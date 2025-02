https://www.richardsilverstein.com/2025/02/18/palestine-armed-struggle-and-the-right-to-resist/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Palästina: Bewaffneter Kampf und das Recht auf Widerstand

Richard Silverstein,

18. Februar 2025

Wer ist ein Terrorist? Ist es ein Hamas-Kämpfer, der Israelis in einem Kibbuz als Geiseln nimmt oder ein Fahrzeug in eine Gruppe von Israelis rammt? Oder ist es ein israelischer Pilot, der eine 2.000 Pfund schwere bunkerbrechende Bombe auf ein Gebäude abwirft, in dem sich zahlreiche Zivilisten aufhalten? Ist der Palästinenser der Terrorist? Der Israeli? Oder beide? Wenn ja, nach welchen Kriterien wird das bestimmt?

Es gibt ein Sprichwort: Des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Für die Palästinenser ist der Hamas-Kämpfer, der am 10.7. den Kibbuz Nir Oz angriff, ein Held. Für die Israelis ist er ein Terrorist. Während die IAF-Piloten, die 80 JDAM-Bomben abwarfen, um Hassan Nasrallah zu ermorden, Helden für die Israelis sind, obwohl sie 33 Zivilisten ermordeten, die in sechs zerstörten Wohnhäusern über seinem unterirdischen Bunker lebten.

Die globalen Medien haben die israelische Darstellung akzeptiert. Palästinenser sind immer Terroristen. Sie sind immer in brutale, grundlose Angriffe gegen Israel verwickelt. Die IDF handelt nur in Selbstverteidigung. Jedes Töten palästinensischer Zivilisten ist eine Begleiterscheinung (d. h. ein Kollateralschaden) ihrer Operationen. Und selbst für diese Todesfälle ist die Hamas verantwortlich, weil sie Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ benutzt. Das einzige Ziel der Armee ist die Beseitigung von „Terroristen“. Palästinenser, die Israel angreifen, selbst diejenigen, die ihre eigenen Häuser in Gaza verteidigen, sind alle Terroristen. Tatsächlich haben israelische Politiker und Generäle alle Bewohner des Gazastreifens – einschließlich Frauen und Kinder – zu Terroristen erklärt.

Der bewaffnete Widerstand der Palästinenser ist kein Terrorismus. Es ist ein legitimer Kampf gegen die ausländische Besatzung und die Verweigerung der Menschenrechte. Dies sind die Kriterien des humanitären Völkerrechts – einschließlich der Resolutionen der UN-Generalversammlung und der Genfer Konvention –, die ihn rechtfertigen (siehe unten).

Vorstaatliche zionistische Milizen töteten Zivilisten

Alle vorstaatlichen israelischen Milizen verübten Handlungen, die von den britischen Mandatsbeamten als Terrorakte angesehen wurden. Die berüchtigtsten waren der Bombenanschlag auf das King David Hotel durch Menachem Begins Irgun und das Massaker von Deir Jassin (ebenfalls von der Irgun verübt). Viele palästinensische Juden betrachteten diese Angriffe als legitime Widerstandshandlungen im Streben nach dem zionistischen Ziel der Eigenstaatlichkeit.

Wenn militante palästinensische Gruppen jedoch dieselben Taktiken anwenden, werden sie zu Terroristen. In diesem Fall spielen die Israelis dieselbe Rolle wie die Briten während der Mandatszeit. So wie die Briten Kolonialherren waren, ist Israel heute der koloniale Besatzer der Palästinenser. So wie die Briten sich gewaltsam dem zionistischen Ziel der Eigenstaatlichkeit widersetzten, widersetzt sich Israel der palästinensischen Eigenstaatlichkeit.

UN-Generalversammlung billigt Recht auf bewaffneten Kampf

Die UN-Generalversammlung hat das Recht auf bewaffneten Widerstand erstmals 1982 in einer Resolution ratifiziert und seitdem mehrfach bekräftigt. Darin heißt es:

„Die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und ausländischer Herrschaft und ausländischer Besetzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes“.

1977 wurde der Geltungsbereich der Kriegsgesetze durch die überarbeitete Genfer Konvention (Protokoll I, Teil 1, Artikel 1-4, 1977) erweitert, in der ausdrücklich bestätigt wird, dass sie für Folgendes gilt:

…bewaffnete Konflikte, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besatzung sowie gegen rassistische Regime kämpfen, um ihr Recht auf Selbstbestimmung auszuüben, wie es in der Charta der Vereinten Nationen und der Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen verankert ist.

