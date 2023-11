Eight activists go on trial for disrupting Israel’s weapons trade Palestine Action has kept on protesting against the genocide in Gaza.

Einige Mitglieder der Aktivisten, die nächste Woche in London vor Gericht stehen werden. Mohamed Elmaazi

Acht Aktivisten stehen wegen Störung des israelischen Waffenhandels vor Gericht

Von Mohamed Elmaazi

Die elektronische Intifada

10. November 2023

Am kommenden Montag (13. November) beginnt vor dem Snaresbrook Crown Court in London der Prozess gegen acht Aktivisten, die versucht haben, den israelischen Waffenhandel im Vereinigten Königreich zu stören.

Die Angeklagten, die nach der israelischen Waffenfirma Elbit Eight genannt werden, sind Mitglieder der Gruppe Palestine Action.

Die Aktivisten sind angeklagt in zwei Fällen der Verschwörung zum Einbruch, in zwei Fällen der Verschwörung zur Zerstörung oder Beschädigung von Eigentum, in einem Fall der Körperverletzung durch Schläge und in einem Fall der Verschwörung zur Erpressung.

Die Anklagen beziehen sich auf etwa 15 verschiedene Proteste von acht Mitgliedern von Palestine Action, darunter die Mitbegründer der Gruppe, Huda Ammori und Richard Barnard, gegen die im Vereinigten Königreich ansässigen Anlagen des israelischen Waffenherstellers Elbit Systems.

Alle Aktivitäten fanden innerhalb der ersten acht Monate nach der Gründung von Palestine Action im Juni 2020 statt.

Obwohl sie gemeinsam angeklagt sind, werden nicht alle Angeklagten mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert.

Der seit über einem Jahr verzögerte Prozess gegen die Elbit-Acht wird voraussichtlich sechs Wochen dauern. Bezeichnenderweise wird es sich um einen Prozess mit Geschworenen handeln. Die meisten Fälle gegen Mitglieder der Palästina-Aktion wurden von Richtern in Amtsgerichten entschieden, die ohne Geschworene arbeiten.

Erleichterung des Völkermordes

Der Prozess findet zu einer Zeit statt, in der Israel einen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen führt – mit Waffen von Elbit und mehreren anderen Firmen.

„Großbritannien unterstützt Israels Massaker an meinem Volk und stellt mich und andere vor Gericht, weil wir die Produktion der Waffen gestört haben, mit denen mein Volk ermordet wurde“, sagte Huda Ammori von Palestine Action.

„Dieser Prozess ist jedoch größer als ich und meine Mitangeklagten“, fügte sie hinzu. „Er ist eine Erweiterung des Kampfes gegen den israelischen Waffenhandel und alle, die den Völkermord am palästinensischen Volk unterstützen.“

Laut Ammori haben die Mitglieder von Palestine Action seit ihrem ersten Protest im August 2020 an Hunderten von verschiedenen Aktionen teilgenommen.

Bei der ersten Protestaktion von Palestine Action, die in der Anklageschrift aufgeführt ist, drangen Aktivisten in die Hauptniederlassung von Elbit im Zentrum Londons ein, verschütteten blutrote Farbe und sprühten Slogans.

Die meisten Anklagen in der Anklageschrift beziehen sich auf Aktionen, bei denen angeblich rote Farbe auf die Außenseite oder das Innere von Gebäuden geschüttet wurde, die Elbit gehören oder von Elbit gemietet wurden, sowie auf das Sprühen von Worten wie „Kriegsverbrecher“ und „Elbit stilllegen“. Mindestens eine Anklage bezieht sich auf die erste Dachbesetzung einer Fabrik der Elbit-Tochter UAV Engines in Shenstone, nahe der englischen Stadt Birmingham, im September 2020 durch Palestine Action.

„Wir bleiben standhaft in unserer Solidarität mit Palästina und werden kämpfen, um zu beweisen, dass Elbit die schuldige Partei ist“, sagte Ammori.

