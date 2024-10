https://www.middleeasteye.net/news/pro-palestine-activism-across-europe-facing-suppression-muslim-groups-warn



Palästina-freundlicher Aktivismus in Europa vor Unterdrückung, muslimische Gruppen warnen

Der Aktivist Elias d’Imzalene erklärt auf der OSZE-Konferenz, Frankreich sei zur „Speerspitze der Islamophobie und Diskriminierung“ geworden

Elias d’Imzalene muss sich Ende des Monats wegen einer Rede vor Gericht verantworten, in der er zu einer „Intifada in Paris“ aufrief (Screenshot)

Auf einer großen Sicherheitskonferenz in Polen haben muslimische Organisationen der Zivilgesellschaft Alarm geschlagen wegen einer zunehmenden staatlichen Unterdrückung pro-palästinensischer Aktivisten in ganz Europa.

Zu den Rednern auf der Warschauer Konferenz über die menschliche Dimension der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in dieser Woche gehörte Elias d’Imzalene, ein bekannter muslimischer Aktivist aus Frankreich, der Ende des Monats wegen einer Rede vor Gericht stehen wird, in der er während einer pro-palästinensischen Demonstration im September zu einer „Intifada in Paris“ aufrief.

In seiner Ansprache auf der Konferenz am Montag sagte d’Imzalene, Frankreich sei „zur Speerspitze der Islamophobie und Diskriminierung in Europa“ geworden.

„In diesem Jahr wird jeder Aktivist, der einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, streng verfolgt, um sicherzustellen, dass Frankreich weiterhin die Nase vorn hat. Der Staat versucht, ihre Stimme mit allen Mitteln zum Schweigen zu bringen“, sagte d’Imzalene im Namen von Perspectives Musulmanes, einer französischen muslimischen Interessenvertretung.

D’Imzalene wurde verhaftet und inhaftiert, weil er am 8. September bei einer Protestkundgebung in der französischen Hauptstadt eine Rede gehalten hatte, in der er die Menge fragte: „Sind wir bereit, die Intifada in Paris anzuführen? In unseren Vororten? In unseren Stadtvierteln?“

Unter gerichtlicher Aufsicht freigelassen, soll er am 23. Oktober vor dem Pariser Strafgericht wegen öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt aufgrund von Herkunft, Ethnizität, Nation, Rasse oder Religion angeklagt werden.

Das Wort „Intifada“ ist ein arabischer Begriff und bedeutet Aufstand, Widerstand oder Rebellion. Es wurde im Kontext der Palästinenser verwendet, um den ersten Aufstand gegen die Besatzung Israels in den Jahren 1987–1993 und den zweiten in den Jahren 2000–2005 zu bezeichnen.

In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung sagten Gruppen aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Schweden, Österreich und Dänemark, dass es eine „unbestreitbare Zunahme der Unterdrückung und Kriminalisierung von Formen des Widerstands gegen israelische Gräueltaten in Gaza“ gegeben habe, und führten die Verhaftungen von Aktivisten und Demonstranten, Einschränkungen der Redefreiheit sowie die Auflösung und das Verbot von Organisationen an.

Dieses kontinentweite harte Vorgehen habe „einen besorgniserregenden Rückgang bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte“ offenbart, warnten sie.

„Heuchelei statt Demokratie“

In ihrer Rede auf der Konferenz warf Shezana Hafiz, Outreach-Koordinatorin der in Großbritannien ansässigen Kampagnengruppe Cage International, der britischen Regierung vor, die bürgerlichen Freiheiten und die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden, während sie weiterhin Waffenexporte nach Israel unterstütze.

„Israel ungestraft gewähren zu lassen, ist einer der dunkelsten Flecken unserer Zeit“, sagte Hafiz.

Die derzeitige Labour-Regierung, die im Juli ihr Amt antrat, hat im vergangenen Monat 30 von 350 Waffenexportlizenzen nach Israel ausgesetzt, wurde jedoch dafür kritisiert, dass sie nicht weiter gegangen ist, etwa durch die Verhängung von Beschränkungen für den Export von Teilen für israelische F-35-Kampfflugzeuge, die für Luftangriffe in Gaza eingesetzt wurden.

„Heute haben wir im Vereinigten Königreich politische Gefangene“

– Shezana Hafiz, Cage

„Heute haben wir im Vereinigten Königreich politische Gefangene“, sagte Hafiz und führte die Fälle von Aktivisten der Palestine Action an, die wegen direkter Protestaktionen gegen Unternehmen verhaftet wurden, denen die Gruppe vorwirft, an der Lieferung von Waffen an Israel beteiligt zu sein.

Die OSZE bezeichnet sich selbst als ‚die größte regionale Sicherheitsorganisation der Welt‘ und vereint 57 Mitgliedstaaten aus Europa, Zentralasien und Nordamerika.

Sie wurde 1975 in erster Linie gegründet, um den Dialog zu fördern und Spannungen zwischen den Ländern Europas abzubauen, die damals auf beiden Seiten der Trennlinie des Kalten Krieges standen.

An der Konferenz über die menschliche Dimension nehmen Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft teil. Sie wird von der OSZE als Gelegenheit beschrieben, „eine Bestandsaufnahme des Zustands der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit“ in den Mitgliedstaaten vorzunehmen.

Bei der Eröffnung der Konferenz in der vergangenen Woche sagte Myriam Spiteri Debono, die Präsidentin von Malta, das derzeit den Vorsitz der Organisation innehat: „Zum jetzigen Zeitpunkt sollte die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten mehr denn je nicht nur unser Bestreben sein. Es ist unsere Verantwortung, und wir müssen uns voll und ganz dafür einsetzen.“

Amanj Aziz, ein Sprecher der schwedischen muslimischen Interessenvertretung Insan, sagte jedoch vor der Konferenz, es sei „surreal … hier zu sein, nachdem man im vergangenen Jahr die mehrheitliche eklatante Missachtung grundlegender Menschenrechte und die Verletzung dieser Rechte durch die westliche Welt beobachtet hat“.

„Es ist absurd, mit Delegierten in diesem Raum zu sitzen, die den anhaltenden Völkermord in Palästina unterstützen, die Demonstranten in ihren eigenen Ländern zensieren und verhaften, und von Flaggen von Ländern umgeben zu sein, die eher ein Symbol für Heuchelei als für Demokratie sind.“

Der Internationale Gerichtshof verhandelt derzeit einen Fall, der von Südafrika eingebracht wurde und in dem Israel des Völkermords in Gaza beschuldigt wird – eine Anschuldigung, die Israel bestreitet.

Der IGH hat außerdem Anfang des Jahres in einem Gutachten für die Vereinten Nationen entschieden, dass die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel illegal ist und so schnell wie möglich beendet werden muss.

Derzeit wird auch gegen Israel wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen, die von seinen Streitkräften in Gaza und den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden, vor dem Internationalen Strafgerichtshof ermittelt.

In ihrer Erklärung kritisierten die muslimischen Organisationen globale Institutionen und europäische Länder dafür, dass sie Israel nicht zur Rechenschaft ziehen.

Sie forderten die OSZE auf, „Mechanismen durchzusetzen, um Regierungen zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen, da sie sich sonst als unfähige Institution selbst verurteilt“.

