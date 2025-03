https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-oscar-winner-severely-beaten-israeli-settlers



Palästinensischer Oscar-Gewinner wird vermisst, nachdem er von israelischen Siedlern schwer misshandelt wurde

Hamdan Ballal, Co-Regisseur des Oscar-prämierten Films „No Other Land“, kehrte vor drei Wochen aus Los Angeles zurück

Von links: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal und Yuval Abraham posieren mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm für „No Other Land“ bei der 97. Oscar-Verleihung in Los Angeles am 2. März 2025 (Daniel Cole/Reuters)

Von Yasmine El-Sabawi

Veröffentlicht am: 24. März 2025

Der palästinensische Filmregisseur und Oscar-Preisträger Hamdan Ballal wurde am Montagabend im palästinensischen Dorf Susya südlich von Hebron im besetzten Westjordanland von einem „Lynchmob“ israelischer Siedler brutal angegriffen, wie sein Kollege es beschrieb.

In Susya befindet sich auch eine israelische Siedlung, die nach internationalem Recht illegal ist und nach Ansicht der meisten amerikanischen Regierungen gegen Artikel 49 der Genfer Konvention verstößt.

Ballals Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt, nachdem israelische Soldaten ihn aus dem Krankenwagen, der ihn behandeln sollte, herausgeholt hatten, wie sein Co-Regisseur und Kollege, der Oscar-Preisträger des Dokumentarfilms No Other Land, Yuval Abraham, auf X mitteilte.

Abraham, ein Journalist des Magazins +972, sagte in einem separaten Beitrag mit einem verwackelten Handyvideo, dass maskierte Siedler „Hamdans Dorf angriffen, sie griffen weiterhin amerikanische Aktivisten an und zerschlugen ihr Auto mit Steinen“.

Die fünf jüdisch-amerikanischen Aktivisten vor Ort „nehmen an einem dreimonatigen Co-Resistance-Projekt“ in Masafer Yatta teil, dem Dorf im Herzen von No Other Land, wie das Center for Jewish Nonviolence in einer am Montag veröffentlichten Erklärung mitteilte.

Masafer Yatta liegt eine kurze Autofahrt südöstlich von Susiya.

Die Aktivisten „folgten Aufrufen, das Dorf Susiya zu unterstützen, während es angegriffen wurde“, und „als die Aktivisten zu ihrem Auto zurückkehrten, um Schutz zu suchen, umzingelten die Siedler das Auto, schlitzten die Reifen auf und zerschlugen die Scheiben mit Steinen“, heißt es in der Erklärung.

Basel Adra, der palästinensische Einwohner von Masafer Yatta, dessen Geschichte im Film erzählt wird, sagte am Montag, dass er „mit Karam, Hamdans siebenjährigem Sohn, in der Nähe des Bluts von Hamdans Haus stand, nachdem Siedler ihn gelyncht hatten“.

„No Other Land“: Oscar-Gewinn eines palästinensisch-israelischen Films löst in Israel Empörung aus

Mehr lesen »

Ballal „wird immer noch vermisst, nachdem Soldaten ihn entführt, verletzt und blutend zurückgelassen haben“, sagte Adra.

„So löschen sie Masafer Yatta aus.“

Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser und ihre Häuser und Farmen sind an der Tagesordnung. Die Angriffe sind oft gewalttätig und können tödlich sein und das Anzünden von Eigentum und Tieren sowie das Verprügeln von Bewohnern umfassen.

Das humanitäre Hilfswerk der Vereinten Nationen, OCHA, hat allein im Jahr 2025 mindestens 220 Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser dokumentiert.

In einem besonders grausamen Fall im Jahr 2015 wurde ein 18 Monate alter palästinensischer Junge bei lebendigem Leib verbrannt, als Siedler ein Haus in Duma südlich von Nablus in Brand setzten.

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden verhängte Sanktionen gegen eine Reihe israelischer Siedler, die solche Angriffe verübten, aber Präsident Donald Trump hat diese Sanktionen inzwischen aufgehoben.

„Lokale und internationale Aktivisten dokumentieren regelmäßig die Aktionen von Siedlern, die ähnliche Angriffe verüben, und rufen oft die Polizei, um eine Art Wiedergutmachung zu erwirken, aber Siedler werden selten, wenn überhaupt, für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen„, so das Center for Jewish Nonviolence.

“Ihre Hände waren lila“

Augenzeugen haben oft berichtet, dass das israelische Militär entweder tatenlos zusieht, wie Siedler Angriffe ausführen, oder die Palästinenser und ausländischen Aktivisten festnimmt, die das Eigentum verteidigen.

Middle East Eye sprach kürzlich mit dem 44-jährigen Aktivisten Alex Chabbott, der diesen Monat in die USA abgeschoben wurde und „für 99 Jahre“ nicht mehr nach Israel, in das Westjordanland und in den Gazastreifen einreisen darf.

Chabbott befand sich im Rahmen der Internationalen Solidaritätsbewegung nördlich von Masafer Yatta in at-Tawani, als er sagte, dass israelische Siedler mit Sturmgewehren und Messern anrückten, um palästinensische Familien zu konfrontieren.

Als Chabbott und ein Mitstreiter begannen, zu filmen, wurden sie von israelischen Streitkräften aufgehalten, durchsucht und beschuldigt, die Messer mitgebracht zu haben.

Israelische Siedler eskalieren Angriffe gegen Palästinenser im Westjordanland

Mehr lesen »

„Dann stellten sie fest, dass das nicht der Fall war„, sagte Chabbott gegenüber MEE.

„Sie hatten diese vier palästinensischen Männer mit Kabelbindern gefesselt am Boden liegen, die superfest angezogen waren. Ihre Hände waren lila“, sagte er.

„Und wir waren vielleicht eine halbe Stunde dort. Und im Grunde genommen schienen mir die Siedler und das Militär in dieser halben Stunde ihre Geschichte zurechtzubiegen, die sie erfinden wollten. Ich habe nie die Meinung von jemand anderem gehört [und sie haben] die Palästinenser nicht interviewt.“

Chabbott wurde verhaftet und verhört, sein Telefon wurde beschlagnahmt und er wurde in eine Arrestzelle gesteckt, bevor er nach Kalifornien zurückgeschickt wurde.

Er betonte, dass die Amerikaner verstehen müssen, dass es für palästinensische Familien im Westjordanland keinen Schutz gibt, da die Zahl der israelischen Siedlungen wächst.

„Sie haben buchstäblich freie Hand, zu tun, was sie wollen, wann sie wollen“, sagte er gegenüber MEE.

„Sie können einfach hereinkommen, eine Menge Zeug stehlen, Solarmodule zerstören, und schließlich werden einige dieser [palästinensischen] Familien entweder vom Militär aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen, ihre Häuser werden zerstört oder einige geben einfach auf, weil sie denken: “So kann ich nicht mehr leben.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …