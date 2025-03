https://www.palestinechronicle.com/oscar-winning-palestinian-film-co-director-attacked-by-israeli-settlers-detained/



Oscar-prämierter palästinensischer Film-Co-Regisseur von israelischen Siedlern angegriffen und festgenommen

25. März 2025

Der palästinensische Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms „No Other Land“, Hamdan Ballal, wurde von israelischen Siedlern brutal angegriffen. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

Der palästinensische Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms „No Other Land“, Hamdan Ballal, wurde von israelischen Siedlern brutal angegriffen und von israelischen Streitkräften im Westjordanland festgenommen.

Hamdan Ballal, der palästinensische Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms „No Other Land“, wurde von illegalen israelisch-jüdischen Siedlern im besetzten Westjordanland angegriffen, wie die arabische Website von Al-Jazeera und andere Quellen am Montag berichteten.

Sein Co-Regisseur Yuval Abraham teilte die Einzelheiten des Angriffs in den sozialen Medien mit und erklärte: „Eine Gruppe von Siedlern hat Hamdan Ballal, Co-Regisseur unseres Films No Other Land, gelyncht. Sie haben ihn geschlagen und er hat Verletzungen am Kopf und am Bauch, die bluten.“

Ballal wurde von den Siedlern schwer geschlagen und rief einen Krankenwagen. Die Situation nahm jedoch eine schlimme Wendung, als israelische Soldaten eingriffen und ihn gewaltsam mitnahmen.

Abraham erklärte weiter: „Soldaten drangen in den Krankenwagen ein, den er gerufen hatte, und nahmen ihn mit. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm.“ Bisher gibt es keine Informationen über Ballals Aufenthaltsort, was seine Kollegen und Unterstützer zunehmend um seine Sicherheit fürchten lässt.

„No Other Land“ ist eine Zusammenarbeit zwischen palästinensischen und israelischen Filmemachern, die die Zerstörung von Masafer Yatta, einem Dorf im Westjordanland, durch israelische Streitkräfte dokumentiert.

Der Dokumentarfilm hat internationale Anerkennung erhalten, darunter den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Der Film hat jedoch auch Gegenreaktionen und Kontroversen ausgelöst, insbesondere in Israel.

Ein vom Center for Jewish Nonviolence veröffentlichtes Video zeigt maskierte Siedler, die jüdische Aktivisten mit Steinen und Stöcken angreifen. Die Aktivisten, darunter auch diejenigen, die den Vorfall filmten, wurden ins Visier genommen und ihre Autofenster wurden eingeschlagen.

Einer der Aktivisten, Josh Kimelman, sagte gegenüber der Associated Press: „Wir wissen nicht, wo Hamdan ist, weil er mit verbundenen Augen weggebracht wurde.“ Das israelische Militär hat behauptet, den Vorfall zu untersuchen, aber keine weiteren Informationen zu diesem Thema bereitgestellt.

(The Palestina Chronicle)

