal und Vertriebenen sind in den Krankenhäusern eingeschlossen, haben kein Wasser und keine Nahrung und sind jeden Moment vom Tod bedroht. Die Welt sollte sich dafür schämen, dass sie angesichts der Massaker und der Angriffe auf und der Belagerung von Krankenhäusern nichts unternimmt“, schrieb Ministeriumssprecher Ashraf Al-Qidra.

Al-Jazeera berichtete unterdessen, dass die israelischen Streitkräfte die ganze Nacht hindurch Angriffe in unmittelbarer Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt durchgeführt hätten und dass am Freitagmorgen Schüsse immer näher zu hören gewesen seien. Israel behauptet, das al-Shifa-Krankenhaus befinde sich über der Hauptkommandozentrale der Hamas in Gaza – doch das größte Krankenhaus in Gaza ist derzeit ein Zufluchtsort für Tausende von Zivilisten, die inmitten der absoluten Verwüstung, die durch Tausende von israelischen Bomben, die seit dem 7. Oktober über Gaza niedergingen, Schutz und medizinische Behandlung suchen.

Allein in den letzten 24 Stunden wurden Berichten zufolge das Rantisi-Krankenhaus, das al-Nasr-Krankenhaus, das al-Shifa-Krankenhaus und das indonesische Krankenhaus in Beit Lahia, die al-Aqsa-Klinik in Khan Younis (im angeblich „sicheren“ südlichen Gazastreifen), in der Nähe des al-Awda-Krankenhauses in Tal al-Zaatar und das al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt von israelischen Bomben getroffen. Der Angriff auf Rantisi löste einen Brand in der unteren Etage des Kinderkrankenhauses aus. Eine noch unbestätigte Zahl von Menschen wurde bei den Angriffen auf das indonesische Krankenhaus und al-Shifa getötet.

Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag außerdem mit, dass die israelischen Streitkräfte zwei Krankenwagenfahrer festgenommen hätten, die auf dem Rückweg nach Norden waren, nachdem sie Verwundete in den südlichen Gazastreifen gebracht hatten, und dies „trotz der Abstimmung mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz“.

Die verstärkten Angriffe auf medizinische Einrichtungen erfolgen in einer Zeit, in der Israel die Beschränkungen für die Einfuhr von Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser in den Gazastreifen stark verschärft hat und damit das gesamte Gesundheitssystem zum Erliegen zu bringen droht – zusätzlich zu den Luftangriffen auf Wassertanks und Solaranlagen. Am Donnerstagabend teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit, dass es nur noch „ein paar Stunden“ dauere, bis die Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt außer Betrieb seien, und fügte hinzu, dass 38 nierenkranke Kinder im Krankenhaus von Rantisi keine lebensrettende Dialyse mehr erhalten würden.

„95 % der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, 1,5 Millionen Menschen sind auf engstem Raum untergebracht, und es droht ein harter Winter. Die Bedingungen sind reif für die Verbreitung von übertragbaren und durch Wasser übertragenen Krankheiten – Krankheiten, die sich negativ auf Kinder auswirken und zu vermeidbaren Todesfällen führen“, sagte Bob Kitchen vom International Rescue Committee am Donnerstag.

Die Nichtregierungsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor berichtete unterdessen, dass Kinder an schwerer Unterernährung, Dehydrierung und durch Wasser übertragenen Krankheiten litten – lebensbedrohliche Zustände, die zwar nicht zu den Todesopfern der Gewalt zählen, aber eine direkte Folge der völkermörderischen Kriegstaktik Israels sind.

Bis Freitagmittag meldete das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, dass seit dem 7. Oktober 11.078 Menschen getötet wurden, darunter 4.506 Kinder, und weitere 27.490 Menschen verwundet wurden. Darüber hinaus wurden 2.700 Menschen unter den Trümmern vermisst, darunter 1.500 Kinder.

Israels vierstündige „humanitäre Pausen“ werden als „zynisch und grausam“ bezeichnet

Inmitten der weltweiten Forderungen nach einer humanitären Waffenruhe hat Israel offenbar den Forderungen der USA nach humanitären „Pausen“ zugestimmt. Berichten zufolge hat es sich zu „taktischen, lokal begrenzten“ täglichen Bombardierungspausen von vier bis sechs Stunden bereit erklärt.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete Francesca Albanese bezeichnete diese „Pausen“ als „sehr zynisch und grausam“. „Es gab ununterbrochene Bombardierungen, jede Woche 6.000 Bomben auf den Gazastreifen, auf dieses winzige Stück Land, in dem die Menschen gefangen sind, und die Zerstörung ist gewaltig. Nach dem, was Israel dem Gazastreifen antut, wird es kein Zurück mehr geben“, sagte Albanese vor Reportern in Australien.

Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem wies die Behauptung Israels zurück, humanitäre Kampfpausen kämen „nur der Hamas zugute“.

„Diese Behauptungen können das unbeschreibliche Leid nicht rechtfertigen, das den rund 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen zugefügt wurde, die nun in einem täglichen Überlebenskampf gefangen sind, nicht nur wegen der unaufhörlichen israelischen Angriffe, sondern auch wegen des kritischen Mangels an Nahrungsmitteln und Wasser“, erklärte die Gruppe am Freitag. „Humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen, ist kein Gefallen, um den Israel die Zivilbevölkerung dort bittet. Vielmehr ist es Israels Pflicht nach dem humanitären Völkerrecht.“

Während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen unaufhaltsam steigt, darunter auch ein erheblicher Anteil von Kindern, erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Donnerstag in einem Interview mit Fox News, Israel wolle „niemanden vertreiben“.

„Wir wollen Feldlazarette sehen. Wir ermutigen und ermöglichen, dass humanitäre Hilfe dorthin kommt. Das ist die Art und Weise, wie wir diesen Krieg führen.“

Netanjahus Äußerungen stehen im Widerspruch zu zahlreichen Erklärungen israelischer, palästinensischer, UN- und anderer internationaler Organisationen, die die kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung in Gaza seit dem 7. Oktober anprangern. Nach Angaben des OCHA wurden 1,5 Millionen Menschen – etwa 65 % der Bevölkerung des Gazastreifens – durch den Konflikt vertrieben. Am Donnerstag warnte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) vor den verheerenden Langzeitfolgen des Konflikts.

„Der beispiellose Verlust von Menschenleben, das menschliche Leid und die Zerstörung im Gazastreifen sind nicht hinnehmbar. Das UNDP schließt sich den Forderungen des UN-Generalsekretärs nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand, der Freilassung aller Geiseln und einem humanitären Zugang an, damit lebensrettende Hilfe die Zivilbevölkerung im erforderlichen Umfang erreichen kann“, sagte UNDP-Verwalter Achim Steiner. „Die Auswirkungen dieses Krieges werden auch langfristige Folgen haben und nicht auf den Gazastreifen beschränkt bleiben. Neben der humanitären Katastrophe, die sich hier abzeichnet, gibt es auch eine Entwicklungskrise. Der Krieg führt zu einer raschen Verschärfung der Armut in einer Bevölkerung, die bereits vor dieser Krise verwundbar war.

Kämpfe gehen in Gaza und anderswo weiter

Krankenhäuser waren nicht die einzigen Ziele der israelischen Luftangriffe seit Donnerstag. Nach Angaben der Nachrichtenagentur WAFA wurden palästinensische Zivilisten bei israelischen Luftangriffen in al-Shuja’iyya, Al-Zaytoun, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan, Al-Nasr und im Flüchtlingslager al-Shati getötet. Mehrere tödliche Luftangriffe wurden auch aus Nuseirat und Rafah im südlichen Gazastreifen gemeldet, wohin Hunderttausende von Palästinensern trotz der Lüge, der Süden sei vor israelischen Angriffen sicher, geflohen sind.

Zivilschutz- und Krankenwagen-Teams bargen die Leichen von mehr als 50 Menschen, die bei den israelischen Luftangriffen auf die al-Buraq-Schule im Stadtteil al-Nasr in Gaza-Stadt in der Nacht getötet worden waren.

Unterdessen gehen die Bodenkämpfe zwischen palästinensischen Widerstandsgruppen und israelischen Streitkräften im Gazastreifen weiter. Wie israelische Medien berichteten, wurden seit Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen mindestens 41 israelische Soldaten getötet, während die Armee nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen 30 Hamas-Kämpfer getötet hat, darunter den Leiter der amphibischen Hamas-Einheit. Die Hamas hat diese Berichte bisher weder bestätigt noch dementiert.

Zwei Wochen nach der Entsendung von israelischen Bodentruppen in den Gazastreifen berichtet Haaretz, dass israelische Kommandeure davon ausgehen, dass es „Monate“ dauern würde, um ihr Ziel zu erreichen, den bewaffneten palästinensischen Widerstand im nördlichen Gazastreifen zu besiegen, dass aber Washington, D.C. – Israels treuester Verbündeter – „signalisiert, dass es nicht mehr als ein paar Wochen sein werden, selbst nach einer begrenzten Vereinbarung über die Freilassung von Gefangenen“.

„Danach drängen die USA darauf, dass die Kämpfe in einem anderen Format stattfinden“, schrieb Haaretz.

Obwohl die Vereinigten Staaten in der Öffentlichkeit weiterhin das Recht Israels auf so genannte Selbstverteidigung befürworten, sträuben sich Beamte – privat und öffentlich – gegen die rücksichtslosen und, wie manche sagen, unrealistischen Methoden Israels.

Der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Charles Q. Brown, sagte am Donnerstag, Israels Ziel, die Hamas zu stürzen, sei „ein ziemlich großer Auftrag“ und forderte Israel auf, die Dauer seines Krieges in Gaza zu begrenzen. „Je schneller man zu einem Punkt kommt, an dem man die Feindseligkeiten beendet, desto weniger Unruhen gibt es für die Zivilbevölkerung, die sich in jemanden verwandelt, der nun das nächste Mitglied der Hamas sein will“, sagte er.

Das Ziel Israels, die Hamas auszurotten, wurde auch von Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde zurückgewiesen, die selbst seit Jahren in Konflikte mit der im Gazastreifen herrschenden Gruppe verwickelt ist.

„Die Hamas gibt es nicht nur in Gaza, die Hamas ist eine Idee“, sagte der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, am Donnerstag gegenüber France 24. „Die Hamas ist im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, die Hamas-Führung ist in Katar… zu sagen, dass es das Ziel ist, die Hamas zu eliminieren, wird also überhaupt nicht passieren.

Unterdessen berichtete CNN am Freitag, dass US-Präsident Joe Biden „deutliche Warnungen“ von amerikanischen Diplomaten im Nahen Osten und in Nordafrika erhalten habe, dass die fortgesetzte Unterstützung Israels verheerende Auswirkungen auf das Ansehen Washingtons in der Region habe und „wir die arabische Öffentlichkeit für eine Generation verlieren“.

Bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppen haben nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden Raketen auf israelische Städte im Gazastreifen und auf Tel Aviv abgefeuert, während sich Gruppen im Südlibanon ein Feuergefecht mit Streitkräften in Nordisrael lieferten. Bewaffnete Gruppen im Irak und in Syrien behaupteten, sie hätten als Vergeltung für die Unterstützung Israels durch die USA US-Stützpunkte im Lande angegriffen.

Mehr als 19 Tote im Westjordanland

Auch im besetzten Westjordanland und in Jerusalem hielt die Gewalt unvermindert an. Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Widerstandsgruppen fanden Berichten zufolge in Jenin, dem Flüchtlingslager Balata, Qalqiliya, Beit Furik, Jabaa und dem Flüchtlingslager al-Askar statt. Das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde meldete, dass in der Nacht mindestens 18 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet wurden, darunter allein 14 in Dschenin und mindestens ein Jugendlicher.

Ein weiterer palästinensischer Jugendlicher, der 17-jährige Muhammad Ali Azzieh, wurde am Freitagmorgen bei einer Razzia der israelischen Armee im Flüchtlingslager Aida bei Bethlehem getötet. Wie die Nachrichtenagentur WAFA berichtete, hinderten die israelischen Streitkräfte medizinisches Personal daran, ihm erste Hilfe zu leisten, als er sich in kritischem Zustand befand, bevor sie ihn festnahmen, woraufhin Azzieh zwei Stunden später seinen Verletzungen erlag.

Mindestens 50 Palästinenser wurden in der Nacht im gesamten besetzten Westjordanland festgenommen, womit sich die Zahl der seit dem 7. Oktober von Israel inhaftierten Palästinenser auf ein noch nie dagewesenes Maß erhöht. Israelische Streitkräfte zerstörten am frühen Freitag auch die Häuser von zwei palästinensischen Gefangenen in der Stadt Hebron im Westjordanland – dies ist Teil einer langjährigen Praxis von Hauszerstörungen, die wiederholt als kollektive Bestrafung angeprangert wurden.

Angriffe von Siedlern wurden auch aus den Dörfern Kisan, Ni’lin und Masafer Yatta gemeldet. Peace Now bezeichnet die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland als „dritte Front“ des Krieges.

Im besetzten Ostjerusalem feuerten israelische Streitkräfte den fünften Freitag in Folge Tränengas und Kugeln auf Gläubige, die in der Al-Aqsa-Moschee beten wollten, berichtete die Zeitung Al-Quds.

Frankreich veranstaltet Konferenz für Gaza-Hilfe

Der französische Präsident Emmanuel Macron veranstaltete am Donnerstag eine Konferenz, an der 80 Vertreter von Staaten und Nichtregierungsorganisationen teilnahmen, um über humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu diskutieren.

Israel lehnte es Berichten zufolge ab, einen Abgesandten zu der eilig vorbereiteten Konferenz zu entsenden – während der palästinensische Premierminister Muhammad Shtayyeh anwesend war.

„Wie viele Palästinenser müssen getötet werden, damit der Krieg aufhört? Sind sechs getötete Kinder pro Stunde genug? Sind vier Frauen, die jede Stunde getötet werden, genug? Sind mehr als 10.000 Märtyrer in 30 Tagen genug?“, sagte er und wies Forderungen nach humanitären Pausen zurück. „Wir müssen den Krieg sofort beenden, damit humanitäre Hilfe sinnvoll wird, oder was bedeutet es, wenn ein Palästinenser zu Abend isst und am nächsten Tag getötet wird?“

„Wir können keine absolute Feindseligkeit bis hin zur Entmenschlichung der anderen Seite akzeptieren“, sagte die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, auf der Pariser Konferenz. „Wir sind mit einem katastrophalen moralischen Versagen konfrontiert – ein Versagen, das die Welt nicht tolerieren darf.“

„Tausende von getöteten Kindern können keine Kollateralschäden sein. Eine Million Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben und sie in Gebieten ohne angemessene Infrastruktur zu konzentrieren, ist Zwangsvertreibung. Die drastische Einschränkung von Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten ist eine kollektive Bestrafung“, erklärte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini den versammelten Teilnehmern.

Während Macron behauptete, die Konferenz habe zu Spendenzusagen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro geführt – die noch ausstehen -, berichtete die französische Zeitung Le Monde, die NRO seien „enttäuscht“ gewesen, dass es keinen Konsens über einen vollständigen Waffenstillstand gegeben habe.

Unterdessen richtete eine Gruppe palästinensischer Menschenrechtsorganisationen – darunter Addameer, Al-Haq, das Al-Mezan Center for Human Rights und Miftah – eine Erklärung an Macron, in der sie Frankreich aufforderten, „seiner internationalen Verantwortung klar gerecht zu werden und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Israels Aggression und völkermörderische Handlungen zu beenden“.

Wir stellen fest, dass angesichts der Abwesenheit aller führenden palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Einladung israelischer Vertreter, die die von den Vereinten Nationen bestätigten unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes nicht vollständig anerkennen, diese Einberufung kaum „repräsentativ“ für die Stimmen der palästinensischen Zivilgesellschaft ist“, schrieben die Organisationen, die nicht an der Konferenz teilnahmen. „Lippenbekenntnisse zum ‚Frieden‘ durch die Einladung von Vertretern der ‚palästinensischen Zivilgesellschaft‘ zur Teilnahme an banalen Foren und das Sammeln humanitärer Gelder allein werden Frankreich nicht von seinem moralischen und politischen Versagen entlasten, seiner Verantwortung für die Einhaltung des Völkerrechts nachzukommen.

„Der Humanitarismus hat die Realität eines menschengemachten Kontrollsystems entpolitisiert, das darauf abzielt, Gaza und die Palästinenser in einem langsamen Genozid auszulöschen und unsichtbar zu machen“, fügten sie hinzu. „Die Bereitstellung von Geldern und humanitären Hilfsgütern ohne einen echten politischen Weg zur Abschaffung des israelischen Apartheidregimes, zur Verhinderung von Völkermord an den Palästinensern und zur Verweigerung ihres unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und Rückkehr wird nur den brutalen Kreislauf der Gewalt fortsetzen.“