Widerstand mit allen erforderlichen Mitteln

In einer übereinstimmenden Stellungnahme stellte der Vizepräsident des Internationalen Gerichtshofs, Richter Fouad Ammoun, fest, dass Namibia das Recht habe, zum bewaffneten Kampf zu greifen, um seine Freiheit zu erlangen. Er bestätigte, dass die internationale Gemeinschaft es für legitim halte, die Menschenrechte mit Waffengewalt zu verteidigen, und dass diese Rechte ein fester Bestandteil des „positiven Völkerrechts“ seien. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, Frankreich und (nichtständiges Mitglied) Pakistan, haben in unterschiedlichen Zusammenhängen auch das Recht der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand bestätigt.

Definition von bewaffneten Kämpfern

Es ist schwieriger festzustellen, wer legitime Ziele eines solchen bewaffneten Konflikts sind. Experten für humanitäres Völkerrecht gehen im Allgemeinen davon aus, dass Zivilisten angegriffen werden dürfen. Dies ist jedoch problematisch geworden, da Israel solche Protokolle eklatant missachtet.

Die Definition von „bewaffneten Kämpfern“ ist ein Schlüsselelement bei der Bestimmung der Legitimität von bewaffnetem Widerstand. Soldaten und Polizisten sind plausiblerweise bewaffnete Kämpfer und daher legitime Ziele, da sie dem Staat dienen, der eine ausländische Besatzung durchführt. Es gibt jedoch viele andere Kategorien von Israelis und Palästinensern, die bestenfalls in eine Grauzone fallen. Israelische Siedler sind eine quasi-militärische Kraft. Sie leben auf kolonisiertem (d. h. gestohlenem) Land und werden von der IDF verteidigt. Sie sind oft bewaffnet und üben Massengewalt gegen einheimische Palästinenser aus. Daher sollten sie rechtmäßige Ziele sein. Dennoch haben sie keinen offiziellen Status als staatliche Akteure.

Ebenso sind die Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihad bestenfalls Teilzeitkämpfer. Die meiste Zeit sind sie Zivilisten. Nach der herkömmlichen Definition sollte jemand, der mit diesen Gruppen verbunden ist und zivilen Tätigkeiten nachgeht, kein Ziel sein. Israel ermordet und verstümmelt sie jedoch vorsätzlich, unabhängig von ihren Aktivitäten.

Im Falle der Israelis ist dies doppelt problematisch. Die IDF umfasst 650.000 Soldaten im aktiven Dienst oder in der Reserve: 7 % der israelischen Bevölkerung (0,04 % der US-Bürger dienen im Militär). Nicht mitgezählt sind dabei die israelischen Siedler, von denen viele als halboffizielle Miliz in enger Zusammenarbeit mit der Armee dienen. Viele Israelis sind zwar in zivilen Tätigkeiten beschäftigt, aber sie sind bewaffnet, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Wenn sie während eines palästinensischen Angriffs anwesend sind, greifen sie die Täter an und töten sie oft. In solchen Fällen ist ihre Rolle eindeutig die eines bewaffneten Kämpfers. In einem besonderen Fall eröffnete ein solcher israelischer „Zivilist“ das Feuer auf einen palästinensischen Angreifer und wurde irrtümlicherweise von einem IDF-Soldaten getötet. Daher ist es in Israel manchmal unmöglich, zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden.

Die Genfer Konvention bestätigt, dass bewaffnete Personen, die nicht als bewaffnete Kämpfer unterschieden werden können, als Kämpfer und nicht als Zivilisten betrachtet werden müssen….

Es gibt Situationen in bewaffneten Konflikten, in denen ein bewaffneter Kämpfer aufgrund der Art der Feindseligkeiten nicht in der Lage ist, sich selbst zu unterscheiden, und seinen Status als Kämpfer behält, vorausgesetzt, er trägt in solchen Situationen seine Waffen offen …“

Pew-Umfrage vom Mai 2024

Israel: Nation als bewaffneter Kämpfer

Israel ist im weiteren Sinne eine Nation von bewaffneten Kämpfern. Es befindet sich in einem permanenten Kriegszustand und hat in 75 Jahren fünf große Kriege mit Nachbarstaaten geführt. Der Staat selbst ist militarisiert. Es gibt eine Wehrpflicht (obwohl eine Reihe von Wehrpflichtigenkategorien davon ausgenommen sind). Die Militärausgaben machen fast 30 % des BIP aus. Die Einnahmen der drei größten Waffenhersteller Israels beliefen sich 2024 auf 13,6 Milliarden US-Dollar.

Um das Argument weiterzuführen: Die überwiegende Mehrheit der Israelis unterstützt den Völkermord im Gazastreifen (73 % laut einer Pew-Umfrage vom Mai 2024), die Annexion des Westjordanlands (52 %) und das Apartheidsystem. All dies sind Akte des Völkermords. Die Führung des Landes bezeichnet Palästinenser regelmäßig als „menschliche Tiere“. Sie rechtfertigt den Massenmord, indem sie sich auf den biblischen Stamm der Amalekiter beruft, den der israelitische König auf Gottes Geheiß ausrotten sollte. Andere führende Politiker rechtfertigen den Völkermord mit der Behauptung, alle Palästinenser, einschließlich der Zivilbevölkerung, seien Terroristen, entweder weil sie die Hamas unterstützen oder – wie Israels Präsident Herzog erklärte – weil sie sich weigern, sie zu stürzen:

„Es ist eine ganze Nation da draußen, die dafür verantwortlich ist“, sagte Herzog … “Es ist nicht wahr, dass Zivilisten nichts davon wussten und nicht daran beteiligt waren. Das ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können. Sie hätten gegen dieses böse Regime kämpfen können, das Gaza in einem Staatsstreich übernommen hat.“

Selbst Israels Mediziner, die dem hippokratischen Eid „nicht schaden“ verpflichtet sind, forderten die Zerstörung des Hauptkrankenhauses von Gaza. Israelische Zivilisten plündern humanitäre Hilfskonvois, um zu verhindern, dass Lebensmittel die hungernden Menschen in Gaza erreichen.

Es gibt keine innenpolitische Opposition gegen diese Verbrechen, außer von israelischen Palästinensern. Selbst innerhalb der Zivilgesellschaft wagen es nur wenige humanitäre NGOs, ihre Stimme zu erheben. Diejenigen, die es tun, werden als Verräter beschimpft. Es gibt nur eine einzige Zeitung, die den Krieg Israels gegen Gaza kritisiert. Kann es in Israel überhaupt unschuldige Zivilisten geben? Kann es einen Israeli geben, der von diesem Massenmord unschuldig ist?

Der ehemalige israelische Knesset-Abgeordnete und Direktor des Arab Center for Research and Policy Studies, Azmi Bishara, erkennt an, wie problematisch diese Unterscheidung ist:

Es ist sinnlos, diese Art von Aktion [gezielte Tötung von Zivilisten] im Rahmen eines politischen Diskurses zu verurteilen, der das Recht der Menschen unter Besatzung auf Widerstand nicht anerkennt.

Besonders problematisch ist Israels Herangehensweise an das Thema. Es ignoriert nicht nur die Gesetze des Krieges, sondern widersetzt sich ihnen bewusst. Eines der Kriterien zur Definition legitimen Widerstands ist die „Verhältnismäßigkeit“: Der Widerstand sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Gewalt des ausländischen Besatzers stehen. Israels Völkermord ignoriert dieses Konzept; es zerstört praktisch den gesamten bewohnten Gazastreifen, ermordet 60.000 identifizierte palästinensische Opfer ohne Rücksicht auf ihren zivilen oder militärischen Status, lässt die gesamte Bevölkerung hungern und zwingt sie in Konzentrationslager, die fälschlicherweise als „humanitäre Zonen“ bezeichnet werden.

Wenn Israel bei seinem völkermörderischen Angriff auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens die Verhältnismäßigkeit aufgegeben hat, warum müssen dann die Palästinenser ihre eigene Selbstverteidigung auf militärische Ziele Israels beschränken? Unter normalen Umständen, wenn eine Kolonialmacht die Verhältnismäßigkeit respektiert und Angriffe auf Zivilisten begrenzt, wäre es gerechtfertigt, von den Kolonisierten eine gleichwertige Behandlung zu erwarten. Aber was ist für das Opfer eine „angemessene“ Reaktion auf einen Völkermord? Ich würde behaupten, dass es die Anwendung „aller erforderlichen Mittel“ gegen jedes beliebige Ziel der kriminellen Partei ist. Dies ist wirklich angemessen angesichts der Massengewalt Israels, die keinerlei Unterscheidung zwischen Männern, Frauen, Kindern, Kombattanten und Zivilisten macht.

Wenn die Besatzungsmacht diese Grenzen nicht nur ignoriert, sondern sich auch noch damit brüstet, sollte die internationale Gemeinschaft entweder einen solchen Völkermord gewaltsam verhindern oder den Opfern ein erweitertes Recht einräumen, sich vor der Vernichtung zu schützen.

Versagen internationaler Rechtsinstitutionen

Darüber hinaus haben die Institutionen des internationalen humanitären Rechtssystems es versäumt, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Oder genauer gesagt: Wenn sie versucht haben, dies zu tun, verfügen sie über keinen Durchsetzungsmechanismus. Sie verlassen sich auf den guten Willen der Unterzeichner des Römischen Statuts, die verpflichtet sind, Verdächtige, die ihr Hoheitsgebiet betreten, festzunehmen. Viele Staaten weigern sich jedoch, die Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) oder des Internationalen Gerichtshofs (IGH) durchzusetzen. Sie lassen zu, dass nationale Interessen die internationale Justiz an sich reißen. Damit machen sie die „regelbasierte Ordnung“, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen und ihrer gerichtlichen Organe geschaffen wurde, zur Farce.

Donald Trump hat kürzlich einen vollständigen Angriff auf den IStGH gestartet, indem er ihn mit einer Durchführungsverordnung sanktionierte:…

Wegen … „illegitimer und unbegründeter Aktionen gegen Amerika und unseren engen Verbündeten Israel“ und wegen Machtmissbrauchs durch die Ausstellung „unbegründeter Haftbefehle“ gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Der Erlass besagt, dass die USA den Verantwortlichen für die „Verstöße“ des IStGH „spürbare und erhebliche Konsequenzen“ auferlegen werden. Zu den Maßnahmen kann die Sperrung von Eigentum und Vermögenswerten gehören und die Verweigerung der Einreise von IStGH-Beamten, -Mitarbeitern und -Angehörigen in die Vereinigten Staaten.

Die finanziellen Sanktionen sind aufgrund des Einflusses der USA auf die globale Finanzwelt besonders schädlich. Wenn die Nationen, die den Haushalt des Gerichtshofs finanzieren, keine Lösung finden, wird der Gerichtshof keine Gehälter mehr zahlen oder Finanztransaktionen jeglicher Art durchführen können. Auch alle IT-, Computer- oder Kommunikationssysteme, die mit in den USA ansässigen Anbietern interagieren, würden eingeschränkt werden. US-Bürger, die mit Mitarbeitern des IStGH bei der Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen zusammenarbeiten, könnten strafrechtlich verfolgt oder mit anderen Strafen belegt werden.

Die Mitglieder des IStGH scharten sich um ihn und schworen, sich den USA zu widersetzen und sich erneut der Mission des Gerichtshofs zu verpflichten. Viele von ihnen weigern sich jedoch nicht nur, Israel zu verurteilen, sondern überschütten es mit Unterstützung. Sie wiederholen seine Rechtfertigungen für das Gemetzel, in denen es behauptet, es handele in Selbstverteidigung. Sie wiederholen die Behauptungen, dass die Angriffe der Hamas vom 10./7. die brutale Bestrafung rechtfertigen, die sie dem Gazastreifen zufügt. Die Wahrheit liegt woanders: Israel hat über 60.000 Palästinenser ermordet (über 80 % der Toten in Gaza waren Zivilisten). Das sind 50 Mal so viele wie am 10. Juli (und eine unbekannte, aber bedeutende Anzahl der israelischen Toten wurde von der IDF getötet).

Wenn die Gerechtigkeit versagt, muss sich der Status des bewaffneten Konflikts ändern, um solche Umstände widerzuspiegeln. Das Gesetz entspricht nicht immer moralischen Überlegungen. Wenn das Gesetz jedoch zu weit von Moral oder Gerechtigkeit abweicht, macht es sich selbst zum Gespött. Der Fall des Palästina-Israel-Konflikts erfordert eine radikale Änderung der oben dargelegten Definitionen. Kann die Welt Israel das Recht zugestehen, Zivilisten in mehreren Ländern (Palästina, Syrien und Libanon) ungestraft zu ermorden, während sie an Palästinenser andere Maßstäbe anlegt? Kann man ihnen verbieten, die gleichen Taktiken wie ihr Unterdrücker anzuwenden, wenn dieser das Völkerrecht missachtet? Eine solche Forderung bestraft die Hauptopfer, in diesem Fall die Palästinenser.

Warum sollte die schwächere Partei, die Partei, die mit überwältigender Mehrheit die höchste Zahl an Todesopfern, die schlimmste Zerstörung und die verheerendste Hungersnot erleidet, mit weniger als einer Hand auf dem Rücken kämpfen? So wie es aussieht, ist die Partei, die zum Opfer gemacht wurde, in Bezug auf Waffen mit überwältigender Mehrheit unterlegen. Sie verfügen höchstens über Panzerfäuste und improvisierte Sprengsätze, während die IDF über tödliche Drohnen, Artillerie und F-35-Kampfflugzeuge mit 900 kg schweren, in den USA hergestellten bunkerbrechenden Bomben verfügt. Das ist David mit einem Kieselstein statt einer Steinschleuder gegen den voll bewaffneten Goliath.

Eine Überprüfung der Opferzahlen im israelisch-palästinensischen Konflikt in den letzten 100 Jahren (bis zum 10.7.) ergab, dass etwa 6.000 Israelis getötet wurden. 40.000 Palästinenser wurden getötet. Israel hat in den letzten 18 Monaten mehr Palästinenser getötet als in den 100 Jahren davor. Prof. Devi Sridhar, Vorsitzende des Programms für öffentliche Gesundheit der Universität Edinburgh, geht davon aus, dass seit dem 10. September über 300.000 Menschen im Gazastreifen eines unnatürlichen Todes gestorben sind – 9 % der Gesamtbevölkerung. 70 % der Toten sind Frauen und Kinder. Nur wenige Nationen haben dieses Massaker verurteilt, obwohl Völkermordforscher, humanitäre NGOs und einige Politiker dies als Völkermord bezeichnet haben.

Zionistische Angriffe auf Zivilisten

Vor 1948 ermordeten zionistische Milizen in Palästina regelmäßig palästinensische, britische und sogar antizionistische jüdische Zivilisten. Bei einem der schockierendsten dieser Angriffe befahl der spätere Premierminister Yitzhak Shamir die Ermordung des schwedischen Diplomaten Graf von Bernadotte, der einen Waffenstillstand zwischen jüdischen und palästinensischen Streitkräften aushandeln wollte. Der Lehi-Terrorist, der den Mord plante, lebte unversehrt bis ins hohe Alter von 91 Jahren. Die Hände, die mit dem Blut ermordeter Zivilisten besudelt waren, wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Einige stiegen sogar in hohe offizielle Positionen im Staat auf. Für die Zionisten waren diese Männer Helden.

Dennoch freuen sich die Israelis über ein Video, das Yahya Sinwar zeigt, wie er hilflos um sich schlägt, während eine israelische Drohne vor seiner Ermordung um ihn herumkreist. Andere Israelis ergötzen sich an Massenmord und rechtfertigen die Tötung von Kindern, die zu Terroristen heranwachsen werden, und bezeichnen Palästinenser als „Läuse“, die ausgerottet werden müssen. Viele von ihnen dienen in der IDF in Gaza, wo sie ihre kranke Mentalität auf die Bewohner Gazas übertragen. Wenn überhaupt, dann sind sie die Terroristen, die im Namen eines Staates kämpfen, der eine Terrorkampagne führt. Palästinenser, die sich dem bewaffneten Widerstand gegen solche Verbrechen im Sinne des Völkerrechts verschrieben haben, sind keine „Terroristen“.

Angesichts des Völkermords wird von den Palästinensern erwartet, dass sie die konventionelle (und veraltete) Definition der Kriegsgesetze respektieren und die Konsequenzen tragen, wenn sie dies nicht tun. Während Israel dies möglicherweise nie tun wird. Experten für humanitäres Recht könnten argumentieren, dass eine Lockerung der Standards für die Palästinenser die gesamte Struktur der internationalen Rechtsprechung zerstören würde; es kann nicht zwei widersprüchliche Standards für die Kriegsregeln geben.

Wenn das Recht jedoch das Leid der Opfer nicht berücksichtigen kann und ihnen das Recht verweigert, sich mit allen erforderlichen Mitteln zu verteidigen (einschließlich des Angriffs auf eine militarisierte Bürgerschaft), dann hat es auch sein eigenes System ad absurdum geführt.

Völkermorde westlicher Staaten

Historisch gesehen haben die Alliierten bei den Bombenangriffen auf Dresden, Hiroshima und Nagasaki Hunderttausende Zivilisten ermordet. Kein alliierter Führer wurde jemals für diese Völkermorde zur Rechenschaft gezogen. Selbst wenn wir anerkennen, dass diese Verbrechen während eines erklärten Krieges begangen wurden, so stellt der enorme Verlust an Menschenleben eine grobe Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dar.

Hätten die Japaner oder Deutschen Vergeltung üben und US-amerikanische und britische Städte mit ähnlich zerstörerischen Waffen angreifen können, hätten die Anführer der Achsenmächte dann die gleiche Straffreiheit genossen wie die Anführer und Generäle der USA und Großbritanniens? Natürlich nicht. Hätte es umgekehrt ein Nürnberger Tribunal für die Alliierten gegeben? Die regelbasierte Ordnung ist von einer beunruhigenden Heuchelei geprägt. Die Regeln gelten für die Verlierer, während die Sieger keine Konsequenzen zu tragen haben – nicht einmal ein schlechtes Gewissen. So beschrieb der damalige Stabschef der israelischen Armee (IDF), Dan Halutz, das Gewicht auf seinem Gewissen, als er Bomben auf Palästinenser abwarf, als ein leichtes Zittern des Flügels, als die Bombe abgeworfen wurde.

Es gibt eine Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht zu beheben: israelische Führer zur Verantwortung zu ziehen, sie zu verhaften und (zusammen mit Palästinensern) in Den Haag vor Gericht zu stellen, sie für ihre Verbrechen zu verurteilen und einzusperren. Aber das erfordert den Willen der ICC-Parteien. Es erfordert, dass sie das Statut einhalten, das sie zu diesem Zweck unterzeichnet haben. Es erfordert, dass die Staaten, die sich weigern, zur Rechenschaft gezogen werden. Die Chancen, dass dies geschieht, sind gering. Solange das Völkerrecht von den Tätern ohne Konsequenzen missachtet wird, ist die Welt selbst schuld an dem Gemetzel.

Der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof sind wie Ärzte, die ziellos durch die Gänge eines Krankenhauses irren, weil die Verwaltung ihnen verboten hat, ihren Patienten Impfstoffe zu verabreichen. Wenn dann die Kranken die Krankenhausapotheke stürmen und die Sicherheitskräfte angreifen, die ihnen den Weg versperren, um an lebensrettende Medikamente zu gelangen, wird die Welt sie dafür kritisieren, dass sie gegen die Regeln verstoßen haben.

Azmi Beshara bringt die Ambivalenz zum Ausdruck, die einer internationalen Ordnung innewohnt, die auf Normen basiert, die von den Mitgliedern nicht eingehalten werden:

Doch wie können wir diese [Normen] nutzen, um Heuchelei aufzudecken, wenn sie gleichzeitig verletzt werden? Die Aufgabe besteht nicht darin, universelle Werte zu leugnen oder ihre Falschheit aufzudecken, sondern Lippenbekenntnisse zu ihnen, ihre Ablehnung, den Mangel an Engagement für diese Werte und das Völkerrecht und die Art und Weise, wie das Völkerrecht in einer internationalen Ordnung, in der die in Konventionen und ihren Interpretationen formulierten Werte Interessen und Machtverhältnissen untergeordnet sind, jeglicher Substanz beraubt wurde, aufzudecken.

Seine Analyse ist soweit stichhaltig. Aber was folgt aus dieser Aushöhlung der Substanz moralischer Normen, wie sie im Völkerrecht zum Ausdruck kommt? Was bleibt uns noch? Und wie gehen wir vor, wenn wir verstehen, dass es unmöglich ist, diese auf Regeln basierende Ordnung wiederherzustellen? Bleiben uns nur die Leben der palästinensischen Opfer, die, um Hobbes zu zitieren, „einsam, arm, böse, brutal und kurz“ sind? Können wir ihnen ihre Menschlichkeit zurückgeben, indem wir ihnen erlauben, um ihr Leben zu kämpfen?

Diejenigen, die sich weigern, die Entscheidungen des IStGH und des IGH umzusetzen, glauben, dass dies keine negativen Folgen für sie haben wird. Die Opfer ihrer Gleichgültigkeit sind weit weg und außer Sichtweite. Ihr Leid dringt durch Bilder und Nachrichten. Nur wenige sehen oder spüren solches Leid. Auch verstehen die Mitgliedstaaten nicht, dass, wenn ein Volk jetzt leidet, sie vielleicht das nächste sind. Dann könnten ihre Mitnationen ihr Trauma ebenfalls ignorieren.

Entweder müssen die Unterzeichner des Römischen Statuts den IStGH reformieren und ihm eine robuste Durchsetzungsmethode an die Hand geben, oder sie sollten ihn auflösen. So wie es derzeit aussieht, verfolgt er nur Länder der Dritten Welt, die wenig Ansehen oder Macht haben, sich dem Gericht zu widersetzen. Wie Azmi Bishara schrieb:

… Seit seiner Gründung hat sich das Gericht als unfähig erwiesen, diejenigen zu bestrafen, die Beamte oder Offiziere der Großmächte sind, oder Personen aus Staaten, die als Sieger aus dem Krieg hervorgegangen sind. Sobald Staaten involviert sind, kommen andere Erwägungen zum Tragen, die nichts mit Moral zu tun haben. In der Praxis ist der IStGH darauf ausgerichtet, die Besiegten zu bestrafen.

Der Vorgänger der heutigen Justizorgane der Vereinten Nationen, der Völkerbund, wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Er erwies sich jedoch als ineffektive Institution. Viele seiner Misserfolge wiederholen sich heute:

Dem Völkerbund fehlten starke Durchsetzungsmechanismen, um die Mitgliedstaaten zur Einhaltung seiner Entscheidungen zu zwingen … Das wichtigste Instrument, das ihm zur Verfügung stand, waren Wirtschaftssanktionen, die jedoch oft wirkungslos blieben, da die Mitgliedstaaten ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu berücksichtigen hatten. Da die Liga nicht in der Lage war, ihre Entscheidungen durchzusetzen, hatte sie Schwierigkeiten, ihre Glaubwürdigkeit und Autorität zu wahren….

Die Mitgliedstaaten stellten ihre eigenen nationalen Interessen häufig über kollektives Handeln. Bei potenziellen Konflikten entschieden sich viele Nationen dafür, ihre eigene Politik zu verfolgen, anstatt den Empfehlungen der Liga zu folgen. Dies untergrub die Fähigkeit der Liga, Streitigkeiten effektiv beizulegen und Konflikte zu verhindern.

Viele Historiker glauben, dass das Versäumnis der Liga und ihrer Mitglieder, ihre Entscheidungen zu befolgen, zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beigetragen hat. Schließlich waren es die Vereinten Nationen, deren Justizorgane sich ebenfalls als der Aufgabe nicht gewachsen erwiesen haben. Es ist höchste Zeit, das derzeitige System der internationalen Justiz aufzugeben oder zu reformieren. Andernfalls könnte sich die Geschichte wiederholen.

Niemand sollte sich vormachen, dass dies keine Konsequenzen haben wird. Wenn es das nächste Mal zu einem Völkermord in Europa, Nord- oder Südamerika oder Asien kommt, wird es nichts geben, was ihn aufhalten könnte. Vor allem, wenn eine der globalen Supermächte der Täter ist. Wenn sich das nächste Mal eine Atommacht darauf vorbereitet, einen Feind mit Atomwaffen zu vernichten, wird es niemanden geben, der sie aufhält. Und das alles nur, weil wir selbstgefällig und zufrieden waren, dass wir mit der Schaffung des IStGH unserer Verantwortung, die Welt zu schützen, nachgekommen sind.

Janina Dill, die Co-Direktorin des Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, brachte das folgende Beispiel:

„Trump macht aus schweren internationalen Verbrechen einfach so Politikvorschläge“, sagte sie. ‚Er normalisiert die Verletzung … der absoluten Grundprinzipien des Völkerrechts.‘ Durch die Missachtung des Wertes dieser Regeln könnte Herr Trump die Botschaft vermitteln, dass er nicht fest entschlossen ist, sie in anderen Zusammenhängen zu verteidigen, wie z. B. bei einer möglichen chinesischen Invasion in Taiwan …

Wenn die Welt die Notwendigkeit eines wirksamen Rechtssystems, das über einzelne Nationalstaaten hinausgeht, nicht anerkennt, ist sie allmählich und schließlich dem Untergang geweiht, insbesondere im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen. Mehrere Völkermorde in der Ukraine, im Kongo und im Gazastreifen sowie der Aufstieg von Soziopathen wie Donald Trump zeigen, dass demokratische oder verfassungsrechtliche Beschränkungen, die einst als unantastbar galten, viel zu leicht aufgehoben werden können. Die menschliche Zivilisation, von der viele glauben, dass sie auf festen, unveränderlichen Prinzipien beruht, ist ein zerbrechliches Schilfrohr, das leicht bricht. Während der Schaden von Aufständen und Massengewalt oft innerhalb einer Gesellschaft begrenzt ist, kann er leicht einen ausländischen Feind mit verheerenden Folgen treffen.

Eine jüdische Antwort auf den Völkermord

Das jüngste Nationalstaatsgesetz Israels erklärt, dass es der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist. Es ist zutreffender, es als Nationalstaat für israelische Juden zu bezeichnen. In seinem Gründungsdokument von 1948 wurden die Werte der liberalen westlichen Demokratie vertreten, die auch Nichtjuden einschloss. Doch das heutige Israel hat jeden Anspruch auf Liberalismus oder echte Demokratie aufgegeben. Muslimische und christliche Palästinenser sind zwar Staatsbürger, aber keine Mitglieder der Nation mehr. Sie wurden als schwarze Schafe aus der Herde verstoßen.

Juden in der Diaspora fühlen sich durch die israelische Apartheid zunehmend entfremdet. Sie weigern sich, in die Verbrechen Israels verwickelt zu werden. Israel ist nicht ihr Staat. Sie brauchen auch keinen eigenen Staat, wenn ihre Heimat ihre Heimat ist. Die daraus resultierende Entfremdung, insbesondere unter jungen Juden, führt unweigerlich zu einer Sympathie für den Kampf der Palästinenser. Im Gegensatz zu unseren israelischen Brüdern haben Juden außerhalb Israels eine umfassendere historische Vision, die nicht auf zionistischen Provinzialismus oder das Trauma des Holocaust beschränkt ist.

Solche Juden lernen andere Lektionen als diejenigen, die mit den zionistischen „Lehren der Väter“ aufgewachsen sind. Sie entdecken, dass der Holocaust kein einzigartiges historisches Ereignis war oder dass das jüdische Volk einen einzigartigen Opferstatus besitzt. Völkermord ist ein Verbrechen, das im Laufe der Geschichte wiederholt begangen wurde. Heute ist es ein Schrecken, zu dessen Begehung selbst die ehemaligen Opfer und ihre Nachkommen fähig sind.

Viele Juden haben sich der palästinensischen Sache angeschlossen. Nicht trotz, sondern wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit. Dies ist ein Kampf zwischen einer stammesbezogenen Definition religiöser Identität und einer universellen Definition, die die menschliche Vielfalt umfasst. „Nie wieder“ darf nicht auf ein „nie wieder“ für Juden beschränkt sein, sondern auch für Palästinenser. Solange Letztere Opfer des israelischen Völkermords sind, fühlen sich viele Juden besonders verpflichtet, Palästina zu unterstützen, einschließlich des bewaffneten Widerstands gegen seine Unterdrücker:

Gestern las ich den NIF-Blog des New Israel Fund, in dem eine Kolumne von Larry Garber, dem Geschäftsführer, veröffentlicht wurde. Ich habe nichts als Respekt und Bewunderung für NIF und Larry. Aber ich war verblüfft über seine Empfehlung eines Artikels der Washington Post über Israels Kampagne gezielter Tötungen …

30. August 2006

… Demonstranten in Europa, den Vereinigten Staaten und anderswo, die einen Waffenstillstand fordern, könnten durch universelle Moralvorstellungen motiviert sein, die aus einem Gefühl der gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer einzigen Identität resultieren. Dabei handelt es sich weder um eine nationale noch um eine religiöse Identität, sondern vielmehr um eine menschliche Identität, die es ihnen ermöglicht, sich in die Lage der Opfer zu versetzen. Dies ist die höchste Ebene der gemeinsamen Zugehörigkeit; die Menschheit als größere Bezugsgruppe sollte von menschlichen Werten geleitet werden.

Junge amerikanische Juden haben durch ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza und ihre Ablehnung israelischer Praktiken einen großartigen Beitrag geleistet, indem sie auf der Grundlage universeller Werte und ihres Verständnisses jüdischer und menschlicher Werte handeln.

Es handelt sich um einen identitätsbasierten Ansatz, der jedoch in krassem Gegensatz zum identitätsbasierten Chauvinismus steht, da er Identität nicht dazu nutzt, sich damit zu brüsten, sondern vielmehr dazu, jedem die Unterstützung zu verweigern, der behauptet, diese Identität zu repräsentieren.

Übersetzt mit Deepl.com

