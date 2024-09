«Palästina: Befreiung in den Staat» Helga Baumgarten Gamila Verlag, Basel

Biografie

Dr. Helga Baumgarten lebt in Jerusalem und lehrt Politikwissenschaft an der Universität Birzeit (Palästina), von 1993 bis 2001 als DAAD-Gastprofessorin. An der Universität Tübingen bereitet sie derzeit ein Buch zur Demokratisierung in der arabischen Welt vor. Durch ihre Publikationen zu verschiedenen Themen des Nahen Ostens hat sie sich international einen Namen gemacht und Anerkennung als profunde Kennerin der Region erworben.