Elbit ist Israels größter Waffenhersteller in Privatbesitz. Er ist ein wichtiger Lieferant von Drohnen und anderen Waffen für das israelische Militär.

Die Proteste von Palestine Action gehen weiter. In den letzten Wochen hat die Gruppe mehrere Gebäude angegriffen, die von Elbit und einem anderen Rüstungsunternehmen genutzt werden, sowie den Hauptsitz der BBC – die in ihrer Berichterstattung stets eine pro-israelische Tendenz zeigt – und das britische Außenministerium.

„Notwendig und richtig“

Im Oktober sprach ein Geschworenengericht den Aktivisten von Palestine Action, Sohail Sultan, vom Vorwurf der Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der Besetzung einer Fabrik des Arconic-Konzerns frei. Das Gericht erfuhr, dass Arconic Materialien für Kampfjets des israelischen Militärs lieferte und auch die Verkleidung herstellte, die bei dem berüchtigten Brand im Londoner Grenfell Tower im Jahr 2017 in Flammen aufging und 72 Bewohner tötete.

Bis auf eine Ausnahme wurden alle anfänglichen Strafverfolgungen gegen Mitglieder von Palestine Action entweder eingestellt oder es kam zu Freisprüchen. Das war vor dem Sommer 2022, als das britische Berufungsgericht entschied, dass Aktivisten, die beschuldigt werden, „mehr als nur geringfügige“ Schäden verursacht zu haben, sich nicht auf den Menschenrechtsschutz berufen können, um ihre Handlungen zu verteidigen.

Seit diesem Urteil wurden etwa 50 Prozent der Verfahren, an denen Palestine Action beteiligt war, mit Freisprüchen abgeschlossen. Die anderen 50 Prozent der Verfahren haben zu Verurteilungen geführt.

„Die drohende Gefängnisstrafe verblasst im Vergleich zu dem Völkermord, den Israel mit den Waffen von Elbit am palästinensischen Volk begeht“, sagte Richard Barnard von Palestine Action. „Was auch immer der Staat sagt, wir wissen, dass wir getan haben, was notwendig und richtig war. Jetzt müssen wir dafür kämpfen, dies vor Gericht zu beweisen und den palästinensischen Kampf in den Vordergrund zu rücken.“

Drei der Angeklagten, darunter Huda Ammori und Richard Barnard, müssen sich auch mit der schwersten Anklage der „Verschwörung zur Erpressung“ auseinandersetzen. Diese Anklage geht auf eine Erklärung zurück, die Barnard im Jahr 2021 abgab.

Barnard erklärte, er werde in den Hungerstreik treten, wenn die Immobilienfirma JLL nicht innerhalb von 28 Tagen auf die Forderung reagiere, Elbit aus den angemieteten Büros in London zu vertreiben.

Die britische Staatsanwaltschaft behauptet nun jedoch, dass sich die Anklage wegen „Verschwörung zur Erpressung“ auf Briefe bezieht, die an JLL geschickt wurden und in denen Mitglieder von Palestine Action versprachen, ihre störenden Proteste fortzusetzen, bis das Unternehmen Elbit räumt.

Demonstranten der Verschwörung zur Erpressung zu bezichtigen, ist ungewöhnlich. Der letzte bekannte Fall liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück.

Ein separater Prozess gegen sechs weitere Mitglieder von Palestine Action begann diese Woche.

Die Shenstone Six – wie die Aktivisten genannt werden – werden wegen Verschwörung zur kriminellen Beschädigung und zwei Einbrüchen im Zusammenhang mit der Besetzung der UAV-Engine-Fabrik von Elbit im vergangenen Jahr angeklagt.

Bei dem Protest ging es um die Demontage von Triebwerken, die unter anderem für die bewaffnete Drohne Hermes 450 bestimmt sind, die während der israelischen Angriffe auf Gaza getestet wurde.

Mohamed Elmaazi ist ein in Großbritannien ansässiger Journalist, der für zahlreiche Medien wie Jacobin, The Dissenter und Consortium News schreibt.

Übersetzt mit Deepl.com